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流亡海外的中国知名作家，常涉及政治题材。
曾任独立中文笔会副会长。2012年起流亡美国。
据消息人士透露，香港出版人姚文田被控走私案周三（5月7日）在深圳法院闭门判决，姚文田一审被判入狱10年。
旅美作家余杰的新书《中国教父习近平》昨日由香港开放出版社正式发行，这也是余杰的“中国独裁三部曲”的终结篇。去年10月，香港晨钟书局出版人姚文田因该书出版计划遭中国警方逮捕。
继晨钟书局负责人姚文田在内地被拘捕后，九江文化负责人也受到威胁，《中国教父习近平》出版计划又一次受阻。
香港晨钟书局出版人姚文田遭中国当局诱捕，知情人曝起因为该书局正在出版旅美作家余杰的新书《中国教父习近平》；日前余杰等多位作家、学者发起“释放姚文田”联署行动。德国之声就此专访余杰。
香港媒体报道称，香港晨钟书局负责人姚文田被大陆警方关押将近三个月。由于晨钟书局正计划出版作家余杰《中国教父习近平》，此一事件被怀疑具有政治动机。
《纽约时报》近日再次撰文爆料温家宝家族。《中国影帝温家宝》一书作者余杰在接收德国之声采访时表示，腐败是存在中共权力系统中的制度性问题，温家宝等人不可能处于腐败的潜规则之外，对于爆料内容并不意外。
《光明日报》今日发表复旦大学学者苏长和文章，多家门户网站以“要将西式民主从普世知识降为地方知识”为题转载，该文再为中国政治制度辩护，也成为和“宇宙真理”“齐名”的文章。
瑞典科学院诺贝尔奖评审委员会今日宣布， 中国作家莫言获得2012年诺贝尔文学奖。和刘晓波获奖时不同，中国官方高调宣布了该消息。旅美作家余杰认为“将奖授予歌颂独裁者的作家，将成该奖史上最大丑闻。”
流亡美国的中国作家余杰携新近出版的《刘晓波传》台湾版和《河蟹大帝胡锦涛》，在华盛顿召开发布会。余杰在接受采访德国之声专访时，点评即将退任的胡锦涛，十年强力维稳导致中国法治人权倒退。
昂山素季于16日领取迟到了21年的诺贝尔和平奖，公众探问“空椅子”何时迎来刘晓波？作家余杰最新著作《刘晓波传》，于20日由香港新世纪出版社正式发行，德国之声对余杰进行了专访。
《中国影帝温家宝》作者余杰在接受本台专访时指出，对于温家宝最近频频发出改革的呼声，历史不会在乎他说了什么，而是要看他做了什么。他认为薄熙来事件给中共造成了难以修复的打击。
《中国影帝温家宝》音频版开播以来，受到读者和听众的广泛关注，许多网友来信发表自己对该书的看法和意见，《禁书选读》谨致谢意。《禁书选读》所选书目内容及读者来函均不代表德国之声的立场，特此声明！
一年一度的中国两会于3月14日闭幕，中国总理温家宝在两会后会见了中外记者,这是他任职期间最后一次的“两会后记者会”。本台记者就此采访了《中国影帝温家宝》的作者余杰。
温家宝上周在中南海主持座谈会时承诺,在最后的任期内，要“善始敬终”，他执政10年间，是否履行了他的承诺？德国之声就此专访了《中国影帝温家宝》的作者余杰
《中国影帝温家宝》2010年8月16日由香港新世纪出版社正式发行。作者余杰在六年前便开始撰写此书，对温家宝政府两届任期的外交、经济、文宣、教育、民生等诸多政策作深入的分析与评论。
已经出走美国的中国异议作家余杰，日前发表“去国声明”揭中共当局酷刑，其中指北京国保威胁要将二百名异议知识分子活埋，随后中国网友创造“活埋体”抗议当局暴行。
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