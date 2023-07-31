何立峰訪問之際 巴基斯坦爆炸案至少44死

（德國之聲中文網）巴基斯坦週日（7月30日）在西北部的一場政治集會上發生嚴重爆炸案，造成至少44人死亡、近200名成人及兒童受傷。這是該國近年來最嚴重的爆炸襲擊之一。

照片顯示，事故現場屍體四散，救援志工將渾身是血的受害者抬上救護車。1名目擊者告訴美聯社，現場揚塵、煙霧瀰漫，「我被壓在一些傷者身下，幾乎站不起來，只能看到一片狼藉和散落的四肢」。

巴基斯坦官員表示，事發地點的巴焦爾區卡爾鎮（Khar, Bajaur）過去曾一度是巴基斯坦塔利班的據點，事故至少造成44人死亡。該國救援部門發言人法伊茲（Bilal Faizi）表示，死亡人數恐將持續增加。

警方表示，他們認為爆炸是自殺式炸彈造成的，目前尚無任何組織聲稱對這次襲擊負責。阿富汗塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）譴責此案，稱「此類罪行無論如何都沒有道理」。

爆炸發生時，現場正在舉行伊斯蘭法茲爾組織（Jamiat Ulema Islam-Fazl，又譯「伊斯蘭神學士協會」）舉行集會。該組織以與強硬派伊斯蘭教有所聯繫而聞名，但「伊斯蘭國」組織的當地分會此前襲擊了這個強硬派政黨，聖戰組織亦因該黨支持巴國歷屆政府和軍隊，而指責其虛偽。

巴基斯坦警方告訴法新社，該組織高層原定在儀式上致辭，但在他抵達前就發生了爆炸。

該組織發言人哈姆杜拉（Hafiz Hamdullah）在記者會上稱，此案「是對巴基斯坦民主的攻擊」，並表示有位當地領導人在這場「野蠻」的爆炸中喪生，另有2名國會議員受傷。

巴國總理謝里夫（Shahbaz Sharif）和總統阿爾維（Arif Alvi）都對這起襲擊事件表示譴責。

中巴建設安全陰影猶在

巴基斯坦西北部爆炸案發生之際，中國國務院副總理何立峰同日剛剛抵達巴基斯坦，出席「中巴經濟走廊」啟動10週年慶祝活動。

中國外交部29日表示，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴和「鐵桿」朋友，兩國友誼歷久彌堅。今年不只是「一帶一路」倡議10週年，也是巴基斯坦「中巴經濟走廊」10週年。

「中巴經濟走廊」被中國視為「一帶一路」倡議中最重要的先行示範項目。根據美聯社，自 2013 年啟動以來，「中巴經濟走廊」倡議已為大型交通、能源和基礎設施項目注入了數百億美元，但巴基斯坦沈重的經濟負擔、債務疑慮、該國武裝分子對中國建設目標的襲擊，卻使這項事業受到了打擊。

比如，中巴經濟走廊連接中國新疆及巴國位於俾路支省的戰略港口「瓜達爾港」，雖大量湧入投資但被認為未讓當地人受益，引發批評，俾路支的分裂份子亦聲稱對「中巴經濟走廊」下的數個項目發起了襲擊——2021年4月，中國大使在俾路支省首府奎達（Quetta）下榻的豪華酒店發生襲擊事件，造成數人死亡，巴基斯坦塔利班聲稱對此發動了攻擊；數月後，一輛前往大蘇水壩（Dasu dam）工地的巴士發生爆炸，造成9位中國工人死亡。巴國政府因此部署了數千名安全人員，以應對這些針對中國利益的威脅。

至截稿前，中國官方尚未就此次巴基斯坦西北部爆炸案公開發言。



（綜合報導）

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