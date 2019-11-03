伦敦拒绝为欧委会提名候选人 遭布鲁塞尔起讼

（德国之声中文网）本届欧盟委员会在布鲁塞尔通报说，作为欧盟国家的英国未履行其义务。伦敦政府现在还有一周的时间，也就是要在11月22日之前，对英国的立场做出解释。在极特别的情况下，英国有可能在所谓的违反协议诉讼案中被处以罚金。

伦敦政府界的人士说，英国并不想阻止新欧盟委员会的成立，而且也愿予配合。但是英国政府周三以书面形式宣布，在12月12日举行议会选举之前，不会为欧盟委员会提名候选人。据称原因是根据英国的惯例，在议会选举前不久，政府的行动范围受限。

退欧日期一延再延

根据上一届欧盟峰会的决定，英国必须为新的欧盟委员会提名一位候选人，因为英国脱欧日期再度推迟至明年1月31日，而且，当时尚无英国将提前大选之说。

冯德莱恩（von de Leyen）原本在11月1日出任新一届欧盟委员会主席。但是，由于欧盟议会拒绝了法国、匈牙利和罗马尼亚的候选人，因此这些国家必须重新提名候选人。由于这一原因，冯德莱恩的就职上任被推迟到12月1日。

李京慧/凝炼 (德新社、路透社)