何时才能重新快乐地旅游？

(德国之声中文网) 德广联委托进行的最新民调显示，14%的德国民众已退订了今年的暑期旅游，21%的德国民众近期因为对疫情的担忧而没有预订暑期旅游，表示"暂且不变更原计划"的受访民众比例则为28%，另有31%的民众表示"本来就没有计划暑期出游"。

对于已经错失复活节假期的德国旅游业而言，这一民调结果可谓是又一次重击。德国旅游业协会总经理昆茨(Norbert Kunz)对德广联表示，全国的旅游产业正在遭遇极端情况，"一下子就从100煞停到0。"他指出，旅游业内的小企业、度假屋个体经营者，他们的抗风险能力尤其令人担忧，"疫情危机持续一两个月尚可承受，再延长的话就很危险了。"

德国联邦旅游业事务中心主任夸克教授(Heinz-Dieter Quack)也在接受德广联采访时指出，根据测算，如果当前的疫情管控措施持续到5月中旬，全德国的餐饮、住宿业就将损失全年95%的利润；管控措施如果进一步延长，旅游业的损失还将更为严重。

政界：游山玩水无望不如返校补课...

但是，旅游业蒙受的经济损失，必定会远远长于两个月。不仅仅是民调结果显示大量民众取消或不安排传统的暑期出游计划，政界人士近期也在频频警告。

巴伐利亚州长瑟德尔(Markus Söder)就表示，今年夏天就能出国旅游的可能性目前看来几乎为零。德国联邦政府旅游业专员巴莱斯(Thomas Bareiß)对德国境内旅游的前景也不乐观，强调"没有人能够在4月就精确预测"今年夏天的疫情是否能够允许松动旅行限制。德国联邦议会议长朔伊布勒(Wolfgang Schäuble)甚至还建议说，既然疫情之下暑期出游无望，全国中小学不妨缩短暑假，弥补停课期间拉下的教学进度。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 德国: 慕尼黑，玛利亚广场 玛利亚广场位置慕尼黑市政厅前方，就如一个露天剧场。通常，大量好奇的游客都会站在市政厅的瞭望塔前，塔前的钟琴会以悦耳的铃声使16世纪时的两个小故事重现。现在只有警察在这执行宵禁。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 意大利: 罗马，西班牙阶梯 在永恒之城－罗马的众多景点中，西班牙阶梯位于破船喷泉后方。喷泉的驳船形状使人想起了另一场灾难－1598的洪灾。喷泉中细水长流，而阶梯却是人烟稀少。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 西班牙: 巴塞罗那，兰布拉大道 直至最近, 兰布拉大道一直是拍摄车水马龙、游客摩肩接踵的好地方，甚至引发关于"过度旅游"的热烈讨论。目前在巴塞罗那的主要购物街上，只有几只鸽子在春日下四处踱步。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 法国: 巴黎，香榭丽舍大街 巴黎的林荫大道，这座城市的主要动脉，似乎时间也静止了。孤独的凯旋门，远处只有几辆车，交通灯亮出红色。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 英国: 伦敦，塔桥 看起来泰晤士河比往日要平静。没有游船，亦没有游客。目前，只有少量行人和车辆在塔桥上过河。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 土耳其: 伊斯坦布尔，圣索菲亚大教堂 圣索菲亚大教堂前面的广场平日像一个市集，有成千上万的游客和过往的商人。这些天来，人们能看到的只是古代世界上最古老的建筑之一。建于六世纪的这座独一无二的圆顶大教堂正等待再次绽放其魅力。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 俄罗斯: 莫斯科，特维尔大街 彼得大帝进入莫斯科时所使用的其中一条主要大道，之后特维尔大街的宽阔林荫大道也被用于大型阅兵。2020年春，消毒车队占据了这景点。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 埃及: 吉萨金字塔 目前只有消毒人员可以"参观"法老王的陵墓。而此举是否有助赢得旅客的信心还有待观察。吉萨金字塔在历史上曾经历了不同的危机。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 沙特阿拉伯：麦加，大清真寺 麦加被虔诚的穆斯林视为最重要的朝圣地之一。每年会有300万信徒到访。但从今年4月2日起，麦加便实施宵禁。以往，这里会有数以十万计的信众，现在只有穿着防护衣的人对围绕卡巴天房的椭圆形区域进行消毒。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 印度：阿格拉，泰姬陵 世界不少的历史文化遗迹现在都被军事力量保护起来。甚至在印度的泰姬陵，一座爱情纪念碑，士兵们也时刻保持警惕，以防止人群在此聚集。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 美国: 纽约，时代广场 不少被视为世界中心的地方如今就像鬼城一样，如纽约的时代广场。这里的一切如处于时间静止状态，陷入无尽的等待。没有行人的人行道，红绿灯前没有车辆，没有顾客的商店。即便在这座号称永不沉睡的城市里，一切都已经不再是原来的样子。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 美国: 新奥尔良，波旁大街 空无一人的波旁大街犹如关于”疫情加速“的警示。人们认为疫情不会影响到他们，于是狂欢节庆典照常进行。新冠病毒于是在这里肆意蔓延。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 巴西: 里约热内卢，科帕卡瓦纳 宽阔的海滩，湛蓝的大海，里约热内卢的轮廓。即使是巴西的科帕卡瓦纳看起来也停转了，尽管它本是世界上最热闹的休闲胜地之一。只有来自大西洋恬静温柔的浪花标志着一切仍在运转。这意境就如一首著名的巴萨诺瓦乐曲: 不再忧郁（Chega de Saudade）。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 澳洲: 悉尼，歌剧院 澳洲的标志性建筑前空无一人。悉尼歌剧院也提醒我们应待在家里。剧院大门紧闭，直到另行通知，但每周都有馆藏资料的直播和录音节目，以数字方式将音乐传递给社会大众。

疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜 中国: 长城 在经过两个月的关闭后，3月末长城部份地段重新开放。一张寄予希望的照片: 那里可以，也一定会迎来旅游业的重生! 作者: Andreas Kirchhoff



对产业状况忧心忡忡的德国联邦旅游业事务中心主任夸克教授也建议民众，今年夏天最好还是老老实实遵守疫情防控规定，减少出门。

“最乐观也要等到2021年3月底”

夸克教授团队本周还为德国联邦经济部就疫情之下的旅游业前景进行了预测。根据最乐观的测算，洲际旅游也要等到2021年3月底才有可能，而比较现实的期待则是等到2021年6月底。最悲观的预测则是：2022年4月底之前无法进行洲际旅游。

即便是对于德国国内游，夸克教授的最乐观估计也是要等到今年6月底才能慢慢重启，悲观预测则是今年底之前国内游无望。

夸克教授指出，即便按照最乐观的预测，德国旅游业营业额也只能在2021年9月恢复到2019年的九成水平；悲观预测下，到2023年秋天也仅仅能恢复到2019年的七成。

德国旅游业协会则指出，旅游业若要恢复到这个水平，必须以"疫苗批量上市"为前提。

2019年，德国旅游业的业绩创下历史新高，全国住宿业总共接待了5亿人次过夜。德国旅游业协会昆茨现在认为，疫情之后，德国民众的出游习惯有可能出现改变，也许将更加青睐离家更近的景点："安全、医疗因素将会变得多么重要？这是我们整个行业今后都必须密切关注的话题。"不过，昆茨也指出，长远来看，民众总是存在出门旅游需求的，包括出国长途旅游。