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英国首都，大伦敦区的人口800余万。1831年至1925年间，伦敦为世界最大的城市；而今，围绕大伦敦的城市带依然是全球最大规模的城市圈之一。
伦敦在文艺、商业、教育、娱乐、时尚、金融、健康、媒体、专业服务、研究与发展、旅游和交通方面都具有显著的全球性地位，同时还是全球主要金融中心之一，根据计算方式不同，为全球国内生产总值第五或第六大的都市区。
经过两年来新冠疫情相关限制造成的观光业低谷，游客再次出现于欧洲的主要城市。商家们松了一口气，但部分地区的居民却对大批游客回归感到恐惧。
周五，两名抗议者在伦敦英国国家美术馆用番茄汤袭击梵高《向日葵》，以抗议英国政府北海石化勘探新项目。这是最近一系列以破坏文物珍品为噱头的环保抗议活动中的最新一例。
壹传媒集团创办人黎智英涉嫌"煽动和勾结外国势力"罪行第二次案件管理聆讯已经开始。辩方表示，一名来自英国伦敦的大律师来港加入辩护团队的申请遭拒。
中国国家副主席王岐山作为中国国家主席习近平的特别代表在伦敦参加了女王伊丽莎白二世的国葬仪式。其间，王岐山及随行人员戴着印有中国国旗的白色口罩，在来自各国的嘉宾中显得格外突兀。
英国王室的几乎所有成员都安葬在距离伦敦不远的温莎城堡。但这里也曾举办过浪漫的婚礼、王室新成员的洗礼等家族庆典。来看看温莎城堡经历过的“红白喜事”。
数百名外国元首、政府首脑及别国王室成员出席本周一在英国伦敦举行的英国已故女王伊丽莎白二世的葬礼。这场葬礼也成为数十年来全世界最大规模的外交聚会。
英国女王伊丽莎白二世的国葬将于9月19日在伦敦举行，预计将有数百名世界各国领导人及王室成员参加。这也将是几十年来最大规模的高端外交场合。莫斯科方面未获邀出席，俄罗斯外交部对此进行了强烈抨击。
英国女王伊丽莎白二世的灵柩9月11日离开巴尔莫勒尔城堡，沿途经过她生前熟悉的多个村庄后抵达爱丁堡。她的灵柩在爱丁堡停留24小时供民众瞻仰，然后空运回伦敦。隆重的国葬将在9月19日举行，美国总统拜登也将携夫人参加。
《卫报》的独家报导称，由于英国政府未发出许可证，伦敦帝国理工学院将在今年年底关闭自2012年来与中国企业合作的两个研究中心。
英国女王伊丽莎白二世的灵柩周六从她去世的巴尔默尔宫移至苏格兰首府爱丁堡，并将于下周运回伦敦。苏格兰民众沿途送别。
英国《金融时报》周四（7月21日）报道说，总部位于伦敦的汇丰银行（ HSBC ）成了在中国国内下属公司中设中共党组织的首家外国金融大亨。
诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世5周年之际，伦敦皮卡迪利·圣詹姆斯教堂举行年度追悼活动，世界各地的网友也分享了面朝大海、放上刘晓波遗像和空椅子的祭奠照片。
德国之声评论员Bernd Riegert 认为，伦敦政府应尽快更迭，以避免英国在外交上陷入瘫痪。因此，鲍里斯·约翰逊不应只辞任党魁，且应立即离开唐宁街10号。
在基辅与乌总统泽连斯基举行会谈后的第二天，美国政府高级代表在波兰呼吁，继续向乌提供帮助，战胜俄罗斯。伦敦称，俄军在乌东工业重镇的攻势无决定性突破。
维基解密创始人朱利安·阿桑奇和未婚妻斯特拉·莫里斯本周三在伦敦东南一个戒备森严的监狱内共结连理。两人育有两名幼儿。
俄罗斯正在远离西方，希望与中国更紧密地结盟。这两个国家在经济上有多密切？而中国是如何面对俄罗斯的这种亲近？中国能把俄罗斯和西方之间的这碗水端平吗？
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