 何俊仁请辞并退出支联会等三组织 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2021

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何俊仁请辞并退出支联会等三组织

香港民主党前主席何俊仁9月13日发声明，宣布从即日开始辞任支联会、华人民主书院和维权律师关注组的所有职务，并退出这些组织。目前正在服刑中的何俊仁15日将面临新的判刑。

Albert Ho Chun Yan

何俊仁的资料图片

（德国之声中文网）现年69岁的香港民主党前主席何俊仁目前正就2019年10.1的非法集结案服刑。据多家港媒报道，在押中的何俊仁周一（9月13日）发表声明称，从即日起辞任支联会、华人民主书院和维权律师关注组的所有职务，并退出相关组织。声明中没有提及他辞任和退出的原因。

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在纪念六四31周年之际，香港支联会副主席何俊仁指出，中共领导人害怕香港，将其视为颠覆其政权的根据地，因为这里的人民了解真相。

近年香港政治气氛越来越收紧，支联会主席何俊仁接受德国之声专访，表示支联会及香港市民29年坚持悼念活动，创下人类文明的历史，所有香港人也值得骄傲。

中国政府上周六披露「港版国安法」相关细节，详述了特首及高官组成「国安委」的角色。何俊仁接受德国之声专访批评道，这代表行政机关将完全凌驾于司法系统上，完全违背了香港长久以来所拥有的司法独立权。

香港警务处国安处上个月表示有合理理由相信支联会属于“外国代理人”，要求其在9月7日前提交资料。支联会副主席邹幸彤周日表示拒绝，并宣布将于25日召开会员大会决定支联会是否解散。

在港警周一早晨大规模逮捕壹传媒的创办人黎智英丶他的两个儿子与另外四位公司高管後，香港民主派政治家与律师何俊仁向德国之声表示，这次逮捕的规模令很多香港人感到震惊，他认为这次逮捕是北京为了回应美国制裁11名中国和香港官员所做出的反制行动。

除了2019年10.1的非法集结案，何俊仁也涉及当年的另外两起非法集结案，三宗案件的总刑期为18个月，目前正在服刑中。

此外，何俊仁等26名香港民主派人士被控去年六四集会"煽惑他人参与未经批准集结"等罪。包括何俊仁在内的12人上周在该案中已经认罪，将于本周三（9月15日）判刑。

另外，何俊仁亦涉及与支联会相关的《香港国安法》案件，被控煽颠罪。不久前，香港警方引用国安法第四十三条实施细则，指控支联会、华人民主书院和维权律师关注组为外国代理，要求包括何俊仁在内所有支联会常委，华人民主书院陶君行、维权律师关注组副主席刘慧卿等人交资料。支联会拒绝，副主席邹幸彤批港警此举为用国安法打压公民社会。随后，邹幸彤等支联会常委被捕。

香港律政司上周以"煽动颠覆国家政权罪"起诉支联会、其主席李卓人、副主席何俊仁以及副主席邹幸彤。这遭到英美政府批评，而北京则称港警拘捕支联会成员"证据确凿"。

除了曾担任民主党主席、支联会主席外，律师出身的何俊仁也在1995年至2016年间担任香港立法会议员。

（香港电台，立场新闻等）

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香港民主派總辭 「監犯議員」何去何從？

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