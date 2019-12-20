低收入的海外华人更易成为赌场“猎物”

(德国之声中文网) 一到周末，南非纽卡斯尔纺织厂里的华人劳工就会涌向当地赌场，希望能凭运气给自己的工资加一点"添头"。

韩成远(音)和他的家人来自中国青岛。2015年，他们移民到南非。如今，他的母亲正在纽卡斯尔的一家赌场内经营餐馆。因此，韩成远这些年结识了许多华人赌客。他说，相对第二、第三代移民，第一代华人移民更容易成为赌场常客。

"这有可能与移民他乡后遇到的文化冲击有关。"他结合自己在南非的经历指出，当地华人劳工在出国前往往来自于社会下层或者农村地区，教育水平相对偏低，而异国他乡的语言文化差异则让他们难以参与到当地的寻常休闲活动中去。"赌博却是很容易学会的活动，而且24小时开放的赌场很会招徕下班后的工人。"

在纽卡斯尔的赌场里，华人劳工不仅仅参与赌博，还能吃饭、购物。韩成远介绍说，设立中国餐馆也是赌场经营者的策略，旨在让偶尔前来的华人赌客能够在赌场内逗留更多时间。他母亲所工作的这间赌场，每年还承办华人春节晚会活动，能够吸引百余人参加。在南非的中文报纸上，大型赌场也时常刊登广告。韩成远说，赌场经营者明白如何寻找自己的潜在客户。

在赌场中逃避现实

香港、新西兰、美国等多所高校2010年进行的一项联合研究就发现，居住在具有较大规模华人社区的海外华人，他们陷入赌瘾的概率要大于居住在没有大型华人社区的同胞。该项研究将赌瘾定义为：对赌博的高度狂热、撒谎、借赌博逃离现实、对赌博活动全神贯注--这四项特征中至少要符合三项。

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研究还对比了华人与非华人新移民的赌瘾发生率，发现前者是后者的1.5~5倍。该项研究还指出，在异国他乡生活越久，华人移民陷入赌瘾的几率还会上升。一些学者更是认为，碍于华人传统观念中的"面子文化"，华人移民中的赌瘾问题很有可能比外界所知的更为严重。

波士顿华埠社区中心主任Giles Li与马萨诸塞大学的华人学者Carolyn Wong今年10月就对美国波士顿华人的赌博问题进行了联合调查。他们发现，经营者在赌场内外通过一系列有针对性的营销手段招徕华人顾客。这些手段包括在中文报刊上投放广告、发放优惠券、组织社交及文化活动、提供往返赌场与华人聚居区免费班车等。

许多受访者对研究者表示，从事餐饮业等低收入工作的他们，需要赌博来放松身心、暂时逃离紧张的现实环境。还有一些人则通过赌博来忘却异国他乡的语言与文化隔阂。

调研得出结论：较为贫困、社交孤立、在文化及语言方面遇到困难的华人移民，更容易受到赌场的诱惑，也更容易陷入赌瘾。"赌博问题往往在华人移民来到美国之后才发生并恶化，而非移民美国之前"，研究者认为，迁居异国他乡的经历对赌博行为产生了重要影响。