伪装名媛：假富二代忽悠了纽约社交圈

（德国之声中文网）纽约苏豪区豪华酒店的前台招待Neff说，安娜一到前台就会先丢下100美元的小费，一副毫不在意的样子。妆容精致的她带着欧洲口音说，在找苏豪区最好的饭店。她说会在这里住一个月，有预约（400美金一晚的客房）。那之后，安娜经常找Neff问东问西，每次都是先给100美金的小费。Neff说，安娜这样对每个人，"Uber司机、餐厅服务员，都是一次100美元"。从来听不到她说"请"或者"谢谢"。她就像钱太多花不完一样。然而她有时也会做一些令人费解的事：让朋友用他们的信用卡帮她订出租车；在别人家蹭住；或者搬到某人公寓里，然后不交租金。"可能她钱太多，就想不起了。"

这些情节来自《纽约杂志》时尚板块The Cut上一篇文章，标题是《安娜·德尔维是如何耍了纽约社交圈》，作者是杰西卡·普莱斯勒（Jessica Pressler）。文章的女主人公安娜·德尔维（Anna Delvey），或者说"安娜·索罗金"（Anna Sorokin），过着很多年轻女性梦寐以求的生活：住在纽约豪华宾馆，出入顶级社交场所，交往各界名流。有一次，她甚至包了一架飞机，就为能赶到奥马哈的伯克希尔·哈撒韦年会，在那里与巴菲特会面。还有一次，她一时兴起，在摩洛哥奢华酒店住了一周，在各路名人陪伴下品尝美食。这一切，她都记录在自己的Instagram帐号里。

安娜很喜欢结交艺术家。普莱斯勒写道：经一名画廊主介绍，她认识了年轻而富有的华裔收藏家、北京木木美术馆的联合创始人黄勖夫（Michael Xufu Huang）。安娜建议黄勖夫，和她一起去威尼斯双年展。黄说，当安娜叫他用自己的信用卡定酒店和机票时，他觉得"有点奇怪"，而且安娜全程都是付现金，回来也没有还他钱。"也不是很多钱，2、3千美元的样子"，过了一段时间，黄勖夫也就忘了。

在网上，文章右边是安娜的大特写，左边还是这句话："可能她钱太多，就想不起（付账）了"。以及："有人要为安娜·德尔维美妙的新生活买单。这个城市（纽约）到处都是印记。"

来自德国的"富二代"

安娜出现在各种顶级派对上，好像认识所有名流。她说，自己来自德国，是家族巨额遗产的继承人。她还说，在等信托基金将亿万家产交给她，以便她能实现在纽约开视觉艺术中心的梦想。她甚至开始为梦想着手做准备，找人设计"安娜·德尔维基金"的商标，也向银行询问数百万美元的贷款。

当然，没有艺术中心，也没有巨额贷款。这一切都是精心编织出来的谎言。她出生在俄罗斯，本名安娜·索罗金，16岁时和父母以及弟弟一起来到德国，在北威州小城埃施韦勒上的中学。她中学毕业后曾去伦敦留学，但中途辍学、返回德国柏林。在柏林，她在一家公关公司的时尚部门做了实习。那之后，她去了巴黎，在知名时尚杂志Purple实习，那之后摇身变为"安娜·德尔维"。 她在2017年10月被捕，不得保释。她欠下巨额债务，也让身边的人错愕不已。

不过，安娜并没有从此销声匿迹。在因重度盗窃罪被起诉后，她接受了杰西卡·普莱斯勒的采访。此外，普莱斯勒也采访了安娜在纽约的社交圈熟人，这位女撰稿人发现了一个不同的世界，一个似乎很容易得到钱和友情的世界。

她是怎么做到的？

如今，Netflix和制作公司Shondaland拍下了《纽约杂志》这篇文章的版权。因为《实习医生格蕾》而成名的金牌编剧珊达·瑞姆斯（Shonda Rhimes） 将会操刀将其改编为连续剧。

"这个故事令我感兴趣的是安娜·德尔维的手段"，艺术评论家戴维斯（Ben Davis）这样写道。她是怎么令人难以置信地连续行骗的？她是如何做到在并不富有的情况下炫富的？这大概也是很多人心中的疑问。

答案可能就在普莱斯勒文章里："看着纽约的灵魂，安娜意识到，如果你用亮闪闪的东西、大量的现金、财富的象征吸引人们的注意力，他们几乎无法看到其他任何东西。"

文章的最后，安娜对普莱斯勒说："你知道吗？这个世界上的钱是无限的，但真正的聪明人非常有限。"

2019年4月25日，纽约曼哈顿陪审团裁定，28岁的安娜·索罗金四项罪名成立，其中包括三项重大盗窃罪及一项企图重大盗窃罪。

这位“假名媛”可能面临5年至15年的牢狱。法院将在5月9日公布刑期。