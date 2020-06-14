 伦敦警察跪压被捕黑人引起愤怒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

伦敦警察跪压被捕黑人引起愤怒

伦敦一名警察在逮捕一名黑人时因手段残忍被解职。视频录像中的情形令人回想起死于警方暴力的非裔美国人乔治·弗洛伊德。

Symbolbild I Großbritannien I London I Polizei (Imago Images/G. Valiente)

（德国之声中文网）伦敦警察局副局长豪斯（Steve House）说，这名官员使用的手段令人担忧，这是"警察培训教程中所没有的内容。"在线网络上发布的一段视频显示，警察将戴上手铐的一名男子按倒在地。

"不要压我的脖子！"

视频显示，其中一名警官在很短的时间里将膝盖压在该男子的脖颈上，因为该男子试图挣脱。大部分时间，警官试图用手制服该男子。后者多次高喊："不要压我的脖子！"

据称，事件于7月16日发生在伦敦。该男子因打架斗殴和拥有武器遭到警方逮捕。

伦敦警察局副局长豪斯称该视频"令人极度不安"。一名警察被开除，另一名警察被禁止参与执勤并且正在接受审查是否也应被开除。豪斯说，警察独立监督机构IOPC参与了对此案的调查。

市长过问

伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）也对该事件表示"深切关注"。他要求伦敦警方将该事件作为高度紧急事件处理。

该事件令人回想起5月下旬发生在美国明尼阿波利斯市的非裔美国人弗洛伊德（George Floyd）死亡事件。一名白人警察用膝盖跪压他的脖颈近9分钟后，弗洛伊德因窒息而死。该事件在全球范围内引发了反种族主义的抗议浪潮。

李京慧/任琛(法新社、路透社、美联社)

© 2020 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • USA New York | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt (picture-alliance/newscom/C. Sipkin)

    弗洛伊德之死牵动全球

    “我喘不上气了！”

    抗议警方对黑人施暴的运动迅速从明尼亚波利斯蔓延至纽约等美国其他城市，图为纽约一名妇女抗议的画面。一名警员将四十六岁黑人男子弗洛伊德（George Floyd）按倒在地，戴上手铐后，又以膝盖抵压其颈部，直至弗洛伊德窒息死亡。事件曝光后，美国各地先后爆发示威游行。

  • USA Washington | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt (picture-alliance/ZUMA/J. Mallin)

    弗洛伊德之死牵动全球

    和平集会与严重骚乱

    周六的抗议集会基本是在和平氛围中进行的，但当夜局势却出现了逆转，一些人开始采取激进行为。上图下跪的男子是在华盛顿特区的一次集会活动上，当地已出动国民警卫队为白宫担当警戒。印第安纳波利斯的示威活动中有人开枪，至少一人死亡。在纽约，有两辆警车冲入了人群。

  • USA Los Angeles | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt (picture-alliance/AP Photo/C. Pizello)

    弗洛伊德之死牵动全球

    打砸抢烧

    图为一名男子手持“猎物”走出被砸的店铺。在洛杉矶、亚特兰大、纽约、芝加哥和明尼亚波利斯等城市，示威活动演变为骚乱。一些人对店铺和官方机构实施打砸抢烧。

  • USA Los Angeles | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt: Graffiti (picture-alliance/ZUMA/K. Birmingham)

    弗洛伊德之死牵动全球

    谁之错？

    特朗普总统发出威胁称，要动用军队去镇压抗议活动，他的政府会坚决制止暴力。特朗普称，是极左组织在煽动骚乱。明尼苏达州长沃尔茨对记者说，他获得的一些未经证实的消息显示，白人种族主义者正在煽动暴力。

  • USA Minneapolis Proteste nach dem Tod von George Floyd (Getty Images/S. Olson)

    弗洛伊德之死牵动全球

    媒体成了攻击目标

    一些报道抗议活动的记者也成了攻击的对象。周五，一名CNN记者及其团队在明尼亚波利斯被逮捕，另有多名记者被橡皮子弹击中，或在转播现场被警方带走。德国之声记者西蒙斯（Stefan Simons)也在现场报道时遭布袋弹射击。

