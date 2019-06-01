伯克利大学研究：基因编辑婴儿预期寿命短

2018年底， 中国研究者贺建奎震惊了世界。他称，经其人工编辑基因的一对双胞胎已在中国诞生。如今，伯克利大学的一项研究显示，这两名女婴的预期寿命明显要短。
（德国之声中文网）2018年底， 中国生物物理学者贺建奎在香港的一次专业会议上宣布， 他通过人工授精的方法让一名志愿者产下一对双胞胎。在将胚胎植入母体前，他通过CRISPR-Cas9技术对胚胎的基因进行了人工编辑。
这很可能是全球首例通过人工操纵改变人类基因的案例。
伦理学家和各学科专家当时都对贺建奎予以强烈谴责，指责其冒天下之大不韪，创下了危险的先例。中国政府继而针对此类试验制定了严格规定。
如今，伯克利大学的魏馨竹博士和拉斯姆斯·尼尔森（ Rasmus Nielsen）教授的一项研究证实了人们的担心。研究显示，那些生来就存在类似基因改变的人，比没有这种基因改变的人平均寿命明显要短。
通过剪掉某一基因对艾滋病毒免疫
贺建奎称，对胚胎进行基因改变的原因是婴儿的父亲携带艾滋病毒。而经过他基因编辑的婴儿却对艾滋病毒免疫。
其操作如下：艾滋病毒通过一种名为CCR5基因里的蛋白入侵免疫系统。贺建奎因此在胚胎植入母体前就使用CRISPR-Cas9基因剪刀，剪掉基因链中的CCR5，以避免孩子日后感染艾滋病毒。
事实上，CCR5是艾滋病毒最重要的入侵大门，但艾滋病毒还有其它入侵途径，这种基因操纵技术并无法切断这些途径。
一些人天生具有免疫力
贺建奎辩解说， 许多没有经过基因编辑的人天生就缺少CCR5基因。在这些人身上，出现了所谓的Δ32突变。这样的人全球估计有10万。按照贺的观点，这些人其实是健康的。
但伯克利学院现在的一项研究显示，这种说法显然并不太正确。魏馨竹和拉斯姆斯·尼尔森对世界最大的人类基因数据库--英国生物样本库进行了研究，分析了缺少CCR5基因以及天生发生Δ32突变与健康风险之间的关系。
英国生物样本库中有40多万人的基因型以及他们出现的健康问题和特征。
研究者将基因型分为三种。一种携带两个Δ32突变，一种是携带一个Δ32突变和一个CCR5基因。另一种是携带两个CCR5基因。经贺建奎人工基因编辑的婴儿属于第一类。
对艾滋病毒免疫，但因流感死亡的风险高
研究者们发现，携带两个Δ32突变的人，也就是完全缺少CCR5基因的人， 活到76岁的可能性要比其他人小21%。
CCR5基因对健康看来很重要。去掉该基因的人可能更容易患其他疾病。尼尔森在伯克利大学的一份通告中写道，"CCR5是一种有用的蛋白质，我们已知它对有机体会产生影响。"
先前有研究已经显示， 缺少CCR5基因的人因流感死亡的比例是携带CCR5基因者的4倍。
尼尔森因此得出结论说， 很可能摧毁这种蛋白质的突变对（人和动物）不好。魏馨竹进一步表示，"现在就将CRISPR技术用于基因编辑实在太危险。"