伯利恒：战火硝烟中的圣诞节

（德国之声中文网）在平安夜这一天，耶路撒冷宗主教区带领信众游行前往位于约旦河西岸巴勒斯坦管理地区的伯利恒。

今年的游行规模要比过去几年小得多，红衣主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）只由几名方济各会僧侣和少数信徒陪同。

皮扎巴拉是天主教廷在以色列、约旦和巴勒斯坦地区和塞浦路斯的最高代表。

通常情况下，伯利恒在圣诞节期间会吸引数以万计的外国朝圣者。而今年则几乎没什么人来。

对于这座位于约旦河西岸的城市来说，旅游业占到经济总量的70%，其中大部分来自季节性的旅游，并且与圣诞节朝圣相关。地方官员表示，伯利恒有超过70家酒店被迫关门，导致数千人失业。

自从10月7日哈马斯对以色列发动恐怖袭击之后，以色列方面取消了巴勒斯坦人在伯利恒的工作许可，当地的经济也受到沉重打击。伯利恒的日常行政虽由巴勒斯坦民族权力机构管理，但是以色列控制着伯利恒的进出口。

没有庆祝活动的圣诞节

11月，耶路撒冷各教会领袖决定，鉴于以色列和哈马斯之间的战争，圣地伯利恒在今年圣诞节期间不再进行装饰。

“今年没有圣诞树，也没有灯光，只有黑暗”，来自越南的方济各会修道士永约翰（John Vinh）对美联社表示。

圣诞游行从历史悠久的耶路撒冷老城的雅法门开始。午夜弥撒在伯利恒历史悠久的圣诞教堂举行，这里被认为是耶稣基督的诞生地。

往年在降临期都会树立在圣诞教堂门前的大圣诞树，今年已不见踪影。

在前往伯利恒的途中，游行队伍在拉结墓前停留，这是一个受到基督徒、犹太教和穆斯林同时尊崇的圣地。



（德新社、美联社）

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