 伯克利與北京清華合作深圳學院 遭美國會關切 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2023

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伯克利與北京清華合作深圳學院 遭美國會關切

美國國會委員會「嚴重關切」加州大學伯克利分校與北京清華大學在深圳的合作案，認為兩者的合作可能犧牲美國利益、有利於中國政府取得科技與軍事優勢。

美國國會關切知名學府加州大學伯克利分校在深圳和清華大學的合作。（資料照）

美國國會關切知名學府加州大學伯克利分校在深圳和清華大學的合作。（資料照）

（德國之聲中文網）美國眾議院的「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」週一（7月17日）表示，加州大學伯克利分校與幾家中國實體之間的科研夥伴關係，引起委員會的「嚴重關切」，認為此類中美合作涉及的先進研究，可能會幫助中國政府獲得經濟、技術或軍事優勢。

根據該委員會網站發布的聲明，委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）等美國議員上週致信加州大學體系及伯克利校方，信上稱中國政府利用「清華－伯克利深圳學院」這類「看似無害」的研究合作項目，「以犧牲美國利益為代價，來推進中國的科技目標」。

2014年，伯克利與北京清華大學和深圳市合作創設此學院。據《紐約時報》報導，該委員會要求伯克利必須在7月27日之前，提供此合作項目的資金來源、合作框架和技術工作等信息，還有其校友現在和過往的利益關聯，以及對美國出口管制規定的遵守情況。

委員會還指出，該學院對中國民間及軍方機構的「兩用技術」進行了研究，比如用於測繪地形、或自動汽車駕駛的先進半導體和成像技術。此外，伯克利是否恰當披露該學院獲得的中方資助，也遭到質疑。委員會列舉了該學院與近年來受美國制裁的中國大學及企業的合作，如國防科技大學、電信公司華為和中國無人機製造商大疆

美國議員稱，「在軍民融合戰略下，看似民用的技術（例如透過大學合作開發的技術）被動員起來支持解放軍」。

美國國會的委員會擔心，看似無害的研究合作，可能會被用來協助中國推進科技目標。圖為解放軍飛行員（資料照）

美國國會的委員會擔心，看似無害的研究合作，可能會被用來協助中國推進科技目標。圖為解放軍飛行員（資料照）

伯克利：配合調查

英國《泰唔士高等教育》報導，美國一流公立學府伯克利和中國一流大學清華大學自2014年以來一直合作，推動信息技術和數據科學領域的研究。

在給《紐約時報》的一份聲明中，伯克利稱其「無比重視」對國家安全提出的關切，並致力於全面遵守有關國際學術交流的法律。

該聲明表示，「本校正在審查涉及或與清華－伯克利深圳學院相關的過往協議與活動」，並將「全面、透明地配合一切聯邦調查」。

伯克利稱已回覆美國教育部的詢問，提供了與該學院相關的往來及合約簽署的詳細信息，並承諾會完全遵守管理此類安排的法律，在「評估與外國實體擬議的科研關係時，遵循國會及聯邦監管機構的領導」。

校方強調，外國政府可能很難從此類合作關係中獲得什麼好處，因為學術研究人員都專注於基礎研究，雖有潛在價值，但很快都會發表在公開的學術期刊上。

伯克利在聲明中表示：「原則上，伯克利的研究成果是公開發表給全球整個科學界的。」

在美中關係緊張之際，美國學術機構與中國政府的關聯成為美國政界檢視的焦點。（示意圖）

在美中關係緊張之際，美國學術機構與中國政府的關聯成為美國政界檢視的焦點。（示意圖）

美國國會為何調查？

《紐約時報》指出，在中美關係仍緊張之際，部分美國議員呼籲兩國經濟脫鉤。不過，切斷學術往來，可能帶來複雜的後果；美國的大學強調科研開放與合作，有許多中國學者為其工作。而中國龐大的技術產業和大量高學歷科研人才，對許多研究合作亦有吸引力。

美國近期對中國祭出一系列高科技出口管制。根據新規，攜帶包含特定晶片設計的筆記型電腦到中國，或是帶中國公民參觀先進的美國晶片實驗室，都可能是違法行為。

此外，中國政府試圖通過合法的商業夥伴關係，來提升國家的技術能力，但也靠間諜活動、網路盜竊和脅迫來達到這個目的。中國的軍民融合項目也引發美國國內抵觸，反對與中國學術機構和私營企業建立聯繫。

《泰唔士高等教育》的報導則指出，美國議員並沒有提供深圳學院造成具體損害的證據。而伯克利的回應則暗示，議員對深圳學院的擔憂是錯誤的，因為它的合作夥伴關係僅限於非機密工作。

美國國會大廈（資料照）

美國國會大廈（資料照）

（綜合報導）

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