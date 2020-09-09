伦敦无视最后通牒 欧盟将对英国采取法律步骤

（德国之声中文网）英国下议院周二（9月29日）通过了《国内市场法》，意在推翻部分已经生效的脱欧条约。欧盟委员会向英国政府发出最后通牒，要求其在周三（9月30日）前撤回该法律中的争议条款。
由于英国没有对此作出回应，布鲁塞尔欧盟当局现在已经向伦敦发出了正式通知，认为该条款破坏了协议。欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)限期英国政府在一个月内做出答复。这是欧盟采取法律程序的第一步，最终可能会提交欧洲法院裁决。
冯德莱恩说，尚需英国上议院批准的《内部市场法》违反脱欧协议中有关诚信的原则，特别是违背有关北爱尔兰的议定书。尽管该程序目前在进行中，欧盟仍将继续坚持全面遵守脱欧条约。冯德莱恩强调，"我们坚守我们的承诺"。
废除北爱尔兰特殊条款
但是，英国政府将约翰逊（Boris Johnson）首相的计划视为保证年底前与欧盟不再签署任何贸易协议的安全屏障。 英国想以此废除有关北爱尔兰的特殊条款。
根据该条约，北爱尔兰将与欧盟内部市场和关税同盟更紧密地联系在一起。 英国政府认为这样不妥，担心北爱尔兰会因此脱离英国。 然而，约翰逊在英国退欧条约中接受了这一点。
英国于2020年2月1日退出欧盟。 但是在截至年底前的过渡阶段，它将一直留在欧盟内部市场和关税同盟中。 如果没有达成协议，英国则面临着在年底去旧迎新之际重新实行关税，经济严重崩溃的危险。
李京慧/洪沙 (德新社、法新社)
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脱欧？不脱欧？关键是有创意！
惊呆
“脱欧？什么脱欧？”特雷莎·梅首相满面惊恐。这是3月23日伦敦示威游行队伍中的一个纸板头像，强调再度举行全民公投的诉求。
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救生圈
新公投、新运气，—今年1月中旬，英国人便为此走上伦敦街头，游行队伍中就有这个拿着救生圈的细唇特雷莎。她会扔下这个救生圈吗？
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英国亚马逊
“未来叫作欧洲”—3月23日，伦敦，扮成“神力女超人”的一名活动人士便为此战斗着。她大声疾呼“Put it to the People”—“让人民来决定”。
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穿刺
同一个反脱欧示威行动的参与者们向人们清楚展示了他们所认为的特雷莎·梅正在干什么：处决英国经济。这一塑像的制作者是德国狂欢节花车艺术家雅克·蒂利（Jacques Tilly）。
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“要做爱，不要脱欧”
这一对硬纸板面罩表现的是联邦德国总理默克尔和英国首相梅。3月21日，在欧盟布鲁塞尔峰会前，脱欧反对者中有人戴着它们。至于面罩是否的确很像这两名政府女首脑，这个问题不妨另作讨论— 不过，安吉拉和特雷莎风情万种……？难说吧？
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联合王国热吻欧盟
那还不如这样：联合王国和欧盟的认同可以说就画在了布鲁塞尔这两个峰会示威者的脸上了。这似乎一点都不妨碍俩人间的亲昵劲儿。
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迈开坚定步伐……
……走出欧盟。脱欧的赞同者们当然也能出场。这是2月27日，在英国国会大厦前。
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鼓足勇气
此人喊的是什么口号，不太清楚。然而，这位英国人再清楚不过地表示了赞同脱欧的立场。他的牙刷是否也饰有“联合杰克”旗标？
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脱欧不会是儿戏
也许，某些人会希望，脱欧永远只是一个童话。无论如何，一月中旬在伦敦出现的这个毛绒玩具独角兽表示的是，希望生活在未发生离开欧盟事件的一个粉红色世界上。
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脱下裤子
特雷莎·梅可没想到过：2019年1月15日，下院否决了她的退盟协议法案。就在国会驻地前，一幅人体画守候在了那里。画上是梅首相本人及退盟赞同者约翰逊、戈夫和戴维斯（从右至左）。自2017年10月起，雅克·蒂利的这辆花车跑遍了联合王国。
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肉身约翰逊
这是真人。虽说不是脱欧强硬派约翰逊本人，却是他有血有肉的真人模仿者加尔德隆（Drew Galdron）。他双手持一块标语牌，上有那句经典口号：“退盟：值得吗？”
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脱欧之恶吠
当然，脱欧反对者2018年10月举办的早成佳话的“吠公投”（Wooferendum）的参与者们也允许张口。对不起，该说，张嘴。就像这只大嘴，一付苦相，或许是想到了退盟。
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狗怒
似的，它也属于吠公投：狗狗们的撒尿站。它们特别受到邀请，冲着约翰逊的脸抬腿。脱欧的反对者们以此给自己的领地做记号。