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余杰

流亡海外的中国知名作家，常涉及政治题材。

曾任独立中文笔会副会长。2012年起流亡美国。

Symbolbild Schriftsteller Gefängnis Exil 35136472

香港出版人姚文田一审被判刑十年 07.05.2014

据消息人士透露，香港出版人姚文田被控走私案周三（5月7日）在深圳法院闭门判决，姚文田一审被判入狱10年。
Chinese President Xi Jinping attends a meeting with his Russian counterpart Vladimir Putin at the G20 Summit in Strelna near St. Petersburg, September 5, 2013. REUTERS/Alexander Nemenov/Pool (RUSSIA - Tags: POLITICS BUSINESS)

余杰：习近平是个不折不扣的中国教父 25.03.2014

旅美作家余杰的新书《中国教父习近平》昨日由香港开放出版社正式发行，这也是余杰的“中国独裁三部曲”的终结篇。去年10月，香港晨钟书局出版人姚文田因该书出版计划遭中国警方逮捕。
Copies of the book China's Best Actor: Wen Jiabao authored by Yu Jie are piled up for sale at a bookstore in Hong Kong Monday, Aug. 16, 2010. The book by Chinese dissident author Yu who says he was threatened with imprisonment argues China's premier is not a reformist nor a man of the people, as popularly perceived at home, but a mediocre technocrat who rose to power through good acting. (ddp images/AP Photo/Kin Cheung)

余杰新书出版再受阻 17.02.2014

继晨钟书局负责人姚文田在内地被拘捕后，九江文化负责人也受到威胁，《中国教父习近平》出版计划又一次受阻。
日前余杰等多位作家、学者发起“释放姚文田”联署行动。德国之声就此专访余杰。

余杰：呼吁“中国教父”习近平释放姚文田 22.01.2014

香港晨钟书局出版人姚文田遭中国当局诱捕，知情人曝起因为该书局正在出版旅美作家余杰的新书《中国教父习近平》；日前余杰等多位作家、学者发起“释放姚文田”联署行动。德国之声就此专访余杰。
Symbolbild Zeitungen in Ketten pile of newspapers with chains, on white -Vladimir Voronin - Fotolia 31657007

计划出版《中国教父习近平》 晨钟老板“失踪” 21.01.2014

香港媒体报道称，香港晨钟书局负责人姚文田被大陆警方关押将近三个月。由于晨钟书局正计划出版作家余杰《中国教父习近平》，此一事件被怀疑具有政治动机。
BEIJING, CHINA - MARCH 05: Chinese Premier Wen Jiabao delivers the work report at the opening session of the annual National People's Congress at Great Hall of the People on March 5, 2013 in Beijing, China. Chinese Premier Wen Jiabao stressed Tuesday that the government should adopt effective measures to prevent and control pollution in response to people's expectations of having a good living environment. (Photo by Feng Li/Getty Images)

余杰：腐败是制度性的问题 16.11.2013

《纽约时报》近日再次撰文爆料温家宝家族。《中国影帝温家宝》一书作者余杰在接收德国之声采访时表示，腐败是存在中共权力系统中的制度性问题，温家宝等人不可能处于腐败的潜规则之外，对于爆料内容并不意外。
Kunststudenten errichten am 30.5.1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens (Tien An Men) in Peking als Symbol der Demokratiebewegung eine Nachbildung der amerikanischen Freiheitsstatue. Im Hintergrund rechts die Große Halle des Volkes, in der Mitte das Denkmal der Volkshelden. Die Proteste hatten mit dem Tod des in Ungnade gefallenen Chefs der Kommunistischen Partei Chinas, Hu Yaobang, am 15. April 1989 begonnen. Studenten strömten zum Platz des Himmlischen Friedens ums Kränze niederzulegen. Die Trauer verwandelte sich in eine Bewegung, die Millionen von Chinesen gegen Korruption und für Demokratie mobilisierte. Am 3. Juni 1989 werden die Proteste durch den Einsatz von Militär blutig beendet. In einem grauenvollen Blutbad auf dem Tien-an-Men-Platz in Peking sterben unzählige Menschen, vermutlich mehr als tausend. Die genaue Zahl der Opfer bleibt unbekannt.

有了宇宙真理，西式民主降为地方知识？ 28.05.2013

《光明日报》今日发表复旦大学学者苏长和文章，多家门户网站以“要将西式民主从普世知识降为地方知识”为题转载，该文再为中国政治制度辩护，也成为和“宇宙真理”“齐名”的文章。
epa03427705 Undated image provided by Duke University of US researcher Robert Lefkowitz. The 2012 Nobel prize in chemistry has gone to two US researchers whose work shed light on how the billions of cells in our body sense their environments, it was announced in Stockholm, Sweden, 10 October 2012. Robert Lefkowitz and Brian Kobilka, both of the US, will share the prize of 8m Swedish kronor (US$1.2m). Their work focuses on G protein-coupled receptors, a number of proteins that reach through cell walls. EPA/DUKE UNIVERSITY PHOTOGRAPHY EDITORIAL USE ONLY/NO SALES EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

