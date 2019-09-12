伦敦拒绝香港证交所的“世纪婚约”

（德国之声中文网）目前，香港和伦敦都被政治动荡的阴影笼罩。本周，曾传出两座城市的证券交易所有望“强强联合”的消息。

周三，香港交易及结算所向伦敦证券交易所提出了合并要约，出价总额高达296亿英镑。港交所方面公布了要约内容。港交所总裁李小加表示，伦敦证交所与香港交易所均为全球最重要市场的金融基础设施，两者如能成功结合，将创造一个全球布局、世界领先、覆盖亚欧美三大时区、同时为美元、欧元和人民币等主要货币提供国际化的交易所集团，其金融交易服务合计市值有望超过700亿美金。​

港交所的这一举措，正值香港和伦敦都处于政治动荡时期。两地证券交易所如果合并，将旨在整合力量，与洲际交易所集团（ICE）以及芝加哥商业交易所（CME）等美国竞争对手一决高下。

不过在周五（9月13日），伦敦证券交易所董事会一致否决了香港证交所的并购建议。

伦敦证交所长期以来一直希望加强在亚洲地区的业务，不久前还开通了与上海证券交易所的互联互通机制，即"沪伦通"。

香港政府是香港证交所的大股东

英国目前正处于脱离欧盟的紧要关头，有些政界人士担心，一旦离开欧盟，伦敦作为国际金融中心的地位将会受到削弱。

据"香港01"报道，作为香港证券交易所的大股东，香港特区政府周二通过发言人表示，"特区政府乐见港交所按战略规划的方向，巩固本身的基础，把握国际机遇，迈向更国际化的发展"。英国政府则指出，会仔细研究任何可能对英国产生安全影响的投资。

根据港交所提出的要约，并购伦敦交易所的计划将以伦敦交易所放弃收购路孚特（Refinitiv Holdings Ltd）的交易为前提。

伦敦证交所周五表示，仍然致力于收购路孚特。伦敦证交所集团今年8月向美国私募股权巨头黑石（Blackstone）领衔的财团提出了收购金融数据公司路孚特的建议。