“伸冤律师”或被吊销执照

(德国之声中文网) 刑诉律师李金星在律师圈内以及在互联网上常常被称作"伍雷"。周五（7月19日）晚间，他通过新浪微博、推特等社交网络平台发布消息，"今天山东司法厅正式和我谈话，关于我的吊销律师证案，正式开始了。我估计两周内律师证吊销。主要是微博发言，罪状五条微博。第一条就是湖南文东海律师吊证，我说法治大倒退；第二条就是李宁母亲李淑莲上访致死八年未决我给山东省委书记刘家义写公开信。我的执业生涯马上结束了，我不后悔。"

目前，新浪微博已经删除了这一条内容。

近年来，李金星参与了多起重大刑事冤案的平冤工作，其中包括知名度颇高的北海裴金德故意伤害案、聂树斌杀人案、念斌投毒案、福清纪委爆炸案、陈满杀人放火案等。最近一起由他代理、并且成功获平反的冤案是金哲宏杀人案；2018年11月，新华社等官方媒体在报道此案平冤时，也大都提到了辩护律师李金星的名字。

业内人士消息称，早年曾以代理利润丰厚的知识产权案件为主营业务的李金星，在转行刑诉案件后，甚至还自费代理过一些案件。2011年，李金星还曾自费召集过聂树斌冤案研讨会----当时，此案尚未获平反。

被称为"死磕律师"

李金星在接受德国之声采访时认为，他即将被当局吊销执照，具体的原因恐怕不止是官方所说的"几条微博"。这与他长期在多起案件中与官方路线不一致"肯定也有不小的关系"。

李金星律师并非第一次受到当局的行政处罚。早在2016年底，他就遭到过济南市司法局"停止律师职业一年"的处罚，理由则是他于代理维权人士杨茂东(郭飞雄)、孙德胜案件期间在广州天河区法庭上存在"擅自发言、打断法官发言、纠缠法庭、言语攻击法官"等行为。据其本人介绍，当时，天河区法院临时决定给被告人增加一个寻衅滋事的罪名，李金星要求需要时间以准备辩护，但法院予以拒绝，理由是律师是专业人士，可以立即进行辩护。李金星一直在举手，在发言，所以，据此被法院认定李金星扰乱法庭秩序。

在郭飞雄案中的表现，以及早年代理北海裴金德案时的做法，使得李金星被中国媒体归入了"死磕律师"的行列。而结合本次"因言获罪"，李金星对德国之声解释说："这其实反应出了中国目前刑事辩护的现状。当我们律师要求司法公正的时候，找不到解决的途径。在互联网时代，我们只能依托于社交媒体上发布消息，指出案件的不公。这体现了对律师管制的要求与律师寻求司法公正、要求言论自由的冲突。"

郭飞雄2006年资料图

李金星还对德国之声表示，即便今后没有了律师执照，他还是"想为弱势群体做些事情；只要有法律知识，就依然能够帮助穷人。没有了律师证，也许反而会有更多的时间去做这样的事情。"