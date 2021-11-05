英国首都，大伦敦区的人口800余万。1831年至1925年间，伦敦为世界最大的城市；而今，围绕大伦敦的城市带依然是全球最大规模的城市圈之一。

伦敦在文艺、商业、教育、娱乐、时尚、金融、健康、媒体、专业服务、研究与发展、旅游和交通方面都具有显著的全球性地位，同时还是全球主要金融中心之一，根据计算方式不同，为全球国内生产总值第五或第六大的都市区。