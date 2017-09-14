伦敦马克思墓碑遭喷红漆破坏

（德国之声中文网）位于伦敦市北部两周内第二次受到破坏。周日，人们发现，这位19世纪的政治哲学家的墓碑被人用红漆喷上"民族屠杀的建筑师"等反共标语。

本月早些时候，马克思墓碑还曾被人用铁锤砸坏。

上周六，有人在推特上发送了马克思墓碑被喷红漆的照片。墓地管理方对路透社表示，这种做法"毫无意义，也是蠢笨和傲慢的。无论你对马克思的遗产有怎样的看法，用这种方式进行表达都是不合适的。"

墓碑上，献给马克思、马克思妇人燕妮以及他们的长孙的碑文，均被喷上红漆。上次铁锤也砸了碑文。

出生于德国的社会主义创始人、《资本论》以及《共产党宣言》的作者卡尔·马克思自1849年起，直至1883年逝世前生活在伦敦。

过去，马克思纪念碑也曾被喷漆，1970年甚至发生过一起企图炸毁该墓的事件。

马克思在哪些国家是大明星？ 捡瓶换钱 如今，马克思也成为警告贫富差距的标志。图中是柏林的街头涂鸦，马克思在街边垃圾桶寻找旧瓶子换钱，他的T恤上写着：“我告诉过你要如何改变世界。”当然，做起来就没那么容易了……

马克思在哪些国家是大明星？ 伟大导师 一些政治家在行动时也高举马克思主义旗帜，尽管很多时候人民并没有从中受益。这里是1969年4月的中共九大，其中不乏“全世界无产阶级的伟大导师”的身影，与恩格斯、列宁、斯大林的肖像并排在一起。

马克思在哪些国家是大明星？ 统治工具 马克思理论也被人出于私利而解读、滥用。如果马克思知道，毛泽东这样造成无数生灵涂炭的独裁者将其理论作为统治工具的话，应该不会很高兴。马克思理论可能确实带有革命性，然而在实践时，他是主张温和手段的。

马克思在哪些国家是大明星？ 与谁为伍 如果说向马克思致敬还是可以理解的，这个问题就更值得质疑：都有谁和他一起受到人们的追捧。在菲律宾首都马尼拉，为庆祝独立日，街头摆上了马克思、列宁和毛泽东的雕像。

马克思在哪些国家是大明星？ 写入党名 在印度喀拉拉邦的马拉巴尔海岸也是类似的情况：马克思又和列宁以及“暴君”斯大林并列在一起。1964年印度共产党人内部闹分裂，从印共（CPI）中分裂出“印共（马）”，其中的“马”就代表马克思主义。

马克思在哪些国家是大明星？ 精神领袖 尽管共产主义发展历史与压迫紧密相连，然而马克思对无阶级社会的构想至今仍是世界上左派的政治理想。在2012年斯里兰卡的五一示威中，马克思、恩格斯和列宁的头像也出现在宣传牌上。

马克思在哪些国家是大明星？ 哈瓦那的卡尔·马克思剧院 在古巴革命后，该国最大的、有八千座位的剧院在1959年改名为卡尔·马克思剧院。图上是2017年庆祝十月革命百年演出时的场景，古巴领袖也前来观看了演出。

马克思在哪些国家是大明星？ 反资本主义的圣诞“马克思” 圣诞老人被看作是圣诞节商业化的象征。有传言称是某饮料公司发明了圣诞老人。来自19世纪的图画证明这个说法是站不住脚的，然而马克思是否会像图中在巴西圣保罗一样，将自己看作是圣诞老人，是非常值得质疑的。

马克思在哪些国家是大明星？ 庄严蜡像 杜莎夫人蜡像馆的北京分馆，显然更严肃地呈现了这位德国哲学家：两眼炯炯有神的思想家，随时准备为其观点而争论。不过，如果戴上眼镜、伸出舌头，你也可以说这是爱因斯坦。

马克思在哪些国家是大明星？ 故乡地标前 世界还有一个地方满是对马克思的疯狂展示：其家乡特里尔。5年前，一名概念艺术家在特里尔的标志性建筑尼格拉城门前摆出了多达500个马克思人物雕像，以便向今年将迎来诞辰200周年的马克思致敬。

马克思在哪些国家是大明星？ 故乡交通灯上 家乡特里尔也让这位无产阶级精神领袖上了交通灯。除了图上的（革命）红灯时能看到马克思，绿灯时也是行走的“马克思”。光这样还不够，特里尔也用马克思赚钱，请看下图……

马克思在哪些国家是大明星？ 马克思小黄鸭 这些浴缸小黄鸭手中拿的正是《资本论》。此外，也能买到写有“卡尔刚刚向你发出了好友请求”的鼠标垫。不知特里尔人当年是不是也对这位哲学家如此狂热，以至于年轻的马克思中学一毕业就立刻离开了这里呢？ 作者: Torsten Landsberg



近来，已有多起袭击伦敦市历史文物的事件，上月，二战期间曾任英国首相的丘吉尔的一座雕塑，以及位于格林公园（Green Park）的皇家空军轰炸机司令部纪念碑也被喷漆袭击

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李鱼/叶宣（路透社等）