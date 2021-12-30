何韵诗获保释 称演唱会将照常举行

（德国之声中文网）香港警方30日正式以串谋发布煽动刊物罪起诉《立场新闻》两名高层，案件押後至2022年2月25日再讯。此外，同案被捕艺人丶《立场新闻》前董事何韵诗等4人周四（30日）傍晚陆续获准保释，离开香港警署。

其中，何韵诗遭扣查达36小时，30日傍晚离开香港西区警署时，她双手合十致意，并未对媒体发表谈话。晚间返家後，她在脸书发文报平安，表示原订本周日（1月2日）的在线演唱会将照常举行。她说：「歌，仍是要唱下去的」。

何韵诗仍未对案件发表言论，仅贴出一张自已与已故香港艺人丶恩师梅艳芳的旧照。12月30日正好是梅艳芳的忌日，她写道：「不正是妳（梅艳芳）教会我，即使在最困难和恶劣的时候，歌者还是要尽自己最後一口气把歌曲唱完吗？」

她在文末强调：「这个星期日的网上音乐会，将按照原订计划举行。」今年9月时，何韵诗原先要在香港艺术中心举办实体演唱会，但遭场地方临时取消她的租场，迫使其演唱会转往线上。

观看视频 01:58 香港艺人何韵诗及《立场新闻》高层遭逮捕

两名高层遭正式起诉

《立场新闻》一案30日下午在西九龙裁判法院开庭，当中只有锺沛权出庭，林绍桐则是因血压偏高住进医院。据当地媒体报导，有数十名香港市民到法院排队听审，其中还包括多名《立场新闻》前记者。另外，包括英国丶美国丶德国及荷兰的驻港领事馆都派代表到场。

到场的香港记协主席丶前立场新闻副采访主任陈朗升向媒体表示，对《立场新闻》停运感到难过。他指出，《立场新闻》在反修例风波时期，长时间做街头直播获得香港市民支持，因此有资金营运，但反而被抹黑成有什麽「不法勾当」，非常不公道。

中央社则报道称，控方在庭上指出，他们已有足够证据起诉被告，但警方昨天查获6箱文件丶62部电脑丶27部电子装置，需时调查，以确定会否有更多人被捕，因此提出把案件押後至2022年2月25日再讯。

此外，港警也对《立场新闻》母公司「Best Pencil HK Limited」的唯一一名董事蔡东豪及另一名前董事练乙铮进行通缉。据了解，蔡东豪目前人不在香港。

（综合报道）

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