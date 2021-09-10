何俊仁请辞并退出支联会等三组织

（德国之声中文网）现年69岁的香港民主党前主席何俊仁目前正就2019年10.1的非法集结案服刑。据多家港媒报道，在押中的何俊仁周一（9月13日）发表声明称，从即日起辞任支联会、华人民主书院和维权律师关注组的所有职务，并退出相关组织。声明中没有提及他辞任和退出的原因。

除了2019年10.1的非法集结案，何俊仁也涉及当年的另外两起非法集结案，三宗案件的总刑期为18个月，目前正在服刑中。

此外，何俊仁等26名香港民主派人士被控去年六四集会"煽惑他人参与未经批准集结"等罪。包括何俊仁在内的12人上周在该案中已经认罪，将于本周三（9月15日）判刑。

另外，何俊仁亦涉及与支联会相关的《香港国安法》案件，被控煽颠罪。不久前，香港警方引用国安法第四十三条实施细则，指控支联会、华人民主书院和维权律师关注组为外国代理，要求包括何俊仁在内所有支联会常委，华人民主书院陶君行、维权律师关注组副主席刘慧卿等人交资料。支联会拒绝，副主席邹幸彤批港警此举为用国安法打压公民社会。随后，邹幸彤等支联会常委被捕。

香港律政司上周以"煽动颠覆国家政权罪"起诉支联会、其主席李卓人、副主席何俊仁以及副主席邹幸彤。这遭到英美政府批评，而北京则称港警拘捕支联会成员"证据确凿"。

除了曾担任民主党主席、支联会主席外，律师出身的何俊仁也在1995年至2016年间担任香港立法会议员。

（香港电台，立场新闻等）

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