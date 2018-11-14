伴君如伴虎？白宫顾问得罪第一夫人被炒鱿鱼

（德国之声中文网）美国白宫最近发生的一次人事变动与以往的情况有很大不同，因为这一次显然是特朗普总统的夫人梅拉尼亚（Melania Trump）一手造成的。

周二（11月15日），美国第一夫人梅拉尼亚在其丈夫的政府内做出了极不寻常的干涉举动。她通过其发言人发表声明说，"第一夫人办公室认为"，米拉·里卡德尔（Mira Ricardel）不配继续在白宫工作。

惹恼了第一夫人

迄今里卡德尔一直担任国家安全顾问波尔登（ John Bolton）的副手。据美国媒体报道，最近几周，里卡德尔与总统夫人梅拉尼亚办公室发生纠纷，起因是与第一夫人10月份首次前往非洲出访的一些组织和财政问题。据称里卡德尔还涉嫌传播有关总统夫人的负面新闻。因此总统府发言人桑德斯（Sarah Sanders）宣布，尽管里卡德尔继续支持特朗普总统，但是她必须离开白宫。至于她被调任何处，目前尚不清楚。

白宫的"地震"在继续

梅拉尼亚·特朗普通常很少公开发表声明，更不介入政治事务。因此，此次她坚持要求解雇一位高级政府代表一事就越发引人关注。

更为引人关注的是，她辞退他人的要求居然立即得到执行。目前担心丢掉乌纱帽的政府高官还大有人在。特朗普总统刚刚解除了司法部长塞申斯的职务。来自美国媒体的消息称，国土安全部长尼尔森和白宫幕僚长凯利将会成为下一轮被"炒鱿鱼"的对象。

李京慧/达扬（德新社、法新社）