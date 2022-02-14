“伦敦格勒”：制裁俄罗斯让英国棘手

（德国之声中文网）英国外交大臣特拉斯（Liz Truss ）语气严厉：只要普京总统入侵乌克兰，俄罗斯的金融经济寡头们就将"无处藏身"，克里姆林宫将为入侵付出高昂代价。首相约翰逊要求得到更多授权，以"制裁与克里姆林宫有关的个人和实体"。然而，多年来，诟病"伦敦格勒"洗钱机（Laundromat ）的批评者们未能有任何斩获，俄罗斯经济金融大亨们的巨额金钱早已渗入那里的金融界。

"莫斯科黄金"

英国国会下院外交事务委员会关于俄罗斯寡头资金的报告早在 2018 年就已公布，其标题恰如其分："莫斯科黄金"。报告指出，伦敦在"藏匿与克里姆林宫有关的腐败中获利"的作用被轻描淡写，它表明，英国不会严厉对付普京总统的侵略行为。

眼下，该委员会主席图根哈特（Tom Tugendhat）到处成为采访对象。在接受英国《卫报》（ Guardian）采访时，他沮丧地表示，"我们不得不再次询问英国的脏钱问题"。他透露，将申请将该议题再度纳入下院议程，要求政府说明，为什么不采取行动。他在英国广播公司 BBC 上强调："鉴于伦敦在全球范围洗钱方面所起的作用，英国有责任采取行动"。

国际社会预计俄军将入侵乌克兰

这让保守党人图根哈特在党内不遭待见。根据官方数字，自约翰逊首相上任以来，保守党从俄捐助者那里获得约 200 万英镑。多年来，提高房地产购买透明度、使寡头洗钱变得困难等法律修改议案始终议而不决。

反腐败组织--"透明国际"估计，背后是可疑的俄罗斯资金的房地产价值达 20 亿美元。第 4 频道电视台的一部纪录片揭示了不道德的房地产经纪人如何以黑钱在伦敦购买价值数百万美元的房产。俄专家朱达（Ben Judah）参与了取名#FromRussiaWithCash的这一纪录片的制作。他说，他想告诉公众，"在伦敦洗钱有多容易--英国精英们也由此越变越糟"。

寡头确保莫斯科影响力

亿万富翁阿布拉莫维奇（ Roman Abramowitsch）收购了英超足球俱乐部切尔西，以能进入英国上流社会。出于相同考虑，同事列别杰夫（Alexander Lebedev ）则购得伦敦报纸《旗帜晚报》（Evening Standard）。俄罗斯寡头们雇佣了一支由律师、公关顾问和家政人员组成的大军，将孩子送入英国学校、在英国法院离婚。他们是伦敦超级富豪圈的重要组成部分，在阿斯科特（Ascot ）赛马、参加首都的慈善舞会和盛大活动。

寡头之子和报社老板叶夫根尼·列别杰夫（Evgeny Lebedev ）与威廉王子一起出席慈善活动

前间谍谢尔盖·斯克里帕尔（Sergei Skripal）遭俄神经毒气诺维乔克（ Novichok）袭击事件发生后，阿布拉莫维奇是 2018 年受法律制裁的少数人之一：移民当局扣下了他的居留签证。不过，这名寡头毫不费力，转手接受以色列国籍，并从此可在整个西方自由活动。作为报复，他停建了切尔西新球场。

在为美国杂志《大西洋理事会》（The Atlantic Counci）撰写的一篇文章中，保守党议员图根哈特指出，"接管欧洲精英"是俄罗斯的另一种入侵，克里姆林宫的影响无处不在：前法国总统候选人菲永（Francois Fillon）在俄罗斯国家石油公司 Zarubezhneft 任职；前奥地利总理克恩（Christian Kern）从俄罗斯铁路公司获得资金；前奥地利外长克奈斯尔 (Karin Kneissl) 是俄石油公司 (Rosneft) 的董事会成员；德国前总理施罗德 (Gerhard Schröder) 便在该公司效力，更是广为人知。图根哈特此一相互依存关系视为对欧洲及其价值观和民主制的"系统性威胁"。

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