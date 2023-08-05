 住房问题为何在德国成为“老大难”？ | 经济纵横 | DW | 05.08.2023

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经济纵横

住房问题为何在德国成为“老大难”？

越来越多的人在寻找住房时感到绝望。住房问题已经成为德国严峻的社会问题。房源不足，租金上涨，人们的收入往往已经不足以负担较好的住房。

（图中）柏林租客上街游行，抗议高租金

在德国大城市的住房成本连年上涨的背景下，（图中）柏林租客上街游行，抗议高租金

（德国之声中文网）要在柏林租一套地理位置上佳的好公寓需要很多钱。一套位于柏林夏洛滕堡区的“宽敞美丽的三室一厅”已在平台上线，“立等可租”。182平方米，家具齐全，每月租金为8190欧元！再加上暖气、电力和其他附加费用，平均每平方米超过50欧元。

在德国，平均每平方米6.50至7.50欧元的租金水平被认为是可以接受的。而这个价格在柏林甚至连“盛惠特价房”都不够。

比如柏林东郊一套69平方米的公寓正以725欧元的“低价”出租——由于公寓位于六楼且没有电梯，因此寻找“热爱运动的家庭”。再加上房屋需要翻新，租户还应当具备“擅长动手”的能力。

付完房租所剩无几

根据联邦统计局的数据，德国人平均净收入，即扣除税收和社会保障缴款后的剩余收入，为2165欧元。其中大约三分之一用于支付房租。然而，对于新租赁住房来说，这通常是不够的。

如今，慕尼黑每平方米的租金已经达到19欧元，斯图加特18欧元，杜塞尔多夫和科隆12至13欧元，柏林11欧元。

与房地产经纪人一起看房：若是新租房租金通常还会上涨

与房地产经纪人一起看房：若是新租房租金通常还会上涨

房地产门户网站Immoscout24最新评估称，“一方面是对经济适用房的高需求，另一方面是史无前例的租金上涨和供不应求”。

德国一直以来是一个“租房国家”。欧洲平均产权率约为70％，而德国只有46％的人拥有自己的住房。在大城市，这个比例更低。汉堡约为22％，柏林仅为14％。

全球房地产价格都在上涨。根据ifo研究所和瑞士经济政策研究所（Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik）的一项研究表明，未来十年内预计平均每年房价将上涨9％，德国房价预计将上涨7％。加上利率上涨，购买房屋或公寓的成本通常令人难以负担，从而只能选择租房。这便加剧了租房市场的房源稀缺，导致租金进一步上涨。

房产市场为何如此紧张？

根据爱德华·佩斯特尔系统研究所(Eduard-Pestel-Institut für Systemforschung)的一项研究，德国住房短缺超过70万套，尤其是在经济适用房领域。联邦政府曾宣布每年将新建40万套住房，而根据宏观经济与商业周期研究所(Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung)计算，今年实际将仅能完成目标的一半多一点，2024年这个目标额将更难以实现。

乌克兰战争和通货膨胀推高了建筑成本。据专家计算，如今以低于每平方5000欧元的成本建房已不可能。若熟练工和建筑材料短缺，建筑工地也只能停工。今年5月，住房建设许可数量与去年同期相比下降了25.9％。

排长队：经常有数百名租客前来看房

排长队：经常有数百名租客前来看房

几乎没有社会住房

能负担得起的公寓越来越少，而需要房子的人越来越多。2015/2016年来到德国的难民中，大约25%至今仍居住在政府设立的难民收容所，因为他们始终未能找到自己的住房。2022年有超过一百万来自乌克兰的战争难民抵达德国。预计今年还将新增约30万名寻求庇护者。

德国政府一直以来在住房问题上做得太少而且忽略了社会住房建设，现在只能自食恶果。1950年后建造了840万套由公共资金资助的社会住房。但强制性租金管制最多只能持续20年。

柏林在前泰格尔和滕珀尔霍夫机场为难民建造了集装箱住所

柏林在前泰格尔和滕珀尔霍夫机场为难民建造了集装箱住所

政府如何应对？

每年新建的社会住房数量赶不上脱离租金限制的住房数量。其结果就是，到2022年底，全国范围内只剩下不到110万套社会住房——达历史最低点。左翼党提出了一项公共住房建设计划，并提出为经济适用房设立专项基金。来自左翼党的联邦议院议员卡伦·莱(Caren Lay)说：“我呼吁联邦政府采取主动措施，每年至少提供200亿欧元用于公共、社会和福利住房建设。”。

