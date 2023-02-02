低价乌克兰谷物重创欧盟市场 波兰反弹

（德国之声中文网）波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）周三（3月30日）表示，该国希望欧盟利用其掌握的所有工具来限制进入欧盟市场的乌克兰谷物数量。波兰农民对于乌克兰的低价谷物压低了波兰谷物价格感到非常不满。

波兰的议会选举将于今年秋季登场，来自农民的愤怒使得执政的法律与公正党（PiS）左右为难，因为其主要支持者们正是那些生活在农村地区和小城镇的居民。

莫拉维茨基在新闻发布会上呼吁：「我们要求使用所有监管手段--例如配额、关税，借此限制或阻止乌克兰粮食进口到波兰。」他表示，已经同与乌克兰接壤的几个国家的领导人达成一致，将写信给欧盟委员会主席冯德莱恩，要求采取行动。

波兰、罗马尼亚农民受到影响

乌克兰是世界上最大的粮食出口国之一，自从去年其黑海港口因俄乌战争被封锁之后，乌克兰不得不通过欧盟成员国波兰和罗马尼亚寻找替代的运输路线。由于物流瓶颈造成大量的粮食滞留，乌克兰以低廉的价格出口谷物，最终导致同为粮食出口国的波兰和罗马尼亚谷物价格销量和农民生计受到重创。本月早些时候，罗马尼亚农业部长达亚（Petre Daea）曾称，欧盟委员会估计波兰、罗马尼亚、匈牙利、保加利亚和斯洛伐克的农民因便宜的乌克兰谷物流入其市场而总共损失了约4.15亿欧元。

波兰的农业倡议组织Agrounia创办人科洛齐亚克（Michal Kolodziejczak）强调：「每一公顷的粮食都必须得到补偿。政府必须花费至少60亿兹罗提（波兰货币，约12.8亿欧元）来弥补损失。」本周一，欧盟委员会已宣布向波兰提供1.26亿欧元援助，以扶持因俄乌冲突受到冲击的波兰粮食生产部门，不过科洛齐亚克提出的数字比欧盟委员会批准的援助方案高10倍。对于波兰农民团体代表而言，到目前为止波兰政府和欧盟提出的援助仍差强人意。

乌克兰粮食滞留欧盟 波兰农民叫苦不迭！

将库存运往非洲、中东

波兰农业部长瓦奇克（Henryk Kowalczyk）在周三与农民代表会面后表示，波兰将要求欧盟委员会对从乌克兰进口到波兰的谷物采用保护条款。他说，目前解除所有进口限制的法规「包含了一个这样的条款，能够在出现市场扰动的情况下引入」，同时提到将鼓励斯洛伐克、罗马尼亚、匈牙利和保加利亚采取类似措施。

科瓦奇克指出，还有5.2亿兹罗提的额外补偿正在进行中，其中一半来自欧盟的危机条款，另一半来自国家预算，因此对波兰农民的援助总额为11.2亿兹罗提（约2.4亿欧元）。此外，波兰总理莫拉维茨基也表示，已指示科瓦奇克将在波兰积累的粮食运往非洲或中东，「以限制乌克兰谷物对我国的影响」。

欧盟委员会打算向波兰、保加利亚和罗马尼亚的农民发放共计5630万欧元的补偿，预计将在3月30日作出最终决定。

（路透社等）

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