伪造数据？俄罗斯新冠疫苗被质疑

(德国之声中文网）新冠疫苗的标准非常明确：有效、安全、负担得起、能快速取得。这些基本条件是每位疫苗开发人员的目标，他们已经好几个月承受着巨大压力在找寻适合的药物。

8月中旬，俄罗斯以紧急程序向全球发布了疫苗" 卫星-V"（Sputnik V）作为世界上第一个新冠疫苗。但是该药物几乎没有经过临床研究测试，最重要的安全测试也被省略了，引起了国际震惊。



不同患者之间有着相同数据？

现在有越来越多迹象显示，疫苗数据被拙劣的动过手脚。来自欧洲、美国、加拿大以及俄罗斯本身，约40名研究人员在一封公开信中质疑医学期刊《柳叶刀》杂志于9月初发布的数据真实性。

公开信中专家标出了明显重复的数据样本，尽管每位受试者接受的疫苗形式相当不同，他们在不同天当中，血液里的抗体水平却完全一样，专家认为这非常奇怪。

此外能对抗新冠病毒的T细胞数据也相同，专家认为这不可能又是巧合。从统计学的角度来看，可说是极不可能发生。著名分子生物学家恩里科·布奇（Enrico Bucci）认为，这种研究结果显然是被伪造的。布奇对《莫斯科时报》表示："这就像掷骰子，然后每次都获得完全一样的排列数字。"

我们对俄罗斯疫苗的了解有多少？

在" 卫星-V"中使用的Gam-COVID-Vac Lyo是由莫斯科加马利亚流行病研究所开发的载体疫苗。这种载体疫苗会从病毒中除去危险的致病基因，只留下一种病毒运输工具，医学称作为"病毒载体"。然后，这些无害的载体保留着病毒的遗传物质，也就是说，新冠疫苗会保留着新冠病毒的基因。接种者的身体会将遗传物质识别为异物，形成针对该抗原的抗体和特异性T细胞。因此，疫苗抗原是由接种者自身的细胞产生的。

使用先前已知的载体可以节省大量时间，因为安全性已经通过测试。然而若是免疫系统攻击载体，接种疫苗会导致副作用。

卫星-V是什么意思？

终于又是第一名：早在8月中旬，即新冠病毒爆发后六个月，俄罗斯总统普京自豪的介绍了这款领先全球的新冠疫苗。

俄罗斯是第一个发布新冠疫苗的国家，也因此疫苗被命名为" 卫星-V"，旨在刻意提醒有史以来第一颗进入轨道的卫星。1957年，前苏联向全世界展示了这颗令人震惊的人造卫星。

为了强调新开发疫苗的可信度，除38名受试者之外，许多官员都进行了疫苗接种，包括普京的一个女儿。

迄今俄罗斯已有超过100万人感染新冠病毒

巧合还是伪造？

这些数据样本到底是巧合还是经过伪造，只能通过研究的原始数据来说明了。但是到目前为止，俄罗斯国有的加马利亚流行病研究所都还没公开" 卫星-V"的原始数据。

因此，研究小组写了一封公开信给《柳叶刀》，他们在信中要求公开原始数据。在科学界，研究人员可以使用"关注事项"（Note of Concern）来表示对研究的严重关注。

早在5月底，著名的医学杂志《柳叶刀》就遭到了严厉批评，因为羟氯喹研究中的测试程序失败，还被发现故意伪造基础数据。曾被誉为奇迹疗法的羟氯喹不仅在许多患者中被证明对新冠病毒无效，甚至抗疟药的治疗导致了一些人死亡。

俄罗斯首先接种的将是在重要岗位任职的人员

预计年底大规模接种

尽管跳过了最后的测试阶段III，并且对研究数据的怀疑正在增加，首次大规模疫苗接种将在12月进行。与疫情密切相关的专业人士应该优先接种疫苗，例如医务人员或教师。

为了消除对俄罗斯疫苗的强烈怀疑，必须由独立专家对原始数据进行仔细的检查。

因此，研究在出版之前，医学杂志《柳叶刀》有没有在同行评审过程中检视原始数据也非常令人怀疑。无论如何，《柳叶刀》已要求作者作出回应。





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