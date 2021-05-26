何处寻疫苗？萧美琴争取美国 郭台铭放眼德国

（德国之声中文网）在连续数月只有少量染疫病例后，台湾目前正遭遇相对较高的社区感染。尽管有近3000万支疫苗订单，台湾2300万人口中，迄今只有约1%的人接种。这些预订的疫苗来自阿斯利康（AstraZeneca Plc）、莫德纳（Moderna Inc）及两家台湾医药公司。

台湾驻美代表萧美琴在5月27日的一场视频会议上说，台湾迫切需要美国支持，以取得安全有效的疫苗。该视频会议是由美国在台协会安排下举行的，参与者包括美国国务院东亚事务局亚太事务副助卿费德玮（Jonathan Fritz）、美国国务院应对全球新冠与健康安全协调官史密斯（Gayle Smith）以及萧美琴等。

萧美琴在会后表示，她在会中表达了台湾亟需疫苗支持的情况。

除了萧美琴，富士康母公司鸿海的创始人郭台铭周六（5月29日）也表示，鸿海下属慈善机构--永龄基金会将委托合格厂商，申请进口500万剂德国BioNTech（简称BNT）新冠疫苗，直运台湾。

郭台铭在一份声明中表示，他的永龄基金会有意申请进口在德国制造和包装的BNT 疫苗，数量为500万剂。

他补充说，疫苗将从德国直接空运至台湾，不经过任何中间商。 他说，"计划正在进行中"。

BioNTech未立即回应路透社置评请求。不过，该公司此前已一再拒绝透露与台湾的谈判进展情况。

郭台铭有意直接从德国进口新冠疫苗

郭台铭苟声明发布前不久，台湾中央流行病指挥中心表示，欢迎来自慈善机构或宗教团体的任何帮助，但签署合同并分发疫苗取决于中央政府。

目前，台湾正设法缓解染疫数量激增局势。台北政府指责北京今年早些时候从中作梗，使台湾无法获得德美联合研制的BioNTech/辉瑞疫苗。北京方面否认了这一说法。

上海复星医药集团与BioNTech公司签有在大中华区销售疫苗的合同。 但台湾政府表示，只会与德国的BioNTech公司直接打交道，而且不信任来自中国的疫苗。 北京则称，台湾违背商业原则，意欲绕开复星。

郭台铭表示，他的慈善机构不会进口中国制造的疫苗。 他说，"请不要将德制BNT（疫苗）与中国制造的疫苗混为一谈"。

自新冠疫情爆发以来，台湾报告确诊7806例感染病例，99人死亡。

（路透社等）

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