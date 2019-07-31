伯恩哈德·隆贝格和安德里亚斯·隆贝格：C大调五重奏  

伯恩哈德·隆贝格和安德里亚斯·隆贝格都出生于1767年，7岁时便同台献艺。17岁时在荷兰和巴黎举行了巡回演出。1790年，伯恩哈德·隆贝格在波恩教会工作，并结识了贝多芬。伯恩哈德、安德里亚斯和贝多芬以及费迪南德·里斯还一起组成了弦乐四重奏。

隆贝格堂兄弟的作品C大调五重奏为长笛、小提琴、两把中提琴和大提琴组合。请听这首乐曲。

长笛：维瑞娜·菲舍尔（Verena Fischer）

小提琴：伊丽莎白·韦伯（Elisabeth Weber)

中提琴：帕塔·曼切夫（Petar Mancev），普里斯拉·罗德里格斯-卡巴雷洛（Priscila Rodriguez-Cabaleiro）

大提琴：琳达·曼彻瓦（Linda Mantcheva）



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