何为强奸？欧盟统一定义的努力未获成功

（德国之声中文网）欧洲议会成员试图在欧盟引入对强奸统一的、基于同意（只有"是"才意味着"是"）的定义，为此经历了好几个月的谈判。然而，当欧洲议会爱尔兰议员、负责起草欧盟内部针对妇女暴力的共同指令的报告员菲茨杰拉德（Frances Fitzgerald）2月6日晚间向媒体介绍欧洲议会与欧盟理事会之间的谈判结果时，这一目标显然未能实现。

菲茨杰拉德说："这是欧盟第一次发出明确的信息，即我们认真对待暴力侵害妇女行为，将其视为对我们生存安全的威胁。"菲茨杰拉德是保守派欧洲人民党集团副主席。但她明显感到恼怒地补充说，"如果我们不能将基于同意的强奸定义纳入这项指令，我们中的许多人就会对成员国对待强奸的态度有相当令人不安的了解。"

欧盟各成员国在其刑法中对强奸的定义各不相同，而这一情况在可预见的未来将保持不变。在谈判过程中，代表成员国的欧洲联盟理事会反对统一强奸的定义。

只有"是"才意味着"是"

根据欧洲妇女游说团体（European Women's Lobby）--一个欧盟妇女非政府组织的伞形组织--2023年10月的分析， 14个成员国适用于"只有是才意味着是"这个原则，其中包括瑞典、西班牙、克罗地亚和希腊。该原则认为，性接触必须得到明确的同意。

在德国和奥地利，仍适用"不意味着不"的原则。这要求性侵犯受害者证明她/他口头拒绝过性行为。

根据欧洲妇女游说团体的说法，在剩余的11个欧盟国家中，包括大多数东欧成员国以及法国和意大利，对暴力或威胁的抵抗仍被视为定义强奸的必要元素。

欧盟委员会在2022年3月8日提出一个统一欧盟法律的提案，其目的是实现《伊斯坦布尔公约》的目标。《伊斯坦布尔公约》即是《欧洲委员会预防和打击暴力侵害妇女行为及家庭暴力公约》，旨在预防、起诉和杜绝针对女性的暴力以及家庭暴力，保护女性免遭一切形式的暴力侵害。该公约于2011年在土耳其伊斯坦布尔正式发起并开放签署，是专门应对暴力侵害女性和家庭暴力问题的最早和最全面的国际条约。2023年6月1日，欧盟作为一个整体加入了该公约。

欧盟成员国意见不一

《伊斯坦布尔公约》规定，"未经同意对他人进行阴道、肛门或口腔的性侵入行为，无论使用身体的任何部分或物体，均应视为犯罪行为"。

在其2022年关于打击针对妇女暴力的指令提案中，欧洲委员会在第5条中声明，"导致一名妇女与另一人进行任何非同意的阴道、肛门或口腔的侵入行为，无论使用身体的任何部分或物体"，均应视为刑事犯罪。

这意味着应该将"只有是才意味着是"的原则引入整个欧洲联盟。然而，这一条款在2023年5月欧盟理事会的报告中不再出现。该理事会称基于法律建议决定删除了该条款。

大约两周前，德国司法部长布施曼（Marco Buschmann）在布鲁塞尔的一次非正式会议上说："理事会法律服务部门和若干其他成员国得出结论认为，在欧洲主要法律中，这一规定没有足够的法律依据。"

根据这一解释，欧盟没有权力启动法律标准化。据法新社报道，法国和匈牙利等国家也持有这一立场。

欧盟成员国在这个问题上存在分歧。菲茨杰拉德说，27个成员国中有13个赞成在整个欧盟引入基于同意的规定。

其余成员国的拒绝引发了整个欧盟妇女权利活动人士的强烈批评。在德国，超过100位知名女性公开呼吁司法部长改变立场。

数字世界中的性骚扰

在一份新闻稿中，欧洲妇女游说团体负责政策和运动的罗萨莱斯（Irene Rosales）表示，对于理事会决定阻挡该指令的"许多关键方面"，以及"由法国和德国强加的，删除基于伊斯坦布尔公约概述的基于同意的强奸统一定义的第5条的荒谬决定"， 欧洲妇女游说团体"深感遗憾"。

她说："这完全是虚伪的，而且错失了保护妇女和女童免受最令人发指的暴力形式之一侵害的良机。"

关于保护妇女免受暴力侵害的新指令包括禁止切割生殖器官和禁止强迫婚姻的规定。此外，该指令还规定，不受欢迎的分享亲密照片和未经请求发送冒犯性图像、以及网络跟踪均属违法行为。

该指令仍有待欧盟理事会和欧洲议会正式通过。然后，欧盟成员国将有三年的时间将该指令转化为国内法律。

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