余文生妻再遭限制出门 忧丈夫健康问题未改善

(德国之声中文网) 中国维权律师余文生的妻子许艳17日上午在推特上传视频表示，今天清晨6点15分准备送儿子上学时，发现有8名身分不明的男子挡住她家门口与楼道，表明今日不让许艳出门。

视频中拍到几名男子的背影，而许艳也表示影，家楼下有一辆不明车辆，不清楚遭限制出门自由的原因，是她昨日去南京探视仍在服刑的丈夫余文生，还是因为特定日子的缘故不让许艳出门。

视频中，门外一名男性声音说：「孩子送出门，给妳送上学。」而当许艳再次询问是否能让她出门送孩子上学并试图开门时，她仍无法推开家里的门。该名男子再次说道：「把孩子送出来，妳别出来。孩子上学行，妳不行出门。」

视频最後，许艳多次试图推开家里的门，但视频显示她无法推开门。许艳表示，门口站着两名身材高大的男子，导致她无法将门推开。

许艳告诉德国之声：「到了十点钟左右，变成四个人，有两个人完全坐在门口堵着，另外两个人坐在楼道，也再次表示肯定不让我出门。我问他们是警察还是国保，但他们一开始没有回答，後来有人说是小区里的人，但我都在小区住20年了，肯定小区里是没有这个人。後来来了北京市石景山的国保，所以实际上还是国保不让我出门。」

许艳称，虽然这已不是第一次她在家中遇到被国保限制出门自由的情况，但当局一再使用这种方式打压她与儿子，仍感到非常气愤。她说：「我已经跟他们说过这种方式，一大早就堵在我家门口，让我出不去，实际上当时我孩子在家，这种方式会让未成年看到，会无形中对孩子造成伤害。我多次跟他们提到，首先这种限制人身自由肯定是违法的也是不人道的。」

最近一次类似的情形发生在去年12月世界人权日前夕，当时包含许艳丶因「709大抓捕」案曾被逮捕的维权律师王全璋丶李和平与谢燕益等人的家门口都出现多名国保挡住去路，不让他们出门。

余文生有多重健康问题

在17日遭限制出门自由的前一天，许艳再次到南京监狱探视余文生。如之前数次探望时一样，许艳说，余文生16日仍出现明显右手颤抖的问题。此外，余文生此前陆续掉了4颗牙齿，许艳监狱目前未能确定何时能协助余文生装新牙。

她今年稍早去探视时，曾向德国之声表示，担心余文生牙齿脱落太久不安装，其他牙齿可能也出现松动的情况。此前她曾多次呼吁当局给予余文生合理的医疗权益，但她说目前相关的诉求都未得到正式的解决。

另一方面，许艳说这次余文生还提到过去几个月自己在监狱放风的时间很少，也因此让身体出现其他健康状况。她说：「余文生提到，如果相关情况继续不改善，他考虑请律师代理这件事。」

许艳还提到，虽然余文生预计2022年3月会刑满获释，但目前她仍担忧余文生期满後，是否会被准许返回北京跟家人团聚。她指出，之前有709维权律师在刑满获释後，持续被地方国保软禁在家中，行动受到严密的监控，所以她担心类似的情况，也可能发生在余文生身上。但如果类似的情况发生在余文生身上，她誓言继续维权争取。

德国之声尝试致电北京石景山分局询问许艳的情况，但当分局人士得知德国之声来电时，便立即挂上电话。

余文生自2018年1月发表了《修宪公民建议书》後，便被警方带走，关押至今。他在去年6月17日被以「煽动颠覆国家政权罪」判刑4年，并褫夺公权3年。

他去年底针对一审判决做出上诉，但许艳在去年12月26日收到江苏省高级人民法院的刑事裁定书，得知该法院对余文生案维持一审的原判。

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