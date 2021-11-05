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伦敦

英国首都，大伦敦区的人口800余万。1831年至1925年间，伦敦为世界最大的城市；而今，围绕大伦敦的城市带依然是全球最大规模的城市圈之一。

伦敦在文艺、商业、教育、娱乐、时尚、金融、健康、媒体、专业服务、研究与发展、旅游和交通方面都具有显著的全球性地位，同时还是全球主要金融中心之一，根据计算方式不同，为全球国内生产总值第五或第六大的都市区。

09/06/2021. Cornwall, United Kingdom. Prime Minister Boris Johnson - Cornwall visit ahead of the G7. Cornwall. The Prime Minister Boris Johnson arrives at Newquay Airport ahead of Friday's G7 summit., Credit:Andrew Parsons / Avalon

边乘私人飞机 边喊气候保护：约翰逊被批"虚伪" 05.11.2021

继欧委会主席冯德莱恩之后，英国首相约翰逊也因在短途旅行中乘坐私人飞机而备受批评。媒体还爆料，约翰逊在格拉斯哥峰会后立刻就乘飞机前往伦敦的一个男士俱乐部参加晚宴，当晚在场的还有一位气候怀疑论者。对此，英国政府方面则给出了自己的说法。

英航空母舰首度停靠日本横须贺基地 07.09.2021

日本防卫大臣岸信夫9月6日登上英国航母伊丽莎白女王号航空母舰，这是伦敦在印太地区建立永久军事存在的重要象征，英国也预计再派遣两艘巡逻舰前来进行常态部署，中国会如何回应？
19.12.2019., Croatia, Zagreb - Former Royal Marines commando and founder of the Nowzad Dogs charity Pen Farthing, winner of the prestigious CNN Heroes Award in 2014, came to Zagreb only to bring dog Ares to a Croatian soldier, who bonded with a dog on a mission in Afghanistan when Ares was only a month old. The campaign for the arrival of Ares in Croatia was launched by the international organization Nozwad, and many donors helped raise more than HRK 33,000 (around 4,500 euros) to move the merry mix blood from Afghanistan to Zagreb. Photo: Robert Anic/PIXSELL

阿富汗150只猫狗乘专机抵达伦敦引争议 30.08.2021

周日（8月29日）早上，一架来自阿富汗的专机降落在伦敦希思罗机场。机上载有喀布尔一家动物慈善机构的150只猫狗和该机构创始人、英国前士兵保罗·法辛。在喀布尔机场人员大量滞留的情况下， 这一“优先”撤离猫狗的行动在英国引起争议。
Fußball: EM, Italien - England, Finalrunde, Finale im Wembley-Stadion. Fans von England jubeln nach dem 0:1. +++ dpa-Bildfunk +++

欧洲杯决赛演变为"超级传播事件" 21.08.2021

上月在伦敦温布利体育场举行的英格兰对阵意大利的2020年欧洲杯足球决赛最终演变为 "超级传播事件"，有2295人可能已经感染新冠病毒，另有3404人有潜在被感染的可能性。

MOSCOW, RUSSIA - APRIL 30: People attend a rally for 'free Internet' and in support of the Telegram Messenger in Akademika Sakharova Avenue in Moscow, Russia, on April 30, 2018. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

俄罗斯封锁更多批评政府网站  05.08.2021

总部设在伦敦的两家媒体Oktrytye和MBKh表示，他们的网站对大多数俄罗斯网络用户已经无法访问。无国界记者组织批评俄罗斯制造了"一种扼杀独立记者的氛围"。
Free Assange poster seen in a window of a closed shop in Dublin city center during Level 5 Covid-19 lockdown. On Tuesday, 16 March 2021, in Dublin, Ireland. (Photo by Artur Widak/NurPhoto)

基多法院裁定取消阿桑奇厄瓜多尔国籍    28.07.2021

厄瓜多尔驻伦敦大使馆曾给予这位国际著名爆料者提供保护。而现在，这个南美国家立场大变。 
6605844 25.07.2021 Russian President Vladimir Putin speaks during a main military parade on Russian Navy Day, in St. Petersburg, Russia. Aleksey Nikolskyi / Sputnik

普京：俄海军有能力发动 "无法预防的 "打击    26.07.2021

俄罗斯总统普京日前（7月25日）在俄海军日阅舰仪式上警告说，俄海军有能力发动“无法预防的”打击。上月，一艘英国战舰曾进入克里米亚附近水域，导致伦敦和莫斯科之间关系紧张。 
Incident on London Bridge. Mayor of London Sadiq Khan speaking at a vigil in Guildhall Yard, London, to honour the victims off the London Bridge terror attack, as well as the members of the public and emergency services who risked their lives to help others after a terrorist wearing a fake suicide vest went on a knife rampage killing two people, was shot dead by police on Friday. Picture date: Monday December 2, 2019. See PA story POLICE LondonBridge. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:48742025 |

伦敦市长：拨款90万英镑 「张开双臂」欢迎香港人 23.07.2021

在香港国安法通过后，不断被限缩的民主空间使得越来越多香港人决定离开家乡。伦敦市长沙迪克汗说他「张开双臂」欢迎港人，并准备90万英镑协助他们在伦敦安顿。
FILE PHOTO: WikiLeaks founder Julian Assange makes a speech from the balcony of the Ecuadorian Embassy, in central London, Britain February 5, 2016. REUTERS/Peter Nicholls/File Photo

