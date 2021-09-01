何韵诗演唱会场地被取消 改网上直播

（德国之声中文网）何韵诗原本定于 9 月 8 至 12 日于香港艺术中心寿臣剧院举行7场「你尚未成为的 Live 2021」演唱会。其经纪公司表示，在开演前 8 日的8月31日，突然收到香港艺术中心通知取消租借场地。

艺术中心引用条款指出，如租借场地可能危及公共秩序或公共安全，有权取消租借场地。何韵诗方面则表示，表演绝无危害公众秩序及安全的可能性，无法认同艺术中心的决定，并决定于 9月12日举办网上演唱会。

何韵诗的公司称，香港艺术中心并没有提供任何证据及解释，说明表演在哪方面触犯此规。而一再查问之下，香港艺术中心仅回复“艺术中心的管理层有责任密切留意社会的最新发展及相关法律”。

被亲中媒体点名

何韵诗是香港“反送中”运动的代表性面孔，也是为数不多的公开表达自己反中政治立场的演艺界人士之一。早在 2014年雨伞运动期间，她就表达了对年轻示威者们的支持，在团结演唱会上献艺。之后她在中国大陆遭到封杀，曲目从所有流媒体服务中消失。

2019年7月，何韵诗在联合国人权理事会发言，介绍香港 “反送中”运动遭到镇压的情况，并呼吁联合国召开紧急会议保护香港民众，并且将中国从人权理事会除名。同年9月，美国众议院院长佩洛西在华盛顿会见黄之锋、何韵诗等数名香港倡议人士，表达对香港「反送中」抗争的支持。

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自上周以来，何韵诗受到香港亲中媒体的点名批评。《星岛日报》上周四(8月26日)发表社论，认为香港艺术中心「没有理由把场地租给她作公众活动」。何韵诗曾提及其演唱会拟租借红磡湾体育馆多次被拒。星岛社论称，红馆虽未给出理由，但此做法「显然更符合机构和社会利益」。

该报此前的报道还提及，何韵诗被认为涉「反中乱港」，在国安法生效前后的多次行动「已引起执法部门关注」，并称何韵诗「近年日趋活跃及激进，其出位行为甚至未因《国安法》生效而停止」。

上周五，《大公报》亦引消息指，执法部门「十分关注」何韵诗言行是否涉违国安法，有可能进行调查。报道提到何韵诗在 2019 年曾在日內瓦联合国人权理事会「抹黑警队」，在美国与黄之锋、张崑阳等人「乞求制裁內地及香港」。

何韵诗的团队周三宣布，演唱会将在9 月 12 日晚上 8 时在网上直播，并对粉丝表示：“正如疫情不能取消春天，音乐是关不住的。有天有地，就有舞台”。

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