伦敦无视最后通牒 欧盟将对英国采取法律步骤

（德国之声中文网）英国下议院周二（9月29日）通过了《国内市场法》，意在推翻部分已经生效的脱欧条约。欧盟委员会向英国政府发出最后通牒，要求其在周三（9月30日）前撤回该法律中的争议条款。

由于英国没有对此作出回应，布鲁塞尔欧盟当局现在已经向伦敦发出了正式通知，认为该条款破坏了协议。欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)限期英国政府在一个月内做出答复。这是欧盟采取法律程序的第一步，最终可能会提交欧洲法院裁决。

冯德莱恩说，尚需英国上议院批准的《内部市场法》违反脱欧协议中有关诚信的原则，特别是违背有关北爱尔兰的议定书。尽管该程序目前在进行中，欧盟仍将继续坚持全面遵守脱欧条约。冯德莱恩强调，"我们坚守我们的承诺"。

废除北爱尔兰特殊条款

但是，英国政府将约翰逊（Boris Johnson）首相的计划视为保证年底前与欧盟不再签署任何贸易协议的安全屏障。 英国想以此废除有关北爱尔兰的特殊条款。

根据该条约，北爱尔兰将与欧盟内部市场和关税同盟更紧密地联系在一起。 英国政府认为这样不妥，担心北爱尔兰会因此脱离英国。 然而，约翰逊在英国退欧条约中接受了这一点。

英国于2020年2月1日退出欧盟。 但是在截至年底前的过渡阶段，它将一直留在欧盟内部市场和关税同盟中。 如果没有达成协议，英国则面临着在年底去旧迎新之际重新实行关税，经济严重崩溃的危险。

李京慧/洪沙 (德新社、法新社)

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