但联邦政府希望在预算上节省开支。联邦建筑部长克拉拉·盖维茨(Klara Geywitz)（社民党）希望通过税收减免来促进住房建设。2023年5月，住房补贴增加了——这是国家对租金成本的补贴——符合条件的受益群体也扩大了。但都只是杯水车薪。

社会组织呼吁进行租金管制

社会组织警告，住房对越来越多的人来说已经成为生存问题，这也带来了社会矛盾。工会称住房是一项人权。

一份立场文件呼吁再次将住房政策作为德国国家和公共的首要任务，并通过对土地价格和租金进行调控，来实现住房市场的公平性。严格监管的批评者则警告说，如果投资者缺乏财政激励，新建的项目将会更少。

极简生活之住房版：房子越小越自由？

7.5平米蜗居

鉴于大量存在的问题，德国住房市场短期内或很难得到缓解。只有那些供暖系统陈旧、能源改造成本高昂的老房子才会出现价格下跌。

在未来，使用天然气或石油供暖的房屋将受到碳排放价格的影响，这将进一步增加普通收入者的压力，他们只能选择搬去更小的住房。

也许到那时会出现更多像柏林的这则广告：一位女士正在为其15平米的公寓寻找合租室友，价格为120欧元。

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  • Mietskasernen Lange Jahre waren Altbauten gerade in Berlin völlig überbelegt: oft lebten ganze Familien in einem oder zwei Zimmern. Andere Gebäude waren in sehr schlechtem Zustand, wie auf dem Foto oben am Prenzlauer Berg in den frühen 1980er Jahren. Heute sind schöne, modernisierte Altbau-Wohnungen sehr begehrt.

    看看德国人都怎么住？

    大家一起来租房

    在很长一段时间里，柏林的老式住宅人满为患。常常是一大家子人住在一间、两间房里。那些老式住宅往往状况很差，就像（图中）上世纪80年代柏林普伦茨劳贝格的这些专门用于出租的旧楼一样。不过如今，经过整修、翻新的老式公寓则非常受欢迎。

  • 'Wohnungstraum' Plattenbau In der DDR zog die Regierung gegen die Wohnungsnot landesweit Plattenbausiedlungen hoch, Vermieter waren meistens Volkseigene Betriebe (VEB) und Wohnungsgenossenschaften. Plattenbau war beliebt: neu, niedrige Mieten, Strom, Warmwasser und die Sanitäranlagen funktionierten zuverlässig - ganz im Gegensatz zum Altbau.

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    社会主义“板楼”

    在前东德，政府为了解决住房紧张的问题，在全国上下盖起图中的这种板楼。这些板楼的所有者通常是国有企业、住房协会。在当年，这种单元楼很受欢迎。对比旧时住宅，它们房子新，房租低，而且水、电、暖一应俱全。

  • Balkone Laut einer Erhebung des Statistik-Portals Statista aus dem Jahre 2015 wohnen 48 Prozent der Deutschen zur Miete, und 52 Prozent sind Eigentümer - viel mehr als noch zwei Jahre zuvor. Die meisten Mieter leben in Wohnungen - gerne mit Balkon, der im Sommer zur grünen Oase in der Stadt wird.

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    阳台很重要

    根据数据统计网站“Statista”2015年调查，48%的德国人租房住，52%的人则选择买房——买房者的比例比两年前增加了不少。大部分租户选择住在公寓楼，最好有阳台，毕竟在夏日，自家阳台就像是一片小绿洲。

  • Innenhöfe Alte Berliner Mietshäuser haben noch eine Besonderheit: ein oder mehrere Hinterhäuser, früher oft mit kleinen Gewerbebetrieben. Mieter haben über den Innenhof einen guten Blick auf das Kommen und Gehen ihrer Nachbarn, und man kommt schnell ins Gespräch.

