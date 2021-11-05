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英国首都，大伦敦区的人口800余万。1831年至1925年间，伦敦为世界最大的城市；而今，围绕大伦敦的城市带依然是全球最大规模的城市圈之一。
伦敦在文艺、商业、教育、娱乐、时尚、金融、健康、媒体、专业服务、研究与发展、旅游和交通方面都具有显著的全球性地位，同时还是全球主要金融中心之一，根据计算方式不同，为全球国内生产总值第五或第六大的都市区。
继欧委会主席冯德莱恩之后，英国首相约翰逊也因在短途旅行中乘坐私人飞机而备受批评。媒体还爆料，约翰逊在格拉斯哥峰会后立刻就乘飞机前往伦敦的一个男士俱乐部参加晚宴，当晚在场的还有一位气候怀疑论者。对此，英国政府方面则给出了自己的说法。
日本防卫大臣岸信夫9月6日登上英国航母伊丽莎白女王号航空母舰，这是伦敦在印太地区建立永久军事存在的重要象征，英国也预计再派遣两艘巡逻舰前来进行常态部署，中国会如何回应？
周日（8月29日）早上，一架来自阿富汗的专机降落在伦敦希思罗机场。机上载有喀布尔一家动物慈善机构的150只猫狗和该机构创始人、英国前士兵保罗·法辛。在喀布尔机场人员大量滞留的情况下， 这一“优先”撤离猫狗的行动在英国引起争议。
上月在伦敦温布利体育场举行的英格兰对阵意大利的2020年欧洲杯足球决赛最终演变为 "超级传播事件"，有2295人可能已经感染新冠病毒，另有3404人有潜在被感染的可能性。
总部设在伦敦的两家媒体Oktrytye和MBKh表示，他们的网站对大多数俄罗斯网络用户已经无法访问。无国界记者组织批评俄罗斯制造了"一种扼杀独立记者的氛围"。
厄瓜多尔驻伦敦大使馆曾给予这位国际著名爆料者提供保护。而现在，这个南美国家立场大变。
俄罗斯总统普京日前（7月25日）在俄海军日阅舰仪式上警告说，俄海军有能力发动“无法预防的”打击。上月，一艘英国战舰曾进入克里米亚附近水域，导致伦敦和莫斯科之间关系紧张。
在香港国安法通过后，不断被限缩的民主空间使得越来越多香港人决定离开家乡。伦敦市长沙迪克汗说他「张开双臂」欢迎港人，并准备90万英镑协助他们在伦敦安顿。
近十年来，阿桑奇不是躲在伦敦的厄瓜多尔大使馆，就是被关押在英国监狱里。但是，他的个人生活倒没有闲着。他和自己的律师莫里斯相恋并生下两个儿子。现在，两人计划在监狱里结婚，婚期定在7月3日他的50岁生日之前。
英国在脱离欧盟后双边贸易额下降。英国希望在世界贸易中开辟另一个高端消费品和专业服务的出口市场，加入CPTPP可以加强伦敦在国际贸易上的实力。
英国境内，新冠变异毒株Delta迅速蔓延。为此，该国政府宣布推迟30天实施放宽措施。
上周日晚，一名年轻人在加拿大安大略省的伦敦市驾车冲上人行道，造成一家三代4人身亡。警方确信此非交通事故，而是有种族主义背景的恐怖袭击事件。
英国针对新疆议题举办听证会，虽无法律效力，但会搜集中国侵犯维族人权的证据呈给大众。哪些人出庭作证？
据法新社和德国电视二台报道，法国、德国等国多名网红收到电子邮件，要他们在Youtube上抹黑Biontech/辉瑞公司的疫苗，以获得报酬。初步调查显示，邮件发自伦敦的一家公司，其雇员大多有在俄罗斯生活或工作过的背景。
这条长约４米的幼鲸最终在一处水闸道搁浅。它是否能在此次无意的伦敦行后幸存，尚难确定。这条小须鲸不仅年幼、受了伤，而且远离家乡。
正在伦敦举行的七国外长会议上，德国外长马斯呼吁各国共同制定聚焦人权的中国战略。如何共同应对中国挑战，是本次外长会议的核心议题之一。
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