余文生和许艳被判“煽颠”罪 德法外交部发表联合声明

法国和德国外交部发言人发表联合声明，对人权律师余文生及其妻子许艳的判决表示遗憾，并呼吁“立即释放他们，同时敦促中国当局按照其宣称的加强中国法治的目标，停止对人权捍卫者的恐吓和任意逮捕”。

（德国之声中文网）周三（10月30日），德国驻华大使馆在中国社交媒体平台新浪微博的官方账号发表了一则声援人权律师余文生及其妻子许艳的声明。

据维权网消息，周二（10月29日），知名中国人权律师余文生第二次获刑，被中国苏州中级法院以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑3年，他的妻子许艳以同样的罪名被判处有期徒刑1年零9个月。

这则以法国和德国外交部发言人名义发表的联合声明表示，法国和德国对人权律师余文生及其妻子许艳的判决表示遗憾。声明呼吁"立即释放他们，并敦促中国当局按照其宣称的加强中国法治的目标，停止对人权捍卫者的恐吓和任意逮捕"。联合声明说，"我们对外国外交官未获准出席听证会表示关切"。

余文生曾代理多起法轮功学员及"709大抓捕"中被捕的维权律师案件。他曾因声援2014年的香港占中运动，被中国警方拘留99天。2018年，他发表文章提出修宪改革，再次被警方拘留，并在2020年6月被江苏省徐州市中级法院以"煽动颠复国家政权罪"判刑四年， 2022年3月。

2018年7月，许艳（左二）和其他中国人权律师家属一起与访问中国的英国外相亨特（Jeremy Hunt）见面。 图像来源: privat

2023年4月，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利及德国外长贝尔博克访问中国，余文生和许艳受邀与欧盟驻华代表团见面，途中被中国警方拦截，随后以"寻衅滋事"和"煽动颠覆国家政权"罪名逮捕。

此后，欧盟、德国、美国与荷兰政府均表达关切，呼吁中国政府释放余文生与许艳。

余文生于2018年获得法德人权奖，以表彰他为中国人权捍卫者提供的法律支持。

（德新社、维权网）

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