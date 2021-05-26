何处寻疫苗？萧美琴争取美国 郭台铭放眼德国

鸿海创始人郭台铭表示，鸿海下属慈善机构将委托合格厂商申请进口500万剂德国BNT疫苗，直运台湾。台湾驻美代表萧美琴则在美台高层会谈中向美方表达了对疫苗的急迫需求。目前，台湾正设法缓解染疫数量激增的局面。
（德国之声中文网）在连续数月只有少量染疫病例后，台湾目前正遭遇相对较高的社区感染。尽管有近3000万支疫苗订单，台湾2300万人口中，迄今只有约1%的人接种。这些预订的疫苗来自阿斯利康（AstraZeneca Plc）、莫德纳（Moderna Inc）及两家台湾医药公司。
台湾驻美代表萧美琴在5月27日的一场视频会议上说，台湾迫切需要美国支持，以取得安全有效的疫苗。该视频会议是由美国在台协会安排下举行的，参与者包括美国国务院东亚事务局亚太事务副助卿费德玮（Jonathan Fritz）、美国国务院应对全球新冠与健康安全协调官史密斯（Gayle Smith）以及萧美琴等。
萧美琴在会后表示，她在会中表达了台湾亟需疫苗支持的情况。
除了萧美琴，富士康母公司鸿海的创始人郭台铭周六（5月29日）也表示，鸿海下属慈善机构--永龄基金会将委托合格厂商，申请进口500万剂德国BioNTech（简称BNT）新冠疫苗，直运台湾。
郭台铭在一份声明中表示，他的永龄基金会有意申请进口在德国制造和包装的BNT 疫苗，数量为500万剂。
他补充说，疫苗将从德国直接空运至台湾，不经过任何中间商。 他说，"计划正在进行中"。
BioNTech未立即回应路透社置评请求。不过，该公司此前已一再拒绝透露与台湾的谈判进展情况。
郭台铭苟声明发布前不久，台湾中央流行病指挥中心表示，欢迎来自慈善机构或宗教团体的任何帮助，但签署合同并分发疫苗取决于中央政府。
目前，台湾正设法缓解染疫数量激增局势。台北政府指责北京今年早些时候从中作梗，使台湾无法获得德美联合研制的BioNTech/辉瑞疫苗。北京方面否认了这一说法。
上海复星医药集团与BioNTech公司签有在大中华区销售疫苗的合同。 但台湾政府表示，只会与德国的BioNTech公司直接打交道，而且不信任来自中国的疫苗。 北京则称，台湾违背商业原则，意欲绕开复星。
郭台铭表示，他的慈善机构不会进口中国制造的疫苗。 他说，"请不要将德制BNT（疫苗）与中国制造的疫苗混为一谈"。
自新冠疫情爆发以来，台湾报告确诊7806例感染病例，99人死亡。
（路透社等）
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台湾过去一年多是防疫模范生，却在近几周出现破口而导致确诊人数快速上升。台湾政府为此除了延长第三级警戒，并紧急调配医疗资源之外，也积极寻求疫苗供应。然而，疫苗采购对台湾来说不是一件容易的事。目前台湾政府预估8月底有1000万剂疫苗供施打，并希望10月能让60%人口打到疫苗。
台北市医院工会在脸书上警告台北“医疗即将崩坏”。市长柯文哲也表示，跟印度相比，台湾死亡人数可能才要开始。台湾卫福部长陈时中声称，中国“没在打的（疫苗）我们有点兴趣，他们在打的，我们不敢用”。 蔡英文则提到疫苗签约因“中国的介入”而延迟。
台湾疫情不断延烧，台湾疫情指挥中心今天宣布第3级警戒延长至6月14日，各级学校也同步停课至该日。与此同时，卫福部长宣布8月底将有累计1000万剂新冠疫苗到货。中国大陆国台办再度表示愿向台湾提供大陆疫苗，台湾陆委会回应称，“明显进行分化统战的操作”。