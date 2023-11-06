何立峰任中央金融办主任 本周访美会耶伦

（德国之声中文网）据中国媒体报道显示，中共政治局委员、中国国务院副总理何立峰已出任中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记。这两个单位是今年3月根据《党和国家机构改革方案》新成立的。

由中国人民银行主管的《金融时报》周一（11月6日）报导称，何立峰上周五以中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记的身份，出席了中央金融工作委员会会议。

这些任命意味着何立峰被赋予解决地方政府债务和房地产行业低迷的重任，这两项问题自一段时间以来持续威胁着中国的金融稳定和长期增长潜力。

上周五的中央金融工作委员会会议也强调，金融系统要坚定不移走好中国特色金融发展之路，全面加强中共对金融工作的领导，着力推动金融强监管、防风险和高质量发展，加快建设金融强国。

被视为习近平亲信

何立峰在学时期为财政金融系财政学专业，1998年任福建省泉州市委书记期间获经济学博士学位。他被视为中国国家主席习近平的亲信，自从今年3月份被任命为国务院副总理以来，他在处理中国金融、经济和贸易问题上一直发挥着重要作用。

上个月底，何立峰获任接替刘鹤，担任中央财经委员会办公室主任一职。不过，一位出席过何立峰和刘鹤的简报会的顾问人士曾向路透社匿名表示：「何立峰在这个职务上是执行习近平的想法，而不是（像刘鹤那样）向他提出疑问。」

受邀访美

此外，中国外交部在周一下午宣布，何立峰将于本周出访美国。根据新闻稿内容，中国外交部发言人汪文斌表示，应美国财政部长耶伦邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国。

美国财政部声明称，耶伦将在亚太经合组织峰会开始前，于旧金山接待何立峰并进行为期两天的双边会谈。两人上回见面是在今年7月耶伦访问北京期间。

耶伦与何立峰今年七月在北京见面

耶伦：将就不公平经济行为提出关切

耶伦在其X页面（前推特）上提到，她和美国总统拜登对于「以务实的经济战略驾驭复杂的美中关系有着清醒的认识：这一战略既要保护我们重要的国家安全利益，又要寻求稳定健康的经济关系」。

她也在为《华盛顿邮报》撰写的一篇专栏文章中提到，美中两国有义务建立有弹性的开放沟通管道，并防止分歧升级为冲突。除此之外，她指出将在与何立峰会面时，就「北京不公平的经济行为」提出严重关切，包括异于常态的大规模工业补贴、市场准入壁垒以及对在华美国企业所采取的强制行动。

耶伦与何立峰此次见面被认为是为下周拜登和习近平于亚太经合组织峰会的会面铺路，届时将是两位大国领导人近一年来的首次会面。

（路透社、美联社、《金融时报》）

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