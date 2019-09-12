伦敦拒绝香港证交所的“世纪婚约”

香港证券交易所此前以近300亿的出价，向伦敦交易所提出合并要约。不过，担心金融中心地位受削弱的伦敦，并没有接起香港抛来的橄榄枝。
（德国之声中文网）目前，香港和伦敦都被政治动荡的阴影笼罩。本周，曾传出两座城市的证券交易所有望“强强联合”的消息。
周三，香港交易及结算所向伦敦证券交易所提出了合并要约，出价总额高达296亿英镑。港交所方面公布了要约内容。港交所总裁李小加表示，伦敦证交所与香港交易所均为全球最重要市场的金融基础设施，两者如能成功结合，将创造一个全球布局、世界领先、覆盖亚欧美三大时区、同时为美元、欧元和人民币等主要货币提供国际化的交易所集团，其金融交易服务合计市值有望超过700亿美金。
港交所的这一举措，正值香港和伦敦都处于政治动荡时期。两地证券交易所如果合并，将旨在整合力量，与洲际交易所集团（ICE）以及芝加哥商业交易所（CME）等美国竞争对手一决高下。
不过在周五（9月13日），伦敦证券交易所董事会一致否决了香港证交所的并购建议。
伦敦证交所长期以来一直希望加强在亚洲地区的业务，不久前还开通了与上海证券交易所的互联互通机制，即"沪伦通"。
英国目前正处于脱离欧盟的紧要关头，有些政界人士担心，一旦离开欧盟，伦敦作为国际金融中心的地位将会受到削弱。
据"香港01"报道，作为香港证券交易所的大股东，香港特区政府周二通过发言人表示，"特区政府乐见港交所按战略规划的方向，巩固本身的基础，把握国际机遇，迈向更国际化的发展"。英国政府则指出，会仔细研究任何可能对英国产生安全影响的投资。
根据港交所提出的要约，并购伦敦交易所的计划将以伦敦交易所放弃收购路孚特（Refinitiv Holdings Ltd）的交易为前提。
伦敦证交所周五表示，仍然致力于收购路孚特。伦敦证交所集团今年8月向美国私募股权巨头黑石（Blackstone）领衔的财团提出了收购金融数据公司路孚特的建议。
美国监管部门否决了将芝加哥证券交易所出售给由中国投资者领衔财团的交易。据报道，美国大选期间，特朗普曾两次以这桩交易为例批评美国就业岗位和资产流失。 (16.02.2018)