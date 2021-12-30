 何韵诗获保释 称演唱会将照常举行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.12.2021

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何韵诗获保释 称演唱会将照常举行

知名艺人何韵诗在被扣押36小时後获保释，并通过脸书报平安，表示将按照原订计划，继续举办演唱会。此前，何韵诗与另外5名香港《立场新闻》高层遭拘捕，其中两人遭起诉。

China Künstlerin | Denise Ho Wan-see oder HOCC

艺人何韵诗在遭拘捕36小时後获释。她在脸书发文说，原订1月2日举办的演唱会将如期举行。

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香港《立场新闻》29日高层遭拘捕，并宣布停止营运的隔天，台湾及香港青年组织及人权团体在台北举办声援活动，批评港府摧毁公民自由，并称这是「以言入罪」罗织罪名。

香港警方周四以串谋发布煽动刊物罪起诉《立场新闻》两名高层人员。《立场新闻》多名高层被拘捕一事引起国际社会高度关注。中联办表示坚决支持香港警方严正执法，并谴责外部势力干预香港事务。

香港歌手何韵诗的计划一周后登场的演唱会因场地被取消无法按计划举行。这一情况引起人们对《国安法》之下香港演艺自由的担忧。

（德国之声中文网）香港警方30日正式以串谋发布煽动刊物罪起诉《立场新闻》两名高层，案件押後至2022年2月25日再讯。此外，同案被捕艺人丶《立场新闻》前董事何韵诗等4人周四（30日）傍晚陆续获准保释，离开香港警署。

其中，何韵诗遭扣查达36小时，30日傍晚离开香港西区警署时，她双手合十致意，并未对媒体发表谈话。晚间返家後，她在脸书发文报平安，表示原订本周日（1月2日）的在线演唱会将照常举行。她说：「歌，仍是要唱下去的」。

何韵诗仍未对案件发表言论，仅贴出一张自已与已故香港艺人丶恩师梅艳芳的旧照。12月30日正好是梅艳芳的忌日，她写道：「不正是妳（梅艳芳）教会我，即使在最困难和恶劣的时候，歌者还是要尽自己最後一口气把歌曲唱完吗？」

她在文末强调：「这个星期日的网上音乐会，将按照原订计划举行。」今年9月时，何韵诗原先要在香港艺术中心举办实体演唱会，但遭场地方临时取消她的租场，迫使其演唱会转往线上。

观看视频 01:58

香港艺人何韵诗及《立场新闻》高层遭逮捕

两名高层遭正式起诉

《立场新闻》一案30日下午在西九龙裁判法院开庭，当中只有锺沛权出庭，林绍桐则是因血压偏高住进医院。据当地媒体报导，有数十名香港市民到法院排队听审，其中还包括多名《立场新闻》前记者。另外，包括英国丶美国丶德国及荷兰的驻港领事馆都派代表到场。

到场的香港记协主席丶前立场新闻副采访主任陈朗升向媒体表示，对《立场新闻》停运感到难过。他指出，《立场新闻》在反修例风波时期，长时间做街头直播获得香港市民支持，因此有资金营运，但反而被抹黑成有什麽「不法勾当」，非常不公道。

中央社则报道称，控方在庭上指出，他们已有足够证据起诉被告，但警方昨天查获6箱文件丶62部电脑丶27部电子装置，需时调查，以确定会否有更多人被捕，因此提出把案件押後至2022年2月25日再讯。

此外，港警也对《立场新闻》母公司「Best Pencil HK Limited」的唯一一名董事蔡东豪及另一名前董事练乙铮进行通缉。据了解，蔡东豪目前人不在香港。

（综合报道）

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