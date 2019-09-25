（德国之声中文网） "幸福是一种强烈的、积极的情感，是一种持久的高度满足的状态。"这是从心理学的角度对幸福做出的诠释。

神经学家，大脑研究者和作家凯斯勒（Christof Kessler）说，可以借助对大脑的磁振造影（MRI）来观察幸福感。 他说："我们的大脑中有一个被称为大脑边缘系统的特殊中心，当我们经历令人印象深刻的事情时，例如考试成绩优秀或者孩子出生，该中心就会活跃起来，大脑便大量产生多巴胺。" 凯斯勒说，多巴胺也被称为幸福荷尔蒙，是产生超级幸福感的因素。

被幸福陶醉

凡是体会到考试获得好成绩、受到表扬或者享受美餐时那种幸福感觉的人，都知道这种感觉是多么的美妙。人们不希望这种感觉消失，如果消失了也希望能够尽快重新获得。

从事大脑研究的凯斯勒说，成功的行为会得到幸福的回报，而被幸福所陶醉的人又受到激励去重复英勇的行为。这对人类的发展至关重要。

但是凯斯勒说："不幸的是，毒品也可以激活幸福系统。"海洛因、烟草或酒精不仅可以给我们带来一时的快乐，而且可以让我们很快产生依赖感。对快乐的追求也可以导致落入陷阱。

如何提高幸福感？10个办法供参考 与人交流！ 人际交往对获得幸福感非常重要。如果拥有强大与丰富的社会关系，人们会更幸福、更健康、更长寿。与家庭和朋友的紧密关系赋予我们爱与生命的意义，给予我们支持，增强我们的自信。所以，人们应该加强已有的社会关系，建立起新的社会关系，打开幸福之门。

如何提高幸福感？10个办法供参考 帮助他人！ 照顾他人也是通往幸福的基石。帮助别人会让我们自己更幸福、更健康。你的付出会加强人际关系，为所有人创造一个更幸福的社会。这并不仅仅是付出金钱，也可以是时间、精力和想法。想要幸福，那就做好事吧。

如何提高幸福感？10个办法供参考 注意健康！ 身心健康相辅相成。动起来，人会更感到幸福，也有益于健康，还能改善心情，甚至让我们摆脱抑郁。有些简单的事每天都可以做。比如出门走走，保证充足睡眠。

如何提高幸福感？10个办法供参考 定一个让你憧憬的目标！ 积极面对未来对幸福至关重要。我们需要一个激励自己前行的目标，但它不能遥不可及。如果试图去办一件做不到的事，只会让我们平添烦恼。远大而现实的目标则给我们的生活指明方向。一旦目标实现，我们将获得满足和成就感。

如何提高幸福感？10个办法供参考 品味当下！ 生命本该赋予我们更多——有过这样的想法吗？告诉你一个好消息，生命的确会赋予我们更多，而你只需要静下来，细细品味。只要更用心，我们在各个领域的幸福感都会得到提升。细细体味当下，会让我们不沉湎于过去，也不总是因未来而烦恼。

如何提高幸福感？10个办法供参考 积极面对！ 高兴、感激、满意这样积极的情感不仅会让我们一时感到幸福。据一项研究，这样的经历多了，还会形成螺旋上升的效应。尽管我们必须现实地看待生活中的起起落落，但多看好的一面还是更有益——也就是看到杯子一半是满的，而不是一半是空的。

如何提高幸福感？10个办法供参考 学无止尽！ 学习会让我们感到幸福，让我们产生新的想法，保持好奇心和积极的状态。学习会带给我们满足，让我们更为自信，提高承受力。学习的范畴很广，可以是新技能、新语言、也可是学唱歌或新的运动项目。

如何提高幸福感？10个办法供参考 想办法重新站起来！ 每个人在生活中都会遇到压力，经历失落或创伤。对此如何反应，关系到我们幸福与否。人们往往不能左右事情的发生，但可以左右自己的态度。一项新的研究显示，人们可以学会如何面对阻力，也能学会其它的生活技能。

如何提高幸福感？10个办法供参考 善待自己！ 没有人是完美的。但我们却往往喜欢和别人做比较。如果老拿“己所无”去比“人所有”，就很难产生幸福感。如果学会接受自己，善待自己——即便事情不如所愿——那我们的幸福感就会提高。同样，我们也应该学会接受别人，而不是试图改变别人。

如何提高幸福感？10个办法供参考 融于天地间 找到生活的意义，你会更幸福，压力会减轻、恐惧和沮丧会消失。生活的意义可以是我们的宗教信仰，也可以是为人父母或者一份工作。答案因人而异，但其分量都重过我们自身。



幸福的感觉不同

德国维滕-赫德克（Witten/Herdecke）大学的临床心理学和心理治疗学教授米夏拉克（Johannes Michalak）说，幸福有不同的表现形式，短暂强烈的幸福感只是其中之一。米夏拉克也是一位从事专注力研究的学者。

专注力在佛教教义和冥想练习中具有中心意义。在西方，对专注力的训练主要是通过各种心理疗法来进行的。

米夏拉克说，感觉到自己的愤怒或悲伤是专注力的一个重要方面。人类不幸的很大一部分在于，我们一直试图去对抗所谓的负面情绪，而不能从容地任它来了又去。

不过令人欣慰是，专注力高的人可以随时随地找到幸福。然而，通往幸福的道路不一定是没有痛苦的。当然，性爱、美食或者毒品始终能够给人带来幸福感。

但是幸福感是有区别的。米夏拉克说："研究发现，孩子会给父母的生活满意度造成负面影响。"有了孩子导致睡眠不足、劳累增加，让人感觉失去了自己的生活空间。因此，有了孩子的日常生活可能舒适感降低，不满意的时候更多-而不是令人陶醉的幸福时刻。不过米夏拉克说："所谓的生活质量的幸福指数，也就是内心深处感觉到的生活意义在增加。"他说，这是只能在痛苦中产生的一种幸福。