体育赛事受疫情影响 奥运会预计如期举行

（德国之声中文网）据德新社报道，对国际奥委会（IOC）而言，今夏的东京奥运既无B计划、也没有作最后决定的期限。国际奥委会主席托马斯·巴赫的发言人亚当姆斯（Mark Adams）周二（3月3日）说："我们预计奥运会将于7月24日开幕。世卫组织的所有建议都是，奥运会可以举行。"

据路透社报道，日本政府发言人也表示，日本会按计划筹备主办奥运会的工作。尽管如此，仍有对奥运会可能推迟、甚至取消的担忧。日本首相安倍晋三本月要求学校停课，公司鼓励员工在家工作，体育赛事被取消、或在没有观众的场地举行。

日本奥运大臣桥本圣子（Seiko Hashimoto）周二也表示，东京与国际奥委会的合同可被理解为允许推迟到今年底以前；不过她也重申政府继续致力于奥运会按期举行。桥本圣子还暗示说，5月底或是一个作出其它决定的期限。美联社分析说，从5月底到7月24日，还有两个月的时间来安排15000名奥运会和残奥会运动员，组织膳食和电视转播，--此外当然还有成千上万游客、旅店订单、飞机航班、广告宣传的安排。东京目前已经暂停对80000名奥运志愿者的培训，到至少5月底。

世卫组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周二表示，他对日本的努力有信心，不过该组织也在观察形势发展并与国际奥委会对话。"如果有任何行动的需要，我们也会与日本政府讨论。"

不少赛事推迟

据法新社报道，一级方程式赛季的早期赛事之一、原定4月19日的上海大奖赛已被推迟。不过，组织者称3月15日在澳大利亚的赛季开启赛事将如期举行。

意甲足球赛已推迟六场比赛。意大利政府下令在疫情较严重的北部地区停止体育比赛直到3月8日，除非是在不对观众开放的情况下。

国际滑雪联合会表示，周五会决定原定本月下旬在Cortina d'Ampezzo举行的高山滑雪世界杯决赛是否照常举行。

德国足球甲级联赛则如常进行。北威州卫生部长周三表示，不认为本周六门兴格拉德巴赫与多特蒙德的比赛因疫情应被推迟。他引述卫生部门的说法作此表态。

苗子/达扬（综合报道）