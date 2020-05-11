余文生遭判刑四年 妻子许艳批秘密判刑「见不得人」

(德国之声中文网) 中国人权律师余文生今日(6月17日)上午传出已被徐州当地法院秘密判刑。余文生律师的妻子许艳向德国之声表示，她上午11点11分接到徐州市检察院的电话，告诉她余文生已被以「煽动颠覆国家政权罪」被判刑四年，并褫夺公权三年。

许艳説，徐州法院在未告知家属的情况下，再次对余文生进行秘密判决，这种行为完全违反法律规定。她强调：「我对他们这种秘密判决感到不满，因为他们等於是今天早上判决结果出来後，再打电话告诉我结果。」

余文生自2018年1月发表了《修宪公民建议书》後，便被警方带走，至今下落不明。根据许艳的说法，余文生去年5月9日被徐州法院进行秘密审判，他的家人却从他失踪至今，都未从官方收到关于这个案件的任何消息。

许艳今天在与德国之声的电话访问中表示，由於她与辩护律师都未被告知法院将进行审判，她与余文生的法律权益都无法受到保障。她説：「我想法院应该不会给我判决书，因为自从余文生被消失後，他们从没给我任何官方的起诉书或手续文件。中国当局这种秘密审判的行为根本见不得人，也缺乏公开事实的勇气。他们这种作法也充分说明余文生是无罪的。」

十天内能否上诉?

中国法律规定，被告在判决结果出来後，有十天的上诉期，一般来说辩护律师会到法院去处理。

许艳说，检察院告诉她余文生本人不服从这个判刑结果，坚决要上诉。但由於现在北京新冠疫情扩大，当局限制人民离开北京，所以许艳与律师能否亲自前往徐州了解案情，目前仍是未知数。

许艳告诉德国之声，余文生被当局关押近1000天至今，她与孩子仍未能见到余文生一面，她聘请的辩护律师也无缘见到余文生。她强调，中国政府在这个案件上的作法，非常违法与残酷，她也呼吁国际社会针对北京这样的行为予以谴责与制裁。

总部位於美国华盛顿的人权组织「中国人权捍卫者」(Chinese Human Rights Defender) 的中国人权顾问蓝宁向德国之声表示，一般来说，法院批准被告的上诉要求通常只是为了「完成程序」，因为法院往往不需透过判决，便能轻易的发布公告来判定上诉是否成功。但他也强调，在判决结果出来後的十天内，余文生确实有依法提出上诉的权利。

中国打压的惯用手法

许艳説：「他们再次对余文生进行秘密审判，代表他们根本不在乎法律，而虽然政府选择公然违法，但作为家属，我们还是要去努力维护法律与秩序。不过，当当局不遵守法律时，其实家属所做的很多尝试也会显的很无力。我目前仍感到很无助，所以我恳求国际上的帮助。」

人权顾问蓝宁向德国之声表示，自从余文生被关押以来，他的家属几乎无法获得任何资讯，而今天的秘密审判再次显示中国政府在审理人权律师的相关案件时，总是在缺乏程序正义的情况下做出判决。

蓝宁评论道，余文生遭判刑四年以外，还被判褫夺公权三年，是中国政府惯用手法：「对余文生施予褫夺公权三年也是中国政府一贯用来打压人权律师的手法，他们希望他在刑期满後的三年，仍无法公开对外发声。」他说: 「余文生的案件再次显示中国政府如何透过非常严苛的法律系统来打压异议人士或人权律师。」