伴君如伴虎？白宫顾问得罪第一夫人被炒鱿鱼

（德国之声中文网）美国白宫最近发生的一次人事变动与以往的情况有很大不同，因为这一次显然是特朗普总统的夫人梅拉尼亚（Melania Trump）一手造成的。
周二（11月15日），美国第一夫人梅拉尼亚在其丈夫的政府内做出了极不寻常的干涉举动。她通过其发言人发表声明说，"第一夫人办公室认为"，米拉·里卡德尔（Mira Ricardel）不配继续在白宫工作。
里卡德尔是怎么得罪特朗普夫人的？
惹恼了第一夫人
迄今里卡德尔一直担任国家安全顾问波尔登（ John Bolton）的副手。据美国媒体报道，最近几周，里卡德尔与总统夫人梅拉尼亚办公室发生纠纷，起因是与第一夫人10月份首次前往非洲出访的一些组织和财政问题。据称里卡德尔还涉嫌传播有关总统夫人的负面新闻。因此总统府发言人桑德斯（Sarah Sanders）宣布，尽管里卡德尔继续支持特朗普总统，但是她必须离开白宫。至于她被调任何处，目前尚不清楚。
白宫的"地震"在继续
梅拉尼亚·特朗普通常很少公开发表声明，更不介入政治事务。因此，此次她坚持要求解雇一位高级政府代表一事就越发引人关注。
更为引人关注的是，她辞退他人的要求居然立即得到执行。目前担心丢掉乌纱帽的政府高官还大有人在。特朗普总统刚刚解除了司法部长塞申斯的职务。来自美国媒体的消息称，国土安全部长尼尔森和白宫幕僚长凯利将会成为下一轮被"炒鱿鱼"的对象。
李京慧/达扬（德新社、法新社）
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高颜值、有文化?家庭日围观“第一家庭”
特朗普一家
说到“第一家庭”，很多人立刻想到的是当今美国总统特朗普一家。确实，这一家人的曝光率实在太高了。除了老爸唐纳德外，“第一女儿”伊万卡、“第一女婿”库什纳也频上新闻头条。
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“吾家有女初长成”
这位前总统的家庭生活让不少人羡慕不已。前第一夫人米歇尔曾经被誉为“最酷第一夫人”，两个女儿也遗传了父母的好基因，总是笑容满面、长腿逆天，而大女儿玛利亚今秋将进入哈佛大学。今年国际家庭日的主题是“家庭、教育和福祉”——奥巴马一家似乎做得很不错。
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法国浪漫故事
这个“第一家庭”新鲜出炉：5月7日，马克龙当选法国总统。他与年长24岁的妻子间的“忘年恋”也成为媒体热门话题。24年前，身为学生的马克龙爱上了比自己大24岁的老师布里吉特。如今，两人以总统和总统夫人的身份入住爱丽舍宫。
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妇唱夫随？
别国有“第一夫人”，德国有“第一先生”。德国总理默克尔的先生绍尔（Joachim Sauer）教授是一位享有国际声誉的量子化学家。两人没有小孩。这位“第一先生”不喜欢抛头露面，也从未出席过妻子的总理就职仪式。他有时陪同默克尔出访，给人留下一种妇唱夫随的印象。
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红二代与歌唱家
这对组合人们再熟悉不过。在中国民间，他们被称为“习大大”、“彭麻麻”。彭丽媛是中国著名女歌唱家，在80年代成名后嫁给开国元老习仲勋之子习近平。两人育有一女，但几乎从未看到这位中国“第一女儿”出现在公众视野。
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一个人的精彩
当今台湾总统蔡英文来自一个台湾富商家庭。据台湾媒体报道，其父娶过4位老婆，蔡英文在家排行老幺，有10位同父的兄姐。上图是蔡英文今年母亲节（上周日）在脸书上发布的与母亲的合影。蔡英文一直未婚，目前也没有公开交往的对象。不过她收养了多只流浪猫和退休的导盲犬。
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神秘的“金氏王朝”
在其父金正日2011年年底去世后，金正恩接任成为“金氏王朝”的第三代执政者。不久前，其同父异母的长兄金正男在马来西亚离奇遇刺，也让金氏家族再次成为了外界议论的话题。当今朝鲜“第一夫人”是李雪主（图右）。访问过朝鲜的美国前NBA篮球明星罗德曼曾向媒体透露称，金正恩夫妇有一个女儿名叫朱爱（音）。
作者: 王凡