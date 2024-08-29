余文生案开庭旁听遇阻 欧盟批“破坏信任”

中国维权律师余文生被控“煽动顛復国家政权”案28日上午开庭，原本计划前往旁听的律师王宇及杨晖却突然遭带走失联；此外，欧盟代表也被拒绝进入法庭，欧盟公开批评中国破坏信任。

（德国之声中文网）根据“维权网”，余文生“煽动顛復国家政权”案週三（8月28日）上午9点在苏州中级法院开庭。知名人权律师王宇在当天早上7点抵达苏州火车站，准备前往法院旁听余文生夫妇的案件时，在出口处被一个身分不明的男子带走后失联。

王宇的丈夫包龙军称，王宇在失联前打电话告诉他，原本有一位当地人陆建新要去接她，但警方不让其出门，随后委托另一人邢佳去车站接王宇，但王宇走出车站后并未见到邢佳，还被一名身分不明的男子拦下，不允许她离开，“再之后，就联系不上她了”。

邢佳表示，他开车到半路上，接到当地派出所所长的电话，要求邢佳不可前往车站接王宇。邢佳还称，曾卷进“苏州908大抓捕”被中国政府判刑的维权人士戈觉平、陆国英夫妇，过去2天也被强制去外地旅游。

除了王宇外，週三早上前往法院旁听余文生案的另一名中国律师杨晖，在抵达法院门口后也被中国警察带走。

据包龙军分享在社群平台X上的影片，杨晖获释后表示，在警察的车上要前往高铁站返回厦门；虽然警方宣称王宇也获释，将被送回湖南，但当时仍无法联系上王宇本人。

欧盟代表旁听遭拒

根据报道，余文生、许艳夫妇庭审当天，有10名外交官前往苏州欲参加旁听，但都被拒于门外。欧盟外交事务发言人马斯拉利（Nabila Massrali）证实驻华外交使团的欧盟代表当天被拒绝旁听，并批评中方此举破坏了欧盟对于北京在法律正当程序要求上的信任。

马斯拉利表示，“欧盟重申早前对余文生和许艳的福祉的担忧，我们呼吁立即释放他们”，同时也补充：“欧盟要求中国政府立即就警方突然且以不明原因拘留2名律师：王宇和杨辉的情况作出澄清。”

去年4月13日，余文生及许艳在德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）访中期间，原定与欧盟驻中代表团与访中外交官会面，却突然被北京派出所传唤，随后被以“寻衅滋事罪”批捕；许艳在去年5月底被加控“煽动顛復国家政权罪”。

中国外交部早前对于余文生案曾回应称这是“依法办案”。

消息人士称，两人是因为声援在“厦门聚会案”被捕的中国维权人士丁家喜和许志永，被中国政府盯上。

今年4月，欧盟曾发声明再度呼吁北京释放余文生夫妇，并允许他们在需要时获得医疗协助、定期会见由他们选择的律师、定期与家人联系。

图为余文生妻子许艳（左）与余文生委托律师谢阳2022年在中国法院外（资料照） 图像来源: Nicholas Asfouri/AFP

（维权网、南华早报）

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