莫言获诺贝尔文学奖引发激烈争论 11.10.2012

瑞典科学院诺贝尔奖评审委员会今日宣布， 中国作家莫言获得2012年诺贝尔文学奖。和刘晓波获奖时不同，中国官方高调宣布了该消息。旅美作家余杰认为“将奖授予歌颂独裁者的作家，将成该奖史上最大丑闻。”
Der Staatspraesident der Volksrepublik China, Hu Jintao, winkt am Donnerstag (03.11.11) in Cannes in Frankreich waehrend des G-20-Gipfels bei seiner Ankunft zu einem Arbeitsabendessen. Der G-20-Gipfel findet am Donnerstag und Freitag (04.11.11) in Cannes statt. (zu dapd-Text) Foto: Berthold Stadler/dapd

余杰：“河蟹大帝”胡锦涛的十年 02.10.2012

流亡美国的中国作家余杰携新近出版的《刘晓波传》台湾版和《河蟹大帝胡锦涛》，在华盛顿召开发布会。余杰在接受采访德国之声专访时，点评即将退任的胡锦涛，十年强力维稳导致中国法治人权倒退。
ARCHIV - Ein undatiertes Handout zeigt den inhaftierten chinesischen Dissidenten und Bürgerrechtler Liu Xiaobo. Aufgenommen hat das Bild seine Ehefrau, die Fotografin Liu Xia. Die prominenten chinesischen Bürgerrechtler Ai Weiwei und Hu Jia sind wieder auf freiem Fuß. Zahlreiche andere Regimekritiker sitzen in China aber weiter in Haft. Menschenrechtsorganisationen schätzen die Zahl auf 1500 bis zu mehr als 5500. Foto: Liu Xia dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

《刘晓波传》：精神旅程、反省与忏悔 18.06.2012

昂山素季于16日领取迟到了21年的诺贝尔和平奖，公众探问“空椅子”何时迎来刘晓波？作家余杰最新著作《刘晓波传》，于20日由香港新世纪出版社正式发行，德国之声对余杰进行了专访。
Chinese writer Yu Jie, adjusts his glasses during an interview in Beijing, China, Wednesday, Aug. 4, 2010. Yu, the author of a book unusually critical of China's premier said Wednesday it will be published this month in Hong Kong despite police threats that he could be put in prison. (AP Photo/Ng Han Guan)

余杰：胡温没有抓住可能是最后的和平改革时机 22.04.2012

《中国影帝温家宝》作者余杰在接受本台专访时指出，对于温家宝最近频频发出改革的呼声，历史不会在乎他说了什么，而是要看他做了什么。他认为薄熙来事件给中共造成了难以修复的打击。
Copies of the book China's Best Actor: Wen Jiabao authored by Yu Jie are piled up for sale at a bookstore in Hong Kong Monday, Aug. 16, 2010. The book by Chinese dissident author Yu who says he was threatened with imprisonment argues China's premier is not a reformist nor a man of the people, as popularly perceived at home, but a mediocre technocrat who rose to power through good acting. (ddp images/AP Photo/Kin Cheung)

来函照登 28.03.2012

《中国影帝温家宝》音频版开播以来，受到读者和听众的广泛关注，许多网友来信发表自己对该书的看法和意见，《禁书选读》谨致谢意。《禁书选读》所选书目内容及读者来函均不代表德国之声的立场，特此声明！
China's Premier Wen Jiabao smiles as he delivers a speech at a news conference after the closing ceremony of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing March 14, 2012. REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: POLITICS)

余杰谈温家宝“吐心声”记者会 14.03.2012

一年一度的中国两会于3月14日闭幕，中国总理温家宝在两会后会见了中外记者,这是他任职期间最后一次的“两会后记者会”。本台记者就此采访了《中国影帝温家宝》的作者余杰。
In this photo distributed by the official Chinese news agency Xinhua, Chinese Premier Wen Jiabao, left, greets President Hu Jintao, right, upon Hu's arrival in Mianyang, a city in quake-hit southwestern Sichuan province, on Friday May 16, 2008. (AP Photo/Xinhua, Ju Peng)

余杰：胡温新政是个“泡影” 13.02.2012

温家宝上周在中南海主持座谈会时承诺,在最后的任期内，要“善始敬终”，他执政10年间，是否履行了他的承诺？德国之声就此专访了《中国影帝温家宝》的作者余杰
A copy of the new book China's Best Actor: Wen Jiabao authored by Yu Jie is picked up as they are displayed for sale at a bookstore in Hong Kong Monday, Aug. 16, 2010. The book by Chinese dissident author Yu who says he was threatened with imprisonment argues China's premier is not a reformist nor a man of the people, as popularly perceived at home, but a mediocre technocrat who rose to power through good acting. (AP Photo/Kin Cheung)

《中国影帝温家宝》 29.01.2012

《中国影帝温家宝》2010年8月16日由香港新世纪出版社正式发行。作者余杰在六年前便开始撰写此书，对温家宝政府两届任期的外交、经济、文宣、教育、民生等诸多政策作深入的分析与评论。
Chinese writer Yu Jie, adjusts his glasses during an interview in Beijing, China, Wednesday, Aug. 4, 2010. Yu, the author of a book unusually critical of China's premier said Wednesday it will be published this month in Hong Kong despite police threats that he could be put in prison. (AP Photo/Ng Han Guan)

余杰作证， “活埋体”流行 21.01.2012

已经出走美国的中国异议作家余杰，日前发表“去国声明”揭中共当局酷刑，其中指北京国保威胁要将二百名异议知识分子活埋，随后中国网友创造“活埋体”抗议当局暴行。
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