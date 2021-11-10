低龄儿童是否应该现在接种新冠疫苗？

（德国之声中文网）对于10岁的玛雅来说，毫无疑问，孩子们应该接种新冠病毒疫苗。玛雅说，她很高兴成为世界上第一批接种辉瑞疫苗的（该年龄组）孩子之一。

她说："我打算做的第一件事情，是和我所有的朋友一起过夜，就像开个派对那样。"

玛雅是美国一项研究的参与测试者。这项研究可以为美国政府是否批准12岁以下儿童使用接种辉瑞疫苗提供依据。

本周五（10月29日），美国食品药品管理局（FDA）批准可以将辉瑞疫苗用于5-11岁的儿童。美国疾控中心预计在几天之内，该群体儿童的接种就可以开始。儿童也将接种两针，但每针的剂量仅为成人的三分之一。

研究结果表明儿童接种疫苗效果良好

此前，研究人员在2268名5-11岁的孩子身上测试了BioNTech-辉瑞疫苗，并对大约同等数量的孩子使用安慰剂进行对照。

根据测试结果，研究人员说，他们相信辉瑞疫苗在减少剂量后对该年龄组的孩子是安全和有效的。

辉瑞公司也寻求在欧盟获得批准。欧洲药品管理局已表示将在未来几个月内作出决定。该公司在世界各地都已提交了审批申请。

其他疫苗开发商和制造商，如阿斯利康(AstraZeneca)、诺华(Novavax)和强生(Johnson&Johnson)，也在研发儿童疫苗。

孩子们应该尽快接种还是应该等待？

"我绝对赞成为12岁以下的儿童接种疫苗。"塔拉特（Kawsar Talaat）在接受德国之声采访时说。塔拉特是美国约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院副教授。

塔拉特说："让我们摆脱这场疫情的唯一途径，是为尽可能多的人接种疫苗，（这适用于）所有年龄的人。"

与此同时，德国儿科医生阿尔曼（Jakob Armann）则持保守态度。在接受德国之声采访时，阿尔曼说，有基础病的儿童应该接种疫苗，"例如，患有唐氏综合征的孩子。"

"如果是一个健康的孩子"，阿尔曼建议，"我会等待，直到我们有更多的数据，有机会看到心肌炎等罕见的副作用，然后再决定谁能接种。"他说。

参与研究测试的人数是否足够？

阿尔曼说，辉瑞公司的研究测试的人数太少，不足以让人放心地开始大规模的疫苗接种计划。

阿尔曼说，例如，有迹象表明，一些年轻男子和男孩接种新冠疫苗后会得心肌炎。这些症状往往是轻度的、罕见的--就这个副作用来说，阿尔曼认为，仅仅2200多个孩子参与测试的研究太小了。

儿童的免疫系统能够迅速激活

还有一个原因让一些专家建议我们慢慢来，那就是只有少数感染了新冠病毒的孩子会出现严重的症状。他们说，通常情况下，儿童感染的症状类似一种温和的普通感冒。

柏林夏里特大学医院数字健康部门的负责人艾尔斯（Roland Eils）在接受德国之声采访时说，一旦人类免疫系统被激活，它们就会触发干扰素的产生，从而抵御任何病毒感染。他说，"而且我们发现，与成人相比，儿童的免疫系统非常善于激活免疫系统。"

学校是一个超级传播地点

但艾尔斯并不反对为孩子们接种疫苗。他说，即使他们的感染通常是温和的，但是他们仍然可以将病毒传给其他人。

在德国，过去一年，这方面的证据已有所显现。即使在总体发病率上升相对缓慢的情况下，学校有时也会成为超级传播点。

如果有10个未接种疫苗的孩子坐在一起，就可能出现更高的感染率。

塔拉特说，为孩子们接种疫苗将有助于提高群体免疫力。这是一个全球目标，也是我们最终可能阻止病毒传播的一种方式。

除此之外，塔拉特说："新冠病毒影响了孩子们的生活，包括封闭、隔离、无法上学、无法进行正常活动等等。让他们的生活恢复正常的最好方法，就是为他们接种疫苗。"

这也将是让10岁的玛雅梦想成真并邀请所有朋友来参加通宵派对的方法。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。