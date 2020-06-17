余文生首获会见律师 妻子忧齿落手残

(德国之声中文网) 中国维权律师余文生在被中国政府关押约1千日後，在8月14日首次见到由妻子许艳所聘请的代表律师卢思位，双方会面超过3小时，但会面後也传出余文生健康不佳的消息。

许艳在接受德国之声访问时表示，卢思位律师在与余文生会面过程中得知余文生目前除了牙齿不好外，右手也失去写字的能力。根据许艳的说法，余文生是用左手於6月19日写出上诉状，许艳认为，这代表余文生右手受伤的情况很严重，而这个现象也已发生很长一段时间了。

许艳説：「余文生左边牙齿无法嚼东西，右边则是掉了一颗牙。此外，卢思位律师説他右手在会面过程中抖得非常厉害，而今年6月的上诉状也是他以左手所写的。在被中国当局逮捕关押前，余文生一直是用右手吃饭写字，他的左手是不会写字的。」

余文生自2018年1月发表了《修宪公民建议书》後，便被警方带走。今年6月17日，在余文生被关押超过9百天後，余文生的妻子许艳接到徐州市检察署的电话，告诉她余文生已被以「煽动颠覆国家政权罪」被判刑4年，并褫夺公权3年。

艰困的关押情况

余文生在会面过程中还説，自己被关押期间与20多人同住一房，并长期处於饥饿状态。此外，余文生还向卢思位律师表示，自己从2020年春节至今，一次都未曾领到许艳所存进去给他的钱。

许艳说：「我从春节至今，曾经多次透过邮寄的方式寄钱给他，但是都被退回。7月23日我到达现场存1千块人民币，但是余文生依然没收到这笔钱。8月13日我再到徐州附近邮局寄了3千块钱，但我也不知道他是否能收到。这个情况也让我很担忧，因为他跟律师説时常无法吃饱饭，如果看守所不让他花钱的话，我想他的情况可能会更加不好。」

虽然余文生已於6月19日对一审的判决结果提出上诉，但许艳说，她认为要透过上诉来改变中国当局做出的判决，机会几乎是零。许艳告诉德国之声，她认为余文生目前的健康状况已不适合被中国当局继续关押，所以她已於8月16日向江苏省高院递交了取保候审的申请书，希望能争取让余文生返家治疗右手伤势。

许艳説：「他的右手受伤情况很严重，如果继续关押，右手的残疾可能会引发右胳膊残疾，我认为这些可能性都是存在的。余文生身体情况已不适合关押，他应该立即被释放。」

尽管代表律师成功在8月14日会见余文生，许艳与她的儿子仍未获得探视余文生的机会，而在许艳眼中，中国政府这样的做法已违反法律，也极不人道。她坦言，虽然认为中国政府让她会见余文生的机会不高，她仍会持续尝试争取这些权利。她表示：「中国当局这麽长一段时间让一个家庭与家属连见面的机会都没有，这对一个家庭的伤害是很大的。我一直要求依法能让我跟孩子见到余文生，我会继续争取这些权利。」

德国之声致电徐州市看守所试图询问余文生律师的情况，但看守所人员并未回覆德国之声的提问。

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