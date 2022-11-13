何以成“渣男”? 法兰克福亲民市长被公投罢免

（德国之声中文网）周日晚间（11月7日），官方初步计票结果还未出炉，法兰克福市长费德曼(Peter Feldmann)就公开对媒体承认即将被罢免。当时已经统计的部分选票就显示，要求罢免市长的票数已经超过了全市拥有投票权居民数量的30%，达到了罢免市长的门槛。而这部分已经统计的选票中，要求罢免市长的比例更是高得令人乍舌：超过95%。

社民党籍的费德曼对媒体表示："这意味着，到了星期五（11月11日），我就不再是法兰克福市长了。"按照计划，法兰克福市选举委员会将在11月11日正式确认此次全民公投的结果，绿党籍的现副市长伊斯坎德里-格吕恩贝格(Nargess Eskandari-Grünberg)将出任代理市长。她也对媒体表示，亟需重建民众对政界的信任、修复法兰克福的城市形象。

以权谋私令人大跌眼镜

十年前，费德曼当选德国金融中心法兰克福市长，当时他的亲民、接地气的工作作风颇受民众欢迎，也因此在2018年成功高票连任。然而，他近期被曝光的一系列行为却让人大跌眼镜，尤其是他妻子的工资问题，更是让他遭到了检察机关的公诉。

他被指控利用自己的市长身份为当时的女友（即现在的妻子）谋求了过高的工资。后者在2014年成为了法兰克福市一家德国土耳其幼儿园的园长，甚至还配备了公务专车。批评人士指责说，要不是费德曼的市长身份，从未有过领导团队经验的她根本得不到这样的职位以及工作待遇。

尤其令人生疑的一点是：这间幼儿园是由法兰克福工人福利会(AWO)出资运营的，该组织曾经为费德曼2018年竞选连任的政治献金募集工作提供过大力支持，而在胜选后费德曼则被认为向AWO进行了"回报"。10月底，在法兰克福中级法院的庭审上，检方还提交了一份证据：AWO时任主席曾经在2019年向费德曼发送过一条短信，其内容为"你始终可以信赖我们的支持和忠诚，现在我们要靠你了！"

费德曼本人则坚决驳斥以权谋私的腐败指控，称自己的职权根本就不足以为了AWO的利益对市政机关的决策施加影响力。费德曼声称，AWO等慈善组织的诉求他通常只会转发给相关只能部门，且这些诉求有时也会被回绝。

在庭审过程中，费德曼为辩解而主动曝光的私人情史也进一步损害了其公众形象。他在10月底说，当时女友、后来的妻子2014年受雇出任幼儿园园长时，两人的恋情"正经受极度起伏"，且这段恋情当时也并没有公开，两人并未正式登记同居，而是分开居住。费德曼强调，正是由于这一系列因素，他当时对AWO和其女友的工作合同内容并不了解。他还披露，两人后来结婚是因为意外怀孕，他本来想促使女方堕胎，但是没能成功说服；即便结婚后，两人也依然没有合并银行账户。目前，夫妻两人正在办理离婚手续。不过费尔曼在法庭上依然强调，坚信妻子在2014年具备出任幼儿园园长的能力。

坚决不主动辞职

今年5月德甲劲旅法兰克福队夺取欧联杯冠军，而费德曼市长的两个举动甚至激起了民愤：他和球队同机飞往西班牙塞维利亚参加决赛时，在机舱里发表充满性别歧视色彩的讲话，"空姐们的荷尔蒙一开始就让我丧失了战斗力"。这段发言被人拍摄下来并发布到社交媒体上，引发轩然大波。球队夺冠后，他在市政厅阳台上从主教练以及队长手中抢过奖杯的举动，引发了现场庆祝人群的不满，也进一步加剧了公众对其的反感。

2019年底以来，一系列丑闻被揭露后，费德曼曾经多次道歉，但是却坚决不引咎辞职，这种做法也被人讥讽为眷恋权位，甚至连他自己所在的社民党也不再支持他。费德曼一度表示，愿意在2023年1月经由法兰克福市议会选举罢免，但是在今年7月14日议会以超过2/3绝对多数通过弹劾案后，又拒绝接受这一结果。因此，法兰克福市议会不得不以史无前例的全民公投方式来罢免这位市长。而司法机关对其以权谋私案的庭审，仍将按计划继续。

（德新社、德广联等）

腐败是怎样产生的？

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