 体现“爱国情怀” 港警将全面改用中式步操 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2022

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时政风云

体现“爱国情怀” 港警将全面改用中式步操

香港“回归”已20余载，港警此前一直沿用英式步操。这一局面将在今年7月1日彻底转变。

China Hongkong Polizisten

香港警方将全面推展中式步操

 （德国之声中文网）海外网1月13日转载港媒消息显示，香港各大纪律部队于2021年年初逐步引入中式步操，香港警队也已决定自2022年7月1日起全面转用中式步操，除各典礼仪式及结业会操外，各级人员日常也须遵守敬礼等中式步操礼仪。  

"一个中国一个步操方式"  

香港警方周五（ 1月 14日）表示，整个警队将从殖民时代的英式步操转变为中国大陆的正步走方式，以表现出警员们的"爱国主义"。  

港警对法新社表示，港警部队积极计划全面推展中式步操，以"表达爱国主义精神，培养对祖国和香港的热爱"。 

香港警队于去年 4 月 15 日在港区国安法生效后的首个国家安全教育日期间举办开放日活动，首次公开展示了中式步操，口令也改为粤语。

2021 年 2 月以来，中国人民解放军驻香港部队成员一直在向该市警察教授这项技术。 此后，港警在仪式和游行中采用中式步操。而从今年 7 月 1 日起，它将成为警察日常生活的一部分，这一天是香港这个前英国殖民地回归中国 25 周年纪念日。 

声明称，香港警察学院亦会在今年第二季为前线人员举办舞步升旗工作坊。 

1月13日，香港消防队在一份年度报告中宣布，将在月底前做出类似转变。香港海关、出入境和惩教署官员也在仪式上展示了中式步操。 

Peking Parade 70 Jahre Volksrepublik China

2019年10月1日的中华人民共和国成立70周年阅兵式

中式步操特点是抬腿迈步腿绷直向前踢，全腳掌用力著地，源自普鲁士军队，后成为包括纳粹德国、前苏联和中华人民共和国等威权政权的一种标志。 

（德新社，法新社）

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