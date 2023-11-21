余文生夫妻遭捕逾半年 兒子疑自殺未遂

（德國之聲中文網）著名中國維權律師余文生與其妻子許艷今年四月在德國外長貝爾博克訪華之際，遭北京警方逮捕關押，至今已超過半年。熟知案件的維權律師告訴德國之聲，自從今年5月兩人被正式以「尋釁滋事罪」批捕後，至今律師無法會見，也無法閱卷，外界難以知道兩人情況為何。

而在余文生夫妻遭關押後，他們的兒子余鎮洋便一人獨居，但也受到警方嚴密監控，導致他抑鬱情況加重。熟知情況的維權律師王宇向德國之聲表示：「這孩子一直有抑鬱的狀況，而他父母被抓後，他壓力非常大。11月18日正好是他19歲生日，他可能因為自己過生日，便感到難受，所以在一個人上飯店吃飯後，便一下吃了九片安眠藥。」

據王宇表示，余鎮洋在回程的公交車上，因過度服用安眠藥而感到難受，後來司機便報警，並把他送到醫院。她透露：「我週六晚上在鄭州，有個陌生電話打進來，接起來後他說是北京的警察，問我認不認識這號碼，我說不認識，該名警察便說機主叫余鎮洋，並說他因有自殺傾向，吃了很多藥，目前在醫院搶救。」

王宇說，她當時特別震驚，有點不知所措。她憶道：「我趕緊打給他在陝西寶雞的大伯，也聯繫了人在北京的梁小軍律師是醫院探視孩子的情況。」梁小軍律師告訴德國之聲，他到醫院僅確認了余鎮洋的狀況，並未與他交流或對視。據了解，余鎮洋送醫後，醫生透過喝水嘔吐的方式讓他把安眠藥吐出來，當梁小軍抵達醫院探視時，余鎮洋已清醒，並在病床上喝水與輸液。

王宇指出，事實上余鎮洋在余文生2018年首次被捕後，便出現抑鬱的狀況，而在這次兩夫婦都被逮捕關押後，王宇一直與余鎮洋保持聯繫。她表示，這次將余鎮洋服藥過量的事件與外界分享，也是希望北京官方能「網開一面」，把余文生夫妻釋放出來。

她說：「畢竟現在孩子這種狀況，他本身心裡都有障礙，現在要是吃了藥的話，我擔心他會對身體也造成很大的損傷。我希望能夠通過這種方式，隔空向北京警方喊話，讓余鎮洋最親的家人來照顧他。」

長期關注中國人權狀況的東京大學客座研究員潘嘉偉告訴德國之聲，許多中國維權律師的孩子因父母工作性質的關係，在學校或生活中都可能受到報復性的對待，導致他們承受極大的心理壓力。他說：「這些孩子常常在學校遇到麻煩，也可能承受許多來自同學或老師的壓力，這使他們暴露在高風險的情況中。」

王宇向德國之聲透露，余鎮洋自週日從醫院返回住處後，便一直把自己關在家中，不與外界聯繫。她說：「打電話或微信他都不接，敲門也不開門。我只好跟余文生的大哥說保持聯繫，因為這孩子的狀況挺令人擔心的。」

余文生與妻子許艷原訂在4月13日要去歐盟駐華代表團與訪華外交官會面，但同日，他們卻突然被北京八角派出所傳喚，隨後被中國當局以「尋釁滋事罪」批捕。今年5月底，許艷被加控「煽動顛覆國家政權罪」。兩人目前被羈押在北京市石景山區看守所。

這並非余文生首次被捕。他曾因聲援2014年的香港佔中運動，遭中國警方拘留99天。獲釋後，他又在中共19大期間發表公開聲明呼籲罷免習近平，並於2018年1月發表文章，針對修憲提出改革，之後他再次被警方拘留，並在2020年6月被江蘇省徐州市中級人民法院以「煽動顛覆國家政權罪」判刑四年，於2022年1月刑滿獲釋。

消息人士表示，余文生與許艷這次再被中國當局盯上，主要是因為他們聲援今年4月遭法院重判逾10年的維權律師丁家喜與著名異議人士許志永。在兩人4月被捕後，歐盟、德國美國與荷蘭政府紛紛表達關切，並呼籲中國政府釋放余文生與許艷。

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