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    庭院闲聊

    柏林老式住宅的另一个特色是：里院通常有一栋或者几栋楼，以前其中还常有商家。作为房客，在院子里很容易与过往的邻居攀谈起来。

  • Klingelschilder Auf Klingelschildern in Mehrfamilienhäusern stehen typischerweise eher selten die Stockwerke, sondern nur die Namen der Mieter. Wer keine Gegensprechanlage hat: nicht vergessen, Besuchern das Stockwerk zu verraten!

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    公寓门铃

    在传统的居民楼门铃上，通常只写着住户的姓，不会标明楼层。因此，如果有客人来拜访的话，要记得告诉访客自己所住的楼层！

  • Die WG Gerade in Großstädten, und gerade bei Studenten und Künstlern, ist die WG eine beliebte - und bezahlbare - Form des Wohnens. Oft werden sogar Wohnzimmer in Wohngemeinschaften untervermietet, um auf eine erträgliche Miete zu kommen. Kompromisse hin, Putzplan her, - man ist nicht allein.

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    合租生活

    很多大学生、艺术青年都喜欢相对实惠的合租，这一点在大城市尤为明显。有时候，客厅也被作为卧室租出去，以便进一步摊低房租。今天该谁买卫生纸？该谁打扫卫生？当然，合租生活需要一点纪律性，也需要做些妥协。

  • Schönheitsreparaturen Schönheitsreparaturen sind Verhandlungssache mit dem Vermieter, aber oft wird ausgemacht, dass der Mieter bei Ein- oder Auszug die Wände streicht. Vermieter können fordern, dass bunte Wände, Türen oder Heizkörper bei Auszug in neutralen Farben gestrichen werden.

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    租房也要管装修？

    对于刷墙这样的房屋装修，不同的租房合同规定也有所不同。比较常见的是，租客在入住或者搬走时重新刷墙。比如，你在入住时把墙或者门刷成彩色的了，房东可以要求你重新刷成原来的颜色。

  • Thema Küche Eine Mietwohnung hat nicht automatisch eine Einbauküche. Manchmal kann man Schränke, Herd und Arbeitsflächen vom Vormieter übernehmen. Aber insbesondere zum Schrecken ausländischer Mieter, bei denen Küchen im Mietobjekt selbstverständlich sind, ist die Küche in Deutschland bei Einzug oft gähnend leer.

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    厨房，这个可以有

    很多初到德国的人在租房时都很惊讶：租来的房子居然不带厨房？！ 确实如此，在德国，用于出租的公寓不一定自带厨房。有时候，新租客可以幸运地从上一位租客那里，把旧的厨用电器、橱柜“继承”（买）下来。

  • Mini-Bad Gerade in Altbauten sind Badezimmer oft eng. Ursprünglich hatten Altbauwohnungen kein eigenes Bad oder WC. Wenn dann 'nachgerüstet' wurde, musste das Bad in die kleinste Ecke passen - oder ein komplettes Zimmer wurde zum Bad deklariert. Die Lösung im Foto oben ist besonders kreativ: in dieser Berliner Wohnung steht die Dusche in der Küche.

    看看德国人都怎么住？

    迷你卫生间

    老房子的卫生间通常很小。很多旧式公寓起初没有自己的浴室、卫生间，后来额外添上去的，因此修在某个角落里，或者像图中一样发挥想象力：在该柏林公寓中，淋浴被装在了厨房里。

  • 3ZKDB Wer in Deutschland eine Wohnung sucht wird feststellen, dass gern Kürzel verwendet werden wie z.B. 3 ZKDB (3 Zimmer plus Küche, Diele, Bad) plus die Anzahl der Quadratmeter. Die höchsten Mieten werden in München gezahlt (16,55 Euro pro Quadratmeter), gefolgt von Frankfurt (13,37 Euro) und Stuttgart (12,95 Euro.)

    看看德国人都怎么住？

    “3ZKDB”是什么意思？

    在德国找房，很容易遇到一些缩写，比如“3ZKDB”，它的意思是三间房（3Zimmer）、带厨房（Küche）、带门厅（Diele）、带浴室（Bad）。此外，房屋信息中通常还会包括平米数。在德国，租金最高的城市是慕尼黑，其平均租金达到了每平米16.55欧元，其次是法兰克福和斯图加特。

    作者: Elizabeth Grenier, Stuart Braun


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