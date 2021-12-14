伦敦高等法庭取消阿桑奇递解禁令

（德国之声中文网）伦敦复审法庭推翻了此前不得将阿桑奇递解美国的裁定。至此，这名维基解密创始人有可能会面临被递解美国的命运。

未婚妻宣布再度上诉

阿桑奇的未婚妻莫里斯（Stella Moris ）宣布，将立即对上述裁定提起上诉。她表示，伦敦高等法院的裁定"危险而且受到了误导"，是严重违反法律的。

今年年初，英国一家法庭裁定，出于对阿桑奇健康及心理状况、以及美国监狱条件的考虑，禁止将其引渡至美国。而华盛顿方面则立即对这一裁决提起了上诉。

可能判监175年

美国司法当局希望以间谍罪名对阿桑奇送上法庭。一旦罪名成立，澳大利亚人阿桑奇将面临最长至175年的监禁。美国司法当局指控阿桑奇及另一名女性吹哨者曼宁（ Chelsea Manning）偷窃并公开发布了涉及美国在伊拉克和阿富汗军事使命的秘密材料，并因此对美国情报人员的生命安全造成了威胁。但阿桑奇的支持者则认为，阿桑奇只是作为调查记者揭露了战争罪行。

今年十月的两次听证中，控辩双方再度陈述了各自的观点。美国律师指责英国司法在评估案情时，采用了错误的评估报道。除此之外，美方还承诺，一旦逮捕阿桑奇，将不会在审讯时采用"特殊手段"。

刺杀阿桑奇

阿桑奇的辩护律师则要求法庭考虑有关刺杀阿桑奇的计划。几个月前，媒体曾曝光这些计划。调查记者援引不愿透露姓名的美国消息来源称，美国中央情报局曾制定在厄瓜多尔驻伦敦大使馆内对阿桑奇发动袭击的计划。阿桑奇的支持者曾期望，相关计划的曝光将使英国司法当局无法再向美国递解阿桑奇。

过去几个月以来，阿桑奇的亲属一直在强调，阿桑奇的身体状况非常令人担忧。关押在伦敦Bermarsh监狱的阿桑奇以视频方式参加了最后一次听证活动，期间曾出现精神恍惚的状况。

（法新社，德新社）

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