  • Kanada Toronto | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt (picture-alliance/NurPhoto/A. Shivaani)

    弗洛伊德之死牵动全球

    抗议席卷全球

    在加拿大的多伦多和温哥华，也有民众走上街头，抗议无处不在的种族主义。示威者同时悼念此前去世的黑人女子里吉斯·科钦斯基-帕奎特(Regis Korchinski-Paquet)。上周三，这名女子从其高层住宅的阳台上坠楼身亡，而事发现场只有警员在场。死者家属呼叫警察本来是希望警方对精神异常的科钦斯基-帕奎特提供帮助。

  • Deutschland Berlin | Graffity mit George Floyd im Mauerpark (picture-alliance/AP Photo/M:.Schreiber)

    弗洛伊德之死牵动全球

    德国人的愤怒

    柏林墙纪念公园的这副涂鸦就是为了纪念死于暴力的弗洛伊德。他临终前的哀求“我喘不上气了“（I can't breathe）已经成了疯传网络的热搜词。周六，柏林美国大使馆前聚焦了数以千计的抗议者。

    作者: Martin Kuebler


DW.COM

欧盟谴责种族歧视 呼吁“黑人的命很重要”

欧洲议会通过决议，谴责发生在美国及欧盟境内的种族主义及警察暴力，呼吁“黑人的命很重要”。欧盟在决议中形容弗洛伊德之死“骇人听闻”。 (20.06.2020)  

“警察是垃圾”是不是言论自由？德内政部长拟告专栏作家

德国左翼报纸《日报》近期发表的一篇讽刺文章假设，如果德国的警察队伍被解散了，但是资本主义制度仍然存在，那么“下岗”后的警察还能找到什么工作。作者得出的结论是可能最好把失业的警察扔进垃圾场。德国联邦内政部长震怒，表示要对文章作者提起指控。 (22.06.2020)  

政治正确？变性黑人登CK广告

"黑人的命也是命"（Black Lives Matter）运动大潮下，一切与黑色人种，甚至黑色本身有关的话题都在某种程度上变成了敏感话题。时尚品牌CalvinKlein邀请美国变性黑人琼斯（Jari Jones）参与商业推广的做法引发了广泛争议。而如履薄冰的，不只是CalvinKlein。 (29.06.2020)  

世界各地的反种族主义示威浪潮

非裔美国人乔治·弗洛伊德（George Floyd）死亡事件震惊世界。尽管新冠大疫，仍有无数人走上街头，抗议体制性种族主义。 (08.06.2020)  

相关内容

Frankreich Paris | Black Lives Matter | Demonstrationen

欧洲各地示威反对警察暴力  14.06.2020

本周六，法国、瑞士、德国等多个国家举行示威活动，反对种族歧视和警察暴力。在巴黎和伦敦，示威期间发生了警民冲突。

Jari Jones | Trans Model | Calvin Klein

政治正确？变性黑人登CK广告 29.06.2020

"黑人的命也是命"（Black Lives Matter）运动大潮下，一切与黑色人种，甚至黑色本身有关的话题都在某种程度上变成了敏感话题。时尚品牌CalvinKlein邀请美国变性黑人琼斯（Jari Jones）参与商业推广的做法引发了广泛争议。而如履薄冰的，不只是CalvinKlein。

USA Minneapolis | Tod George Floyd nach Polizeigewalt | Ausschreitungen & Protest

明尼苏达骚乱继续 CNN记者遭逮捕 29.05.2020

非裔美国人乔治·弗洛伊德之死，引发了严重骚乱。明尼苏达州长已经要求国民警卫队帮助维持秩序。CNN记者在直播现场被警方上铐逮捕。

广告

评论分析

Symbolbild Australien China (Colourbox/A. Mijatovic)

专访：澳大利亚已经习惯了北京的怒火

澳大利亚和中国的贸易关系非常密切，但是近期两国都趋于采取更加强硬的立场。澳大利亚会面临哪些经济损失？澳政府手里又拿着哪些反制中国的“王牌”？两国会彻底脱钩吗？澳大利亚国立大学的政治学教授布辛斯基就此接受了德国之声的专访。  