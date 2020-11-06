佐治亚红州变蓝州 特朗普败局已定？

（德国之声中文网）按照美国有线新闻网CNN的计票统计，目前民主党总统候选人拜登和现任总统特朗普之间的得票比为253比213。

摇摆州佐治亚州（亦译为乔治亚州）已经清点统计出99%的选票。此前一路领先的特朗普与竞争对手拜登之间的差距不断缩小。 德国时间11月6日上午，乔治亚州的开票情况出现翻转。

福克斯新闻网上刊登的美国大选计票地图已经将佐治亚州标注为浅蓝色。这意味着拜登的得票数已经领先特朗普。如果拜登拿下佐治亚州，他就可以获得16张选举人票。这将令拜登赢得2020年美国总统大选只还有1票的距离。

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美国当地时间11月5日，美国佐治亚州法官驳回该州共和党人就萨凡纳市“非法计算大选后收到的选票”提起的诉讼。

同一天，密歇根州法官也驳回了特朗普竞选团队就“立即中止密歇根州计票工作”提起的诉讼。

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