何以解忧: 今年全球葡萄酒产量恐降至历史低点

（德国之声中文网）总部设在巴黎的国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）11月4日表示，由于欧洲葡萄种植区的不利天气，2021年的全球葡萄酒产量预计将达到 "历史性"低点。

该组织说，2021年的全球葡萄酒产量预计为2.5亿百升，比2020年下降4%，比最近20年的平均水平低7%。

据OIV预估，2021年是全球产量连续低于平均水平的第三年，接近2017年的产量，即2.48亿升，2017年是60年来全球葡萄酒产量的最低值。

100升葡萄酒相当于133瓶标准葡萄酒瓶的容量。

2021：欧洲葡萄酒历史上罕见的年份

法国、意大利和西班牙是世界三大葡萄酒生产国，合计占全球产量的45%。

OIV总干事罗卡（Pau Roca）说，"不利的气候条件"，如春季霜冻、冰雹风暴和暴雨，使这些国家的总产量比2020年减少2200万升。

与2021年相比，意大利的产量预计将下降9%，西班牙的产量下降14%。OIV说，法国的葡萄酒损失最大，与2020年相比下降27%，原因是春季冰冻天气以及随后的暴雨、冰雹和霉菌病，使整个法国的葡萄园生长受阻。

2021年法国葡萄酒的产量预估为3420万升，与2017年和1957年一样，是法国葡萄酒历史记录中最差年份之一。

欧洲第四大葡萄酒生产国德国是一个例外，尽管春季有寒流，夏季有洪水，但其产量比2020年增加了4%。

就整个欧盟而言，2021年的产量同比下降了13%。

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几家欢乐几家愁

尽管欧洲的酒桶有些空，但南美、南非和澳大利亚的葡萄种植区喜迎丰收，总产量达到了创纪录的5900万升，与2020年相比增加19%。

尽管OIV说，这些地区的丰收可以平衡欧盟的减产，但全球平均产量仍然不足。

OIV认为，欧洲连续三年减产的影响尚不清楚，因为新冠疫情期间，很多餐馆和酒吧关门，影响了葡萄酒消费。

罗卡说，随着旅游业和酒店业的复苏，他 "预计全球葡萄酒消费将比2020年有所增加"。

(法新社、路透社)

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