阿桑奇与未婚妻计划在英国监狱里结婚 26.06.2021

近十年来，阿桑奇不是躲在伦敦的厄瓜多尔大使馆，就是被关押在英国监狱里。但是，他的个人生活倒没有闲着。他和自己的律师莫里斯相恋并生下两个儿子。现在，两人计划在监狱里结婚，婚期定在7月3日他的50岁生日之前。
TOPSHOT - Britain's Prime Minister Boris Johnson gestures as he holds a remote press conference to update the nation on the post-Brexit trade agreement, inside 10 Downing Street in central London on December 24, 2020. - Britain said on Thursday, December 24, 2020 an agreement had been secured on the country's future relationship with the European Union, after last-gasp talks just days before a cliff-edge deadline. (Photo by Paul GROVER / POOL / AFP) (Photo by PAUL GROVER/POOL/AFP via Getty Images)

脱欧后拼贸易 英国盼加入CPTPP 22.06.2021

英国在脱离欧盟后双边贸易额下降。英国希望在世界贸易中开辟另一个高端消费品和专业服务的出口市场，加入CPTPP可以加强伦敦在国际贸易上的实力。
British Prime Minister Boris Johnson holds a news conference for England's COVID-19 lockdown easing announcement in London, Britain June 14, 2021. Jonathan Buckmaster/Pool via REUTERS

变异毒株Delta迫使伦敦紧急踩闸  15.06.2021

英国境内，新冠变异毒株Delta迅速蔓延。为此，该国政府宣布推迟30天实施放宽措施。  
June 7, 2021, London, Ontario, Canada: A line of police officers look for evidence at the scene of a car crash in London, Ontario on Monday, June 7, 2021. Police in London, Ont., say four people have died after several pedestrians were struck by a car Sunday night. (Credit Image: © Geoff Robins/The Canadian Press via ZUMA Press

加拿大发生严重种族袭击事件   08.06.2021

上周日晚，一名年轻人在加拿大安大略省的伦敦市驾车冲上人行道，造成一家三代4人身亡。警方确信此非交通事故，而是有种族主义背景的恐怖袭击事件。 
Chinese military police check the identification of Uygur and Kazak men next to a mosque and tourist center during Ramadan in what many consider the Muslim capital of China, Urumqi, the capital of China s predominantly Muslim and restive Xinjiang Province, on June 27, 2015. Urumqi has been the sight of several bloody riots between the Chinese Han and the Muslim Uyghurs, prompting government officials to restrict movements and communications within the city, as well as travel outside the province. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY URC2015062761 STEPHENxSHAVER Chinese Military Police Check The Identification of Uygur and Kazak Men Next to a Mosque and Tourist Center during Ramadan in What MANY consider The Muslim Capital of China Urumqi The Capital of China S predominantly Muslim and restive Xinjiang Province ON June 27 2015 Urumqi has been The Sight of several Bloody Riots between The Chinese Han and The Muslim Uyghur prompting Government Officials to restrict Movements and Communications Within The City As Well As Travel outside The Province PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY URC2015062761 STEPHENxSHAVER

「维吾尔特别法庭」伦敦开审 中国批「反华闹剧」 04.06.2021

英国针对新疆议题举办听证会，虽无法律效力，但会搜集中国侵犯维族人权的证据呈给大众。哪些人出庭作证？
Das Gebäude der Firma Biontech in Marburg. Hier soll ab Februar der Corona-Impfstoff produziert werden. Das Mainzer Unternehmen will so auf die auf die weltweit starke Nachfrage des Vakzins reagieren. +++ dpa-Bildfunk +++

谁在幕后操纵德法网红拍视频黑辉瑞疫苗？ 27.05.2021

据法新社和德国电视二台报道，法国、德国等国多名网红收到电子邮件，要他们在Youtube上抹黑Biontech/辉瑞公司的疫苗，以获得报酬。初步调查显示，邮件发自伦敦的一家公司，其雇员大多有在俄罗斯生活或工作过的背景。
Rescue attempts are made as a small whale stranded in the River Thames is seen in this picture obtained from social media in London, Britain, May 9, 2021. DAVID KORSAKS @dkfitldn/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

误入泰晤士河90公里　一头小须鲸搁浅获救 10.05.2021

这条长约４米的幼鲸最终在一处水闸道搁浅。它是否能在此次无意的伦敦行后幸存，尚难确定。这条小须鲸不仅年幼、受了伤，而且远离家乡。
03/05/2021 G7 foreign ministers meeting. Foreign Secretary Dominic Raab meets US Secretary of State Antony Blinken for bilateral talks at Carlton Gardens in London. Picture date: Monday May 3, 2021. See PA story POLITICS G7. Photo credit should read: Jonathan Buckmaster/Daily Express/PA Wire URN:59557177

德国外长马斯呼吁西方七国共同制定对华战略 05.05.2021

正在伦敦举行的七国外长会议上，德国外长马斯呼吁各国共同制定聚焦人权的中国战略。如何共同应对中国挑战，是本次外长会议的核心议题之一。

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