（德国之声中文网） "幸福是一种强烈的、积极的情感，是一种持久的高度满足的状态。"这是从心理学的角度对幸福做出的诠释。
神经学家，大脑研究者和作家凯斯勒（Christof Kessler）说，可以借助对大脑的磁振造影（MRI）来观察幸福感。 他说："我们的大脑中有一个被称为大脑边缘系统的特殊中心，当我们经历令人印象深刻的事情时，例如考试成绩优秀或者孩子出生，该中心就会活跃起来，大脑便大量产生多巴胺。" 凯斯勒说，多巴胺也被称为幸福荷尔蒙，是产生超级幸福感的因素。
被幸福陶醉
凡是体会到考试获得好成绩、受到表扬或者享受美餐时那种幸福感觉的人，都知道这种感觉是多么的美妙。人们不希望这种感觉消失，如果消失了也希望能够尽快重新获得。
从事大脑研究的凯斯勒说，成功的行为会得到幸福的回报，而被幸福所陶醉的人又受到激励去重复英勇的行为。这对人类的发展至关重要。
但是凯斯勒说："不幸的是，毒品也可以激活幸福系统。"海洛因、烟草或酒精不仅可以给我们带来一时的快乐，而且可以让我们很快产生依赖感。对快乐的追求也可以导致落入陷阱。
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如何提高幸福感？10个办法供参考
与人交流！
人际交往对获得幸福感非常重要。如果拥有强大与丰富的社会关系，人们会更幸福、更健康、更长寿。与家庭和朋友的紧密关系赋予我们爱与生命的意义，给予我们支持，增强我们的自信。所以，人们应该加强已有的社会关系，建立起新的社会关系，打开幸福之门。
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如何提高幸福感？10个办法供参考
帮助他人！
照顾他人也是通往幸福的基石。帮助别人会让我们自己更幸福、更健康。你的付出会加强人际关系，为所有人创造一个更幸福的社会。这并不仅仅是付出金钱，也可以是时间、精力和想法。想要幸福，那就做好事吧。
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如何提高幸福感？10个办法供参考
注意健康！
身心健康相辅相成。动起来，人会更感到幸福，也有益于健康，还能改善心情，甚至让我们摆脱抑郁。有些简单的事每天都可以做。比如出门走走，保证充足睡眠。
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如何提高幸福感？10个办法供参考
定一个让你憧憬的目标！
积极面对未来对幸福至关重要。我们需要一个激励自己前行的目标，但它不能遥不可及。如果试图去办一件做不到的事，只会让我们平添烦恼。远大而现实的目标则给我们的生活指明方向。一旦目标实现，我们将获得满足和成就感。
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如何提高幸福感？10个办法供参考
品味当下！
生命本该赋予我们更多——有过这样的想法吗？告诉你一个好消息，生命的确会赋予我们更多，而你只需要静下来，细细品味。只要更用心，我们在各个领域的幸福感都会得到提升。细细体味当下，会让我们不沉湎于过去，也不总是因未来而烦恼。
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如何提高幸福感？10个办法供参考
积极面对！
高兴、感激、满意这样积极的情感不仅会让我们一时感到幸福。据一项研究，这样的经历多了，还会形成螺旋上升的效应。尽管我们必须现实地看待生活中的起起落落，但多看好的一面还是更有益——也就是看到杯子一半是满的，而不是一半是空的。
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如何提高幸福感？10个办法供参考
学无止尽！
学习会让我们感到幸福，让我们产生新的想法，保持好奇心和积极的状态。学习会带给我们满足，让我们更为自信，提高承受力。学习的范畴很广，可以是新技能、新语言、也可是学唱歌或新的运动项目。
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如何提高幸福感？10个办法供参考
想办法重新站起来！
每个人在生活中都会遇到压力，经历失落或创伤。对此如何反应，关系到我们幸福与否。人们往往不能左右事情的发生，但可以左右自己的态度。一项新的研究显示，人们可以学会如何面对阻力，也能学会其它的生活技能。
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如何提高幸福感？10个办法供参考
善待自己！
