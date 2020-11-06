 佐治亚红州变蓝州 特朗普败局已定？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2020

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时政风云

佐治亚红州变蓝州 特朗普败局已定？

根据福克斯新闻网上刊登的美国大选计票统计，摇摆州佐治亚州色彩出现翻转。此前特朗普一路领先。目前随着大约99%的选票都被计票统计之后，拜登的得票数已经反超特朗普近1000票。

USA Trump (imago/ZUMAPRESS/S. Thewx)

（德国之声中文网）按照美国有线新闻网CNN的计票统计，目前民主党总统候选人拜登和现任总统特朗普之间的得票比为253比213。

摇摆州佐治亚州（亦译为乔治亚州）已经清点统计出99%的选票。此前一路领先的特朗普与竞争对手拜登之间的差距不断缩小。 德国时间11月6日上午，乔治亚州的开票情况出现翻转。

福克斯新闻网上刊登的美国大选计票地图已经将佐治亚州标注为浅蓝色。这意味着拜登的得票数已经领先特朗普。如果拜登拿下佐治亚州，他就可以获得16张选举人票。这将令拜登赢得2020年美国总统大选只还有1票的距离。

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美国大选不平静 多地爆发示威

美国当地时间11月5日，美国佐治亚州法官驳回该州共和党人就萨凡纳市“非法计算大选后收到的选票”提起的诉讼。

同一天，密歇根州法官也驳回了特朗普竞选团队就“立即中止密歇根州计票工作”提起的诉讼。

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  • US Wahl 2020 | Präsidentschatskandidat Donald Trump (Chris Kleponis/CNP/MediaPunch/picture alliance)

    聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局

    特朗普信心满满

    虽然民调落后，但特朗普依然对胜选表现得信心满满。在选举日当天，他一早便接受媒体采访，表示自己这次获得的选举人票可能比四年前击败希拉里·克林顿时更多。此后他前往位于弗吉尼亚的竞选总部，再次对选情表示充满自信。

  • US Wahl 2020 Donald Trump (Carlos Barria/REUTERS)

    聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局

    特朗普抢先宣布“我已赢了”

    美国大选还没完成开票，但特朗普率先宣布自己“已经赢了这场选举”，准备好庆祝。他批评有人在选举中舞弊，接下来将到最高法院要求停止所有计票。

  • US Wahl 2020 | Präsidentschatskandidat Joe Biden (Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance)

    聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局

    拜登民调领先

    拜登周二当天首先前往因病早逝的儿子波·拜登的墓地。此后，他前往费城展开行程。选前多家民调结果显示，拜登占据优势。与许多国家不同，美国候选人在选举日当天依然可以进行一些具有选战性质的活动。不过，这样的做法虽然并不违法，但却不常见。

  • US Wahl 2020 Joe Biden (Mike Segar/REUTERS)

    聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局

    拜登：我有信心赢

    开票开始后拜登在推特上写道：我们对目前的情况感到满意。我们相信我们有望赢得这次选举。

  • USA Die Wähler von Morgen: Kinder auf dem US-Wahlkampf (Edgard Garrido/Reuters)

    聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局

    拜登在摇摆州亚利桑那州胜出

    拜登在摇摆州亚利桑那州胜出，而特朗普已拿下关键摇摆州佛罗里达州。另外拜登还在“蓝墙三州”之一的威斯康星州获胜，另外两州宾夕法尼亚和密歇根胜负未定。

  • USA Präsidentschaftswahlkampf Debatte 2019 Trump hinter Clinton (Getty Images/R. Wilking)

    聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局

    四年前的历史记忆

    虽然拜登民调领先，但民主党阵营依然表现得比较谨慎。因为四年前，在被普遍看好的情况之下，希拉里·克林顿在2016总统大选中出人意料地败给特朗普。

  • USA Präsidentschaftswahl 2020 (Kevin Mohatt/Reuters)

    聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局

    一亿选民提前投票

    根据弗罗里达大学监督机构“美国选举项目”的统计，在这一天之前，有一亿美国选民已经通过邮寄或其他方式提前投票。这一数字已经超过四年前那场选举总票数的72%。

  • US-Wahl 2020 | Kekse Trump & Biden (Douglas R. Clifford/Zuma/picture alliance)

    聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局

    各州陆续公布结果

    东部各州的投票初步结果将于亚洲地区11月4日的晨间陆续公布。由于美国国土横跨多个时区，中西部各州的初步计票结果会晚若干个小时发布，阿拉斯加州的阿留申群岛则更要等到中欧时间早晨6点才会关闭投票站。

  • USA Grand Rapids | US-Wahl 2020 | Trump Rally (Scott Hasse/ZUMA Wire/picture alliance)

    聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局

    马不停蹄

    在选战最后三天，民调普遍落后的现任总统特朗普开足马力，连续参加14场造势大会，主要目标是争取”摇摆州“选民。图中是他在选举前夜最后一站大急流城（Grand Rapids），四年前他正是在这里发表胜选演讲。

  • US Wahl 2020 | Cleveland Burke Lakefront Airport | Joe Biden (Andrew Harnik/AP/picture alliance)

    聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局

    “我们受够了”

    特朗普的挑战者拜登选前一天在克利夫兰进行造势活动，场内民众遵守防疫规定，与特朗普的支持者形成对比。77岁的拜登对选民表示：“是时候让特朗普卷铺盖回家了。我们受够了混乱！我们受够了那些推特，气氛，愤恨，失败和不负责任。”

  • Symbolbild US Wirtschaft während Corona-Pandemie | Wall Street (Courtney Crow/New York Stock Exchange/AP/picture alliance)

    聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局

    股市看好拜登？

    此前曾有报道称，华尔街更为支持拜登当选。而周二选举日当天的美国股市表现似乎象征投资者看好白宫易主。美国道琼斯指数周二选举日当天上涨2.1，达到27480点。标普500指数涨幅1.8%。 科技股指数纳斯达克上涨1.9%。

  • Slowenien Konservativer Politiker Konservativer Politiker Janez Jansa als Regierungschef vereidigt (AFP/J. Makovec)

    聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局

    斯洛文尼亚总理先行表态

    斯洛文尼亚总理亚内兹·扬沙（Janez Jansa）已经在推特上祝贺特朗普获得选举胜利，称“相当清楚，美国人民已选举特朗普和彭斯再任四年。”特朗普夫人梅拉尼娅出生在斯洛文尼亚。

  • Symbolbild EU-USA (picture-alliance/Ulrich Baumgarten)

    聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局

    盟友面临不知该向谁祝贺的尴尬处境

    路透社报道，一位北欧领导人的外交政策顾问说:“你希望迅速且明确地表示祝贺，特别是对这样一个重要的盟友，但这次是有风险的。若不想出错，或者行动太快。我们可能在选举日后先等上一段时间再说。”欧盟执委会前主席容克称，对于今年的选举，重要的是不要太早送去祝贺。

  • China Sprecher Außenministerium Wang Wenbin (picture-alliance/dpa/A. Ivanov)

    聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局

    中国外交部：大选是美国内政，中方不持立场

    11月4日，中国外交部发言人汪文斌在回应“特朗普可能再次获胜”有关提问表示，美国大选是美国内政，中方在这个问题上不持立场。

    作者: 石涛


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德国之声事实核查：民主党各种作弊？

美国总统大选选情胶着，网上各种传言不断，现任总统特朗普本人也通过推特推波助澜。德国之声对种种流言进行一番审视。  

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美国大选正式进入开票阶段，目前美联社的出口民调显示，拜登暂时以85张选举人票，领先特朗普的55张选举人票。多个摇摆州将在接下来的一个小时内，逐渐出现出口民调。

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评论分析

Flagge China und Taiwan (Getty Images/AFP/P. Lin)

客座评论：中共未来五年对台模式确立

中共日前公布了关于制定十四五规划和2035年远景目标的建议以及习近平对该建议所作的说明。从建议对两岸关系的表述来看，中共已经确立了未来五年对台模式——经济整合加武力威慑。  