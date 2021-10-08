何以解忧: 今年全球葡萄酒产量恐降至历史低点

（德国之声中文网）总部设在巴黎的国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）11月4日表示，由于欧洲葡萄种植区的不利天气，2021年的全球葡萄酒产量预计将达到 "历史性"低点。
该组织说，2021年的全球葡萄酒产量预计为2.5亿百升，比2020年下降4%，比最近20年的平均水平低7%。
据OIV预估，2021年是全球产量连续低于平均水平的第三年，接近2017年的产量，即2.48亿升，2017年是60年来全球葡萄酒产量的最低值。
100升葡萄酒相当于133瓶标准葡萄酒瓶的容量。
2021：欧洲葡萄酒历史上罕见的年份
法国、意大利和西班牙是世界三大葡萄酒生产国，合计占全球产量的45%。
OIV总干事罗卡（Pau Roca）说，"不利的气候条件"，如春季霜冻、冰雹风暴和暴雨，使这些国家的总产量比2020年减少2200万升。
4月寒潮期间，日出时分，法国南特附近的一个葡萄园里，一位葡萄种植者点上防冻蜡烛
与2021年相比，意大利的产量预计将下降9%，西班牙的产量下降14%。OIV说，法国的葡萄酒损失最大，与2020年相比下降27%，原因是春季冰冻天气以及随后的暴雨、冰雹和霉菌病，使整个法国的葡萄园生长受阻。
2021年法国葡萄酒的产量预估为3420万升，与2017年和1957年一样，是法国葡萄酒历史记录中最差年份之一。
欧洲第四大葡萄酒生产国德国是一个例外，尽管春季有寒流，夏季有洪水，但其产量比2020年增加了4%。
就整个欧盟而言，2021年的产量同比下降了13%。
几家欢乐几家愁
尽管欧洲的酒桶有些空，但南美、南非和澳大利亚的葡萄种植区喜迎丰收，总产量达到了创纪录的5900万升，与2020年相比增加19%。
尽管OIV说，这些地区的丰收可以平衡欧盟的减产，但全球平均产量仍然不足。
OIV认为，欧洲连续三年减产的影响尚不清楚，因为新冠疫情期间，很多餐馆和酒吧关门，影响了葡萄酒消费。
罗卡说，随着旅游业和酒店业的复苏，他 "预计全球葡萄酒消费将比2020年有所增加"。
(法新社、路透社)
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浪漫的摩泽尔河谷
摩泽尔河谷是德国最古老的葡萄酒产地。早在2000年前，古罗马人就在摩泽尔河畔绵延的山坡上种植葡萄。如今，该地区的佳酿在国际葡萄酒拍卖会上屡创记录。
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普法尔茨的雷司令
德国葡萄酒之路位于莱茵兰-普法尔茨州，全长85公里，1935年正式开放。18米高的葡萄酒之门是这条旅游路线的起点。普法尔茨是世界最大的雷司令产地。被誉为德国葡萄酒之王的雷司令名扬四海。1869年苏伊士运河开放时就是选用普法尔茨雷司令作为庆典饮品。
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波尔多：城市、地区和红酒
法国西部有一个迷人的小城名叫波尔多，它周围就是著名的波尔多红葡萄酒产地波尔多地区。 作为法国标志的大公鸡正昂首挺胸守护着这片葡萄酒之乡。
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勃艮第——谁出更多？
每年11月，全世界的葡萄酒行家都聚集在法国勃艮第（Burgund）伯恩济贫院（Hospices de Beaune）参加著名的葡萄酒拍卖。勃艮第本地产的葡萄酒屡屡创下惊人的拍卖价。去年，一桶科尔登-布利桑德斯园干红拍出22万欧元。
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托斯卡纳——基安蒂葡萄酒之乡
意大利是世界最大的葡萄酒产地。起伏的山丘和温和的气候为葡萄种植提供了理想的环境。大名鼎鼎的红酒有经典基安蒂（Chianti Classico）、蒙特普尔恰诺贵族酒（Vino Nobile di Montepulciano）和蒙塔希诺布鲁奈罗葡萄酒（Brunello di Montalcino）。这些佳酿选用的都是意大利独有的酿酒葡萄桑娇维塞（Sangiovese）。
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杜罗河谷——葡萄牙最著名的酒乡
杜罗河谷味甘多汁的葡萄是葡萄牙烈酒波特酒的基本原料。这种烈酒被装在橡木桶里送到港口城市波尔多，并且至少要在那里存放两年。杜罗河谷1756年成为全球第一个葡萄酒保护区。2010年被联合国教科文组织评为世界文化遗产。
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里奥哈——西班牙橡木桶葡萄酒
伊修斯酒庄（Ysios）是西班牙里奥哈（Rioja）葡萄酒产区的招牌。它由著名建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava）设计，外形如成排的葡萄桩般连绵起伏。早在19世纪，酒农就红葡萄酒放在橡木桶中熟成，形成了当地葡萄酒独一无二的味道。
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托卡伊——陈年老窖
匈牙利的托卡伊（Tokaj）是昂贵的贵腐酒产地。按照配方，这种甜葡萄酒必须在木桶里熟成10年，装瓶后还得再放5年。托卡伊地区有迷宫般的地下通道，无数桶贵腐酒就在这里静静地越变越香醇。
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希腊——上帝的甘露
狄俄尼索斯是古希腊神话中的酒神。希腊人早在远古时代就开始酿酒。他们把酒存放在土罐里，并用松脂密封。直到今天，希腊人还在葡萄酒发酵过程中加入松脂，以酿造出具有传统风味的热茜娜酒。