没有人是完美的。但我们却往往喜欢和别人做比较。如果老拿“己所无”去比“人所有”，就很难产生幸福感。如果学会接受自己，善待自己——即便事情不如所愿——那我们的幸福感就会提高。同样，我们也应该学会接受别人，而不是试图改变别人。
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如何提高幸福感？10个办法供参考
融于天地间
找到生活的意义，你会更幸福，压力会减轻、恐惧和沮丧会消失。生活的意义可以是我们的宗教信仰，也可以是为人父母或者一份工作。答案因人而异，但其分量都重过我们自身。
幸福的感觉不同
德国维滕-赫德克（Witten/Herdecke）大学的临床心理学和心理治疗学教授米夏拉克（Johannes Michalak）说，幸福有不同的表现形式，短暂强烈的幸福感只是其中之一。米夏拉克也是一位从事专注力研究的学者。
专注力在佛教教义和冥想练习中具有中心意义。在西方，对专注力的训练主要是通过各种心理疗法来进行的。
米夏拉克说，感觉到自己的愤怒或悲伤是专注力的一个重要方面。人类不幸的很大一部分在于，我们一直试图去对抗所谓的负面情绪，而不能从容地任它来了又去。
不过令人欣慰是，专注力高的人可以随时随地找到幸福。然而，通往幸福的道路不一定是没有痛苦的。当然，性爱、美食或者毒品始终能够给人带来幸福感。
但是幸福感是有区别的。米夏拉克说："研究发现，孩子会给父母的生活满意度造成负面影响。"有了孩子导致睡眠不足、劳累增加，让人感觉失去了自己的生活空间。因此，有了孩子的日常生活可能舒适感降低，不满意的时候更多-而不是令人陶醉的幸福时刻。不过米夏拉克说："所谓的生活质量的幸福指数，也就是内心深处感觉到的生活意义在增加。"他说，这是只能在痛苦中产生的一种幸福。
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2019，谁最幸福?
得天独厚的芬兰
今年，拥有茂密森林、美丽湖泊、以桑拿扬名世界的芬兰再次蝉联冠军，成为156个受访国家当中，幸福指数最高的国家。完善的医疗制度、良好的自然环境、免费教育与育儿政策让该国人民备感幸福。
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2019，谁最幸福?
欧洲国家幸福满满
在《2019全球幸福报告》当中，丹麦、挪威紧接在芬兰之后，拿下亚军与季军。最幸福的前10个国家当中，就有8个是欧洲国家。图为刚在挪威开幕的，欧洲第一座、也是世界最大的水下餐厅(Under)。
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2019，谁最幸福?
逆势爬升的英国
英国被脱欧问题纠缠已久，却仍然能抢到幸福榜的第15名，甚至比2018年上升了4名，出乎众人意料之外
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2019，谁最幸福?
美国被「瘾」所害
美国的排名比2018年下降一位，来到第19位。《2019全球幸福报告》的作者之一萨克斯(Jeffrey Sachs)说，这显示出成瘾性对人们幸福感的危害。尽管如此美国的排名还是比许多亚洲国家好很多: 亚洲第一名的国家是阿拉伯联合酋长国，位于第21名。
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2019，谁最幸福?
自由的价值
中港台三地，台湾位居最前，达到第25名。台湾之所以可以在亚洲国家当中取得较靠前的名次，主要得力于其自由指数: 相比香港的66与中国的31，台湾的102高分使其获得优势。
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2019，谁最幸福?
对未来失去信心的香港
香港延续着前面几年的下滑趋势，今年又比去年下滑了一名，落在第76名。根据香港大学刚出炉的民意调查，港人对中国未来的经济发展、以及一国两制的未来都信心低落。
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2019，谁最幸福?
鼓掌的人们，你幸福吗?
虽然中国的幸福指数年年都有升高的趋势，但是整体排名仍然大幅落后其他国家，落在93名，比去年86名往后滑了7名。台湾、新加坡、泰国、韩国、日本都比中国还要前面70到30多名。
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2019，谁最幸福?
最不幸福的国家
在这次报告当中，最不幸福的国家是南苏丹。联合国表示，经历过一场剥夺40万人生命的血腥内战之后，这个国家大约有60%的人民都面临食物匮乏的问题。
作者: 罗法