伦敦法院裁定：英国应查新疆棉涉强迫劳动案

英国法院27日裁决，政府应重新考虑调查新疆棉涉及强迫劳动。世界维吾尔大会形容此案是“重大的胜利”，但中方仍否认相关指控。与此同时，快时尚品牌SHEIN将在英国推动上市的消息，也遭人权团体抗议。

（德国之声中文网）伦敦的法院週四（6月27日）裁定，英国政府未能调查进口的新疆棉花是否涉及强迫劳动，此举“不合法”，必须重新考虑是否对此展开调查。

此前，由于英国国家打击犯罪调查局（NCA）拒绝对此展开刑事调查，人权团体“世界维吾尔大会”（World Uyghur Congress）、全球法律行动网络（Global Legal Action Network）对其采取了法律行动。

世界维吾尔大会向法院主张，英国国家打击犯罪调查局未能调查来自新疆的棉花是否构成“犯罪财产”，是错误的举动。

去年，伦敦高等法院曾裁决，有“明确且无争议的证据表明存在这样的情况，也就是有被拘禁、关押的劳动者和遭强迫劳动者生产了棉花”。不过，法庭认为英国政府提出的法律主张——被指控的犯罪行为和特定产品之间必须有明确关联——是正确的，因此驳回了世界维吾尔大会当时提起的诉讼。

如今，上诉法院推翻了高等法院裁决，裁定“是否展开调查的问题……将交由英国国家打击犯罪调查局重新考虑”。

各方回应

世界维吾尔大会英国分部主任马赫穆特（Rahima Mahmut）形容上诉裁决结果是“重大的胜利与道德的成功”。

马赫穆特在声明中表示：“长期以来，一直没有一个国际的法院追究中国的责任……英国政府缺乏作为，迫使我们提出此案……此一胜利一定程度上替那些被折磨、遭受强迫劳动的维吾尔人和其他突厥人伸张了正义。”

全球法律行动网络的律师米诺（Dearbhla Minogue）表示：“这场诉讼很重要，有助于认识到中国政府对维吾尔人和其他突厥人所犯下的大规模暴行，并让那些同谋者或从这些罪行中获利者承担责任。”

米诺说：“有大量证据表明英国企业正在从中国进口强迫劳动制成的棉花。我们期望在这个判决之后，英国国家打击犯罪调查局会适当地调查、起诉相关对象，避免强迫劳动制成的棉花充斥英国市场。”

英国国家打击犯罪调查局的发言人表示：“我们尊重、注意到了上诉法院的判决，正在考虑下一步怎么做。”

中国驻伦敦大使馆发言人则回应：“中国政府已明确表示，关于新疆‘强迫劳动’的指控，不过是反华势力为了抹黑中国而散播的弥天大谎。”

国际人权团体指控中国政府在新疆大规模侵害维吾尔及其他少数群体的人权，但北京一贯极力否认，且曾声称相关指控是美国为了“打压中国企业”而编造的“谎言”。

中国在新疆打造另类现实 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

人权团体欲阻止SHEIN在英上市

无独有偶，人权团体“停止维吾尔种族灭绝”（Stop Uyghur Genocide）也以涉及强迫劳动为由，对创办于中国的快时尚品牌SHEIN采取法律行动，欲阻止其在英国上市。

代表该人权团体的律师事务所Leigh Day週四（27日）表示，已致函英国金融行为监理署（FCA），呼吁其拒绝让SHEIN在伦敦证券交易所上市。

不过，SHEIN透过声明回应，称其对强迫劳动采取“零容忍”政策，且“认真维持整个供应链透明，要求合约制造商只能从获批准的地区采购棉花”。英国金融行为监理署未回应路透社置评请求。

週二（25日），大赦国际的英国分部称，由于SHEIN的劳动与人权標准“令人质疑”，若容许其在英国上市，对伦敦证交所来说会是“耻辱的标章”。

此前，彭博社、路透社等媒体引述消息人士说法指，SHEIN在6月已向英国的监管单位秘密提交了申请文件，替今年在伦敦上市铺路。去年有消息称SHEIN尝试在美国上市，但面臨美国政界反弹与阻挠。

SHEIN在中国创办，如今总部位于新加坡。（资料照） 图像来源: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

（路透社、《卫报》等）

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