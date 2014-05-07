余杰：胡温没有抓住可能是最后的和平改革时机

《中国影帝温家宝》作者余杰在接受本台专访时指出，对于温家宝最近频频发出改革的呼声，历史不会在乎他说了什么，而是要看他做了什么。他认为薄熙来事件给中共造成了难以修复的打击。