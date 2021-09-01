 何韵诗演唱会场地被取消 改网上直播 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.09.2021

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时政风云

何韵诗演唱会场地被取消 改网上直播

香港歌手何韵诗的计划一周后登场的演唱会因场地被取消无法按计划举行。这一情况引起人们对《国安法》之下香港演艺自由的担忧。

Hongkong Aktivistin Denise Ho

（德国之声中文网）何韵诗原本定于 9 月 8 至 12 日于香港艺术中心寿臣剧院举行7场「你尚未成为的 Live 2021」演唱会。其经纪公司表示，在开演前 8 日的8月31日，突然收到香港艺术中心通知取消租借场地。 

艺术中心引用条款指出，如租借场地可能危及公共秩序或公共安全，有权取消租借场地。何韵诗方面则表示，表演绝无危害公众秩序及安全的可能性，无法认同艺术中心的决定，并决定于 9月12日举办网上演唱会。 

何韵诗的公司称，香港艺术中心并没有提供任何证据及解释，说明表演在哪方面触犯此规。而一再查问之下，香港艺术中心仅回复“艺术中心的管理层有责任密切留意社会的最新发展及相关法律”。 

被亲中媒体点名

何韵诗是香港“反送中”运动的代表性面孔，也是为数不多的公开表达自己反中政治立场的演艺界人士之一。早在 2014年雨伞运动期间，她就表达了对年轻示威者们的支持，在团结演唱会上献艺。之后她在中国大陆遭到封杀，曲目从所有流媒体服务中消失。

USA: Nancy Pelosi trifft Denise Ho und Joshua Wong

2019年9月18日，何韵诗在华盛顿与美国众议院院长佩罗西出席记者会。

 

2019年7月，何韵诗在联合国人权理事会发言，介绍香港 “反送中”运动遭到镇压的情况，并呼吁联合国召开紧急会议保护香港民众，并且将中国从人权理事会除名。同年9月，美国众议院院长佩洛西在华盛顿会见黄之锋、何韵诗等数名香港倡议人士，表达对香港「反送中」抗争的支持。

 延伸阅读：香港民主运动偶像何韵诗

自上周以来，何韵诗受到香港亲中媒体的点名批评。《星岛日报》上周四(8月26日)发表社论，认为香港艺术中心「没有理由把场地租给她作公众活动」。何韵诗曾提及其演唱会拟租借红磡湾体育馆多次被拒。星岛社论称，红馆虽未给出理由，但此做法「显然更符合机构和社会利益」。 

该报此前的报道还提及，何韵诗被认为涉「反中乱港」，在国安法生效前后的多次行动「已引起执法部门关注」，并称何韵诗「近年日趋活跃及激进，其出位行为甚至未因《国安法》生效而停止」。 

上周五，《大公报》亦引消息指，执法部门「十分关注」何韵诗言行是否涉违国安法，有可能进行调查。报道提到何韵诗在 2019 年曾在日內瓦联合国人权理事会「抹黑警队」，在美国与黄之锋、张崑阳等人「乞求制裁內地及香港」。 

何韵诗的团队周三宣布，演唱会将在9 月 12 日晚上 8 时在网上直播，并对粉丝表示：“正如疫情不能取消春天，音乐是关不住的。有天有地，就有舞台”。 

观看视频 03:49

何韵诗：这不是一场孤独的抗争

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