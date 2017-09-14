 伦敦马克思墓碑遭喷红漆破坏 | 文化经纬 | DW | 18.02.2019

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文化经纬

伦敦马克思墓碑遭喷红漆破坏

不明身份的人用红漆喷洒位于伦敦的马克思墓碑并涂写政治口号。这是马克思墓在最近两周里第二次被人破坏。

London Karl Marx Grabstein geschändet (Reuters/maxwellmuseums)

位于伦敦海格特公墓（Highgate Cemetery）内的马克思墓遭喷红漆破坏

（德国之声中文网）位于伦敦市北部两周内第二次受到破坏。周日，人们发现，这位19世纪的政治哲学家的墓碑被人用红漆喷上"民族屠杀的建筑师"等反共标语。

本月早些时候，马克思墓碑还曾被人用铁锤砸坏。

England Vandalismus Grabstätte Karl Marx in London (picture-alliance/dpa/I. Brovarnik)

2月初，马克思墓碑被人用铁锤破坏

上周六，有人在推特上发送了马克思墓碑被喷红漆的照片。墓地管理方对路透社表示，这种做法"毫无意义，也是蠢笨和傲慢的。无论你对马克思的遗产有怎样的看法，用这种方式进行表达都是不合适的。"

墓碑上，献给马克思、马克思妇人燕妮以及他们的长孙的碑文，均被喷上红漆。上次铁锤也砸了碑文。

出生于德国的社会主义创始人、《资本论》以及《共产党宣言》的作者卡尔·马克思自1849年起，直至1883年逝世前生活在伦敦。

过去，马克思纪念碑也曾被喷漆，1970年甚至发生过一起企图炸毁该墓的事件。

  • Marx als prophetischer Flaschensammler Karl Marx dient heute gerne als mahnendes Symbol, wenn es um die Schere zwischen Arm und Reich geht. Dieses Berliner Street-Art-Werk zeigt Marx als Flaschensammler, auf dessen T-Shirt steht: I told you how to change the world (Ich habe euch gesagt, wie man die Welt verändern kann). Ganz so einfach ist die Sache natürlich nicht, denn...

    马克思在哪些国家是大明星？

    捡瓶换钱

    如今，马克思也成为警告贫富差距的标志。图中是柏林的街头涂鸦，马克思在街边垃圾桶寻找旧瓶子换钱，他的T恤上写着：“我告诉过你要如何改变世界。”当然，做起来就没那么容易了……

  • Geistiger Vater ... es hat ja durchaus Politiker gegeben, die ihr Handeln auf Marx' Theorien begründeten - allerdings selten zum Wohle der eigenen Bevölkerung. Der hier abgebildete neunte Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas stand im April 1969 ganz im Zeichen der geistigen Väter: Die Delegierten ziehen an den Porträts von Marx, Engels, Lenin und Stalin vorbei.

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    伟大导师

    一些政治家在行动时也高举马克思主义旗帜，尽管很多时候人民并没有从中受益。这里是1969年4月的中共九大，其中不乏“全世界无产阶级的伟大导师”的身影，与恩格斯、列宁、斯大林的肖像并排在一起。

  • Instrument eines Massenmörders So ist das mit Theorien: Sie lassen sich bei Bedarf zu eigenen Gunsten interpretieren und missbrauchen. Dabei wäre Marx wohl nicht begeistert gewesen, von einem Diktator und Massenmörder wie Mao Tsetung instrumentalisiert zu werden. Marx' Ideen mögen revolutionär gewesen sein, für ihre Umsetzung bevorzugte er, wenn möglich, allerdings ein gemäßigtes Vorgehen.

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    统治工具

    马克思理论也被人出于私利而解读、滥用。如果马克思知道，毛泽东这样造成无数生灵涂炭的独裁者将其理论作为统治工具的话，应该不会很高兴。马克思理论可能确实带有革命性，然而在实践时，他是主张温和手段的。

  • In seltsamer Gesellschaft Entsprechend nachvollziehbar mag die andauernde Huldigung des Trierer Philosophen noch sein, für deutlich mehr Fragezeichen sorgt dagegen schon eher, wer ständig mit ihm in einem Atemzug gefeiert wird: Hier steht eine Marx-Figur am Tag der Befreiung in der philippinischen Hauptstadt Manila neben denen von Wladimir Lenin und Mao Tsetung.

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    与谁为伍

    如果说向马克思致敬还是可以理解的，这个问题就更值得质疑：都有谁和他一起受到人们的追捧。在菲律宾首都马尼拉，为庆祝独立日，街头摆上了马克思、列宁和毛泽东的雕像。

  • Ähnlich ergeht es Marx im indischen Bundesstaat Kerala an der tropischen Malabar-Küste (Arabisches Meer), wo er mal wieder neben Lenin und dem Tyrannen Stalin inszeniert wurde. Als sich Indiens Kommunisten 1964 spalteten, bildete sich aus der Kommunistischen Partei CPI übrigens die CPI(M) heraus - das M steht für Marxist.

