 住房问题高峰会晤：怎样让房价降下来？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

住房问题高峰会晤：怎样让房价降下来？

柏林又出现了占领住房的事件，慕尼黑出现租客抗议租金飙升的示威集会，由此可见，德国住房短缺租金过高的问题已经变得多么严重。联邦政府将于周五召开住宅问题高峰会晤，试图找到解决问题的途径。

Berlin Großdemo gegen Verdrängung und hohe Mieten (picture-alliance/dpa/C. Koall)

柏林民众抗议房价上涨以及投资商“趁火打劫”的投机行为。

（德国之声中文网）住房短缺也造成了租金上涨 - 在德国居住变得越来越昂贵。2015年，德国家庭平均每月为住宅、能源和住宅维护支付的费用为859欧元，占家庭总支出的三分之一强。而单亲家庭的居住支出甚至占总支出的40%以上。

本周五，德国将举行住房问题高峰会议。德国总理默克尔强调，她的目标是在本执政期内建设150万套住宅。默克尔说："我们急需更多的住房。"而社民党主席纳勒斯甚至认为，住房问题已经演变成一个"新的社会问题。"

Deutschland - Demonstration für bezahlbaren Wohnraum in München (picture-alliance/dpaF. Hörhager)

2018年九月，慕尼黑数千民众走上街头，抗议住房费用飙升。

联邦政府计划向住宅建筑商提供税务优惠，期望以此激发建筑市场的活力。新建住宅可以在今后四年时间里，每年额外获得5%的折旧，加上现行的每年2%的折旧，住宅投入使用后的四年时间里，投资者可以将投资总额的28%以折旧形式抵税。但前提条件是房屋必须出租至少十年。不过，现行法律草案中，并没有规定对获得税务优惠房屋的租金上限。

优惠时限暂定为2022年

2018年9月至2021年底提出的建房申请可以享受这项优惠措施。但豪华住宅以及度假公寓则不在优惠之列，也就是说，新房建筑成本每平米超过三千欧元时，将被纳入豪华住宅，而无法享受税务优惠。

Wohnhaus (picture alliance/Geisler-Fotopress)

德国租客联合会总干事洛佩茨称，政府为兴建社会福利房的投入“简直少得可笑。”

德国房屋业主协会主席凯·瓦内克（Kai Warnecke）对德国之声表示："这个主意本身不错，但如果这项优惠措施不仅局限于新建住宅，而也适用于扩建阁楼等能够在人口密集区扩大住房面积的举措的话，我们会感到更高兴。"此外，他还表示，建筑成本每平米三千欧元的上限脱离现实。瓦内克说，在德国大中城市，由于各项建筑规范以及工资和材料费上涨，三千欧元每平米的成本上限几乎没有可能做得到，"即便是最简易的住房也做不到。"

德国租客联合会总干事吾尔里希·洛佩茨（Ulrich Ropertz）也认为提供税务优惠原则上是件好事。但他的顾虑是："这项新措施中税务优惠并没有同投资者的义务相挂钩，比如如果不规定租金上限，那么投资者当然会选择市场上最高的租金水平。"他说，这一税务优惠只能让市场上出现更多的高租金房屋，而不是中低水平租金的房屋，"这样一来，只能提高投资者的收益。"

然而，过去几年来，投资房产的收益率一直都在下降。德国房地产协会提供的"可支付性指数"显示，在德国购置房产越来越难。主要原因是房价和贷款费用在不断上涨。因此，对投资者来说，购买供出租的房产越来越缺乏吸引力。社民党有关将房租上涨幅度同通货膨胀率挂钩的建议，也令投资者大为不满。瓦内克说："德国住房的80%为私人拥有。大多情况下，一个业主往往只拥有一套供出租的房屋，而正是这些人在维持德国的住房供给。"

Deutschland Hausbesetzung Großbeerenstraße Berlin (imago/O. Selchow )

八十年代，占据住房的风潮在首都柏林重现。

瓦内克再度以改建阁楼作为住房的问题为例，要求当局放宽有关的建筑规定。他说："将阁楼改建为住宅要满足严苛的消防规定，但这并不是因为阁楼特别容易失火，而是因为消防队的云梯太短。"瓦内克说，如果政府能为消防队提供更多的长云梯，那么，阁楼改建也就只需满足普通的消防规范，那改建成本就会大大降低。

社会福利住房的数量过去20年来大大减少

当然，只凭改建阁楼并不能解决住房短缺的问题。德国租客联合会的洛佩茨以具体数据为例说道："只有大量修建社会福利住房，才能出现租金合理的出租房。"他说，过去一年，整个德国共修建了26000套社会福利房，"这个数字实在低得可笑。因为同一时间内，共有大约五万至六万套社会福利住宅因限期结束，流入自由的住房市场。"也就是说，社会福利房的总量一直在减少，而这一趋势已经持续了20年。洛佩茨说，德国目前只拥有125万套社会福利住房，"必须在修建社会福利房方面投入更多的资金，但政府迄今为止还没有意识到这一点。"

Deutschland Wohnen in Frankfurt am Main (picture-alliance/Boris Roessler)

在德国大城市的居住费用越来越高，图为法兰克福西港区的一个豪华住宅区。

柏林洪堡大学的一项调研也为租客联合会的主张提供了佐证。调研显示，租金设限、修建福利房以及提供住房补贴等措施对"缓解大中城市房屋紧张问题的作用都非常有限。"主要问题在于，偏偏在福利房建设方面，政府的资金投入过少。

根据这项调研，如果资金投入保持现有水平，还需要185年才能解决大中城市的住房短缺问题。目前，政府每年为建设福利房投入20亿欧元。而与此同时，政府每年却提供大约20亿欧元的买房补贴和150亿欧元的失业者住房补贴。调研负责人霍尔默（Andrej Holm）批评道，而政府的补贴又大部分流向了商业性出租者。因此，所谓的"经济资助"最终都落入了出租者的腰包。

但房屋业主协会的瓦内克则不赞同这一观点。他说："我们不希望人们因经济困难而失去住房，或者不得不搬家。"因此，他主张政府应提供更多的住房补贴，以便让低收入者能够留在熟悉的居住环境中，方便他们生活就业。

 

相关内容

Deutschland Bodenwende

土地转型：德国的民宅用地不多了 02.04.2018

德国的各大城市如今都要面对同一个问题：它们太受欢迎了。那里的住宅供应越来越紧张；房产价格和租金如今已经攀升到历史最高纪录。有人提出了让地皮和房产“分家”的想法。

Wohnungsmarkt in Berlin

德国“房荒”：排队看房、房租飞涨 22.07.2017

在德国大城市租房、买房变得日渐昂贵。目前这种趋势还没有出现缓和的迹象，这令人感到十分不安。而受影响最大的是那些低收入者。

广告

时事评论

Nordkorea Kim Jong Un und Moon Jae In auf dem Gipfel des Mt. Paektu (Reuters/Pyeongyang Press Corps)

专访：韩朝实际上宣布了终战宣言

朝韩之间的第三次“文金会”已经落幕。双方除了热情相拥以外，取得了哪些实质性的结果？吉林大学朝韩问题专家王生分析了新一轮朝韩峰会的意义和对未来朝鲜半岛局势的影响力。 