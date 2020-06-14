伦敦警察跪压被捕黑人引起愤怒

伦敦一名警察在逮捕一名黑人时因手段残忍被解职。视频录像中的情形令人回想起死于警方暴力的非裔美国人乔治·弗洛伊德。
（德国之声中文网）伦敦警察局副局长豪斯（Steve House）说，这名官员使用的手段令人担忧，这是"警察培训教程中所没有的内容。"在线网络上发布的一段视频显示，警察将戴上手铐的一名男子按倒在地。
"不要压我的脖子！"
视频显示，其中一名警官在很短的时间里将膝盖压在该男子的脖颈上，因为该男子试图挣脱。大部分时间，警官试图用手制服该男子。后者多次高喊："不要压我的脖子！"
据称，事件于7月16日发生在伦敦。该男子因打架斗殴和拥有武器遭到警方逮捕。
伦敦警察局副局长豪斯称该视频"令人极度不安"。一名警察被开除，另一名警察被禁止参与执勤并且正在接受审查是否也应被开除。豪斯说，警察独立监督机构IOPC参与了对此案的调查。
市长过问
伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）也对该事件表示"深切关注"。他要求伦敦警方将该事件作为高度紧急事件处理。
该事件令人回想起5月下旬发生在美国明尼阿波利斯市的非裔美国人弗洛伊德（George Floyd）死亡事件。一名白人警察用膝盖跪压他的脖颈近9分钟后，弗洛伊德因窒息而死。该事件在全球范围内引发了反种族主义的抗议浪潮。
李京慧/任琛(法新社、路透社、美联社)
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