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    写入党名

    在印度喀拉拉邦的马拉巴尔海岸也是类似的情况：马克思又和列宁以及“暴君”斯大林并列在一起。1964年印度共产党人内部闹分裂，从印共（CPI）中分裂出“印共（马）”，其中的“马”就代表马克思主义。

  • Obwohl Kommunismus historisch eng mit Unterdrückung verbunden ist, blieb Marx' Idee einer Gesellschaft ohne Klassen bis heute weltweit ein linkes Leitbild: Lenin, Marx und Engels zieren 2012 auf einer Demonstration zum Tag der Arbeit in Sri Lanka eine Werbetafel.

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    精神领袖

    尽管共产主义发展历史与压迫紧密相连，然而马克思对无阶级社会的构想至今仍是世界上左派的政治理想。在2012年斯里兰卡的五一示威中，马克思、恩格斯和列宁的头像也出现在宣传牌上。

  • Nach der Kubanischen Revolution ist das mit 8000 Plätzen größte Theater des Landes 1959 nach Karl Marx (um)benannt worden. Hier treten Kubas Musikstars auf, 2017 feierte die politische Führung den 100. Jahrestag der sozialistischen Oktoberrevolution.

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    哈瓦那的卡尔·马克思剧院

    在古巴革命后，该国最大的、有八千座位的剧院在1959年改名为卡尔·马克思剧院。图上是2017年庆祝十月革命百年演出时的场景，古巴领袖也前来观看了演出。

  • Kapitalismusgegner als Geschenkegeber Den Rauschebart hat er zwar, allerdings ist der Weihnachtsmann ein Symbol für die Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes. Zudem halten sich Gerüchte, die Figur sei die Erfindung eines Brauseherstellers. Bilder aus dem 19. Jahrhundert widerlegen das zwar, ob Karl Marx sich aber als Weihnachtsmann gesehen hätte, wie hier an einer Wand in São Paulo, darf getrost bezweifelt werden.

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    反资本主义的圣诞“马克思”

    圣诞老人被看作是圣诞节商业化的象征。有传言称是某饮料公司发明了圣诞老人。来自19世纪的图画证明这个说法是站不住脚的，然而马克思是否会像图中在巴西圣保罗一样，将自己看作是圣诞老人，是非常值得质疑的。

  • Ebenbild in Wachs Deutlich gebührender stellt die Pekinger Dependance des Wachsfigurenkabinetts von Madame Tussauds den Philosophen dar: als Denker mit wachen Augen, bereit, für seine Positionen zu streiten. Mit Brille und herausgestreckter Zunge könnte es sich allerdings genauso gut um Albert Einstein handeln.

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    庄严蜡像

    杜莎夫人蜡像馆的北京分馆，显然更严肃地呈现了这位德国哲学家：两眼炯炯有神的思想家，随时准备为其观点而争论。不过，如果戴上眼镜、伸出舌头，你也可以说这是爱因斯坦。

  • Den Kommunisten zu Geld machen Ein Ort steckt allerdings jede noch so verrückte Darstellung im letzten Winkel der Welt in die Tasche: Marx' Heimatstadt Trier macht bei der Vermarktung des berühmten Sohns vor wirklich gar nichts Halt. Vor fünf Jahren installierte ein Konzeptkünstler recht adäquat 500 Marx-Figuren vor der Porta Nigra, dem Wahrzeichen der Stadt. Zu Ehren des diesjährigen 200. Geburtstags...

    马克思在哪些国家是大明星？

    故乡地标前

    世界还有一个地方满是对马克思的疯狂展示：其家乡特里尔。5年前，一名概念艺术家在特里尔的标志性建筑尼格拉城门前摆出了多达500个马克思人物雕像，以便向今年将迎来诞辰200周年的马克思致敬。

  • ... hat die Stadt den geistigen Vater des Kommunismus zum Ampelmännchen umfunktioniert. Es gibt ihn nicht nur, wie hier im Bild, in seiner Standardfarbe Rot, sondern tatsächlich auch in Grün zu bestaunen. Damit aber nicht genug, Trier macht mit Karl Marx auch bereitwillig Kasse, etwa mit ...

    马克思在哪些国家是大明星？

    故乡交通灯上

    家乡特里尔也让这位无产阶级精神领袖上了交通灯。除了图上的（革命）红灯时能看到马克思，绿灯时也是行走的“马克思”。光这样还不够，特里尔也用马克思赚钱，请看下图……

  • ... Quietsche-Entchen, die das Standardwerk Das Kapital in der Hand halten, oder Mouse-Pads, auf denen Karl hat dir eine Freundschaftsanfrage gesendet steht. Ob die Trierer wohl früher schon so drauf waren und Marx seiner Heimatstadt deshalb gleich nach der Schulzeit den Rücken kehrte?

    马克思在哪些国家是大明星？

    马克思小黄鸭

    这些浴缸小黄鸭手中拿的正是《资本论》。此外，也能买到写有“卡尔刚刚向你发出了好友请求”的鼠标垫。不知特里尔人当年是不是也对这位哲学家如此狂热，以至于年轻的马克思中学一毕业就立刻离开了这里呢？

    作者: Torsten Landsberg


近来，已有多起袭击伦敦市历史文物的事件，上月，二战期间曾任英国首相的丘吉尔的一座雕塑，以及位于格林公园（Green Park）的皇家空军轰炸机司令部纪念碑也被喷漆袭击

观看视频 02:35
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李鱼/叶宣（路透社等）

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