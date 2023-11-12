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英国首都，大伦敦区的人口800余万。1831年至1925年间，伦敦为世界最大的城市；而今，围绕大伦敦的城市带依然是全球最大规模的城市圈之一。
伦敦在文艺、商业、教育、娱乐、时尚、金融、健康、媒体、专业服务、研究与发展、旅游和交通方面都具有显著的全球性地位，同时还是全球主要金融中心之一，根据计算方式不同，为全球国内生产总值第五或第六大的都市区。
鉴于加沙平民在以哈战争中遭受巨大苦难，德国宣布再向巴勒斯坦领土提供3800万欧元的人道援助。周六，加沙地带最大的医院希法医院遭炮火袭击停电。在伦敦，30万亲巴勒斯坦人的示威者举行游行，呼吁立即停火。
有评论认为，中国似乎正徘徊在一场危机的边缘，看起来很像2008年世界其他地区所经历一样。但是，这场危机对美国金融或贸易的影响不大。
有评论认为，外交手段没能阻止普京入侵乌克兰，也不大可能改变习近平吞并台湾的念头，他已将收复台湾描述为实现“中华民族伟大复兴”的重要一步。想收复失地的独裁者们一般不会被好言好语说服。他们只能被强大军事力量和韧性经济体的联盟阻止。
周末的红砖巷Brick Lane 总是充满了熙熙攘攘的人群，彰显了东伦敦轻松自在，奔放，嬉皮的氛围。这里总是不乏艺术家们的表演和展览，然而上周日 （8月6日）在此一面墙上出现的涂鸦却意外地引起了大家的争议。
英国南极勘测科研组织表示，南极洲一个面积相当于大伦敦区的巨大冰山近日从冰架崩裂。这与气候变迁是否有关联？
只要28分钟就能从伦敦到巴黎？德国慕尼黑的一个研究项目希望建造出超高速而且零排放的超回路列车。
在伦敦，许多人都受到今年冬天高通胀的沉重打击。由于政府控制通胀无力，志愿者们的工作已经达到极限。但有一个人仍然毫不退缩。
七十年前的冬天，一场持续多日的雾霾夺走了伦敦1.2万人的生命，住院人数更是突破10万。这也成为英国乃至欧洲面对环境污染问题的转折点。
经过两年来新冠疫情相关限制造成的观光业低谷，游客再次出现于欧洲的主要城市。商家们松了一口气，但部分地区的居民却对大批游客回归感到恐惧。
壹传媒集团创办人黎智英涉嫌"煽动和勾结外国势力"罪行第二次案件管理聆讯已经开始。辩方表示，一名来自英国伦敦的大律师来港加入辩护团队的申请遭拒。
英国女王伊丽莎白二世的灵柩9月11日离开巴尔莫勒尔城堡，沿途经过她生前熟悉的多个村庄后抵达爱丁堡。她的灵柩在爱丁堡停留24小时供民众瞻仰，然后空运回伦敦。隆重的国葬将在9月19日举行，美国总统拜登也将携夫人参加。
俄罗斯正在远离西方，希望与中国更紧密地结盟。这两个国家在经济上有多密切？而中国是如何面对俄罗斯的这种亲近？中国能把俄罗斯和西方之间的这碗水端平吗？
鉴于国际社会制裁俄罗斯寡头，他们很多在英国首都伦敦拥有的豪华住宅如今都被暂时质押。对此。伦敦市长萨迪克-汗(Sadiq Khan)呼吁，应该让逃离乌克兰战争的难民入住，理由是“反正这些伦敦的公寓都是空的”。
英国宣布，若俄罗斯入侵乌克兰，就将对之制裁。然而，鉴于其与俄经济金融大亨和政界人士之间关系密切，英国首都本身早有“伦敦格勒”之称。因此，要真正制裁俄罗斯，又谈何容易。
美国引渡阿桑奇的诉讼出现了对阿桑奇极为不利的转机：伦敦复审法庭裁定，维基解密创始人阿桑奇可以被引渡到美国。
一位失去了孩子的英国母亲，将英国政府告上了法庭，认定其死因就是空气污染。这起案件，将让政府受到更大的环保压力。
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