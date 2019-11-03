 伦敦拒绝为欧委会提名候选人 遭布鲁塞尔起讼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.11.2019

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时政风云

伦敦拒绝为欧委会提名候选人 遭布鲁塞尔起讼

英国现在还是欧盟成员国，却拒绝为新的欧盟委员会提名该国候选人。布鲁塞尔决定起诉英国的这一“违反协议”行为。候任欧盟委员会主席冯德莱恩能否在12月1日如期履新？

Großbritannien Brexit l Big Ben - London (picture alliance/AP Photo/A. Pezzali)

据称原因是根据英国的惯例，在议会选举前不久，政府的行动范围受限

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英国脱欧期限已经延期到明年1月底，对此，约翰逊首相表示“深刻歉意”。同时，他也不再寻求无协议脱欧。而进入选战模式的苏格兰最高行政长官则在“苏独”大型集会上表示，脱欧违背苏格兰人民意愿，因此苏格兰应当脱离英国独立。 (03.11.2019)

英国首相约翰逊曾经多次尝试提前大选，但是却三度受挫。周二，由于工党态度出现转变，提前大选的动议只在议会辩论了6个小时，便获得投票通过。 (30.10.2019)

（德国之声中文网）本届欧盟委员会在布鲁塞尔通报说，作为欧盟国家的英国未履行其义务。伦敦政府现在还有一周的时间，也就是要在11月22日之前，对英国的立场做出解释。在极特别的情况下，英国有可能在所谓的违反协议诉讼案中被处以罚金。

伦敦政府界的人士说，英国并不想阻止新欧盟委员会的成立，而且也愿予配合。但是英国政府周三以书面形式宣布，在12月12日举行议会选举之前，不会为欧盟委员会提名候选人。据称原因是根据英国的惯例，在议会选举前不久，政府的行动范围受限。

退欧日期一延再延

根据上一届欧盟峰会的决定，英国必须为新的欧盟委员会提名一位候选人，因为英国脱欧日期再度推迟至明年1月31日，而且，当时尚无英国将提前大选之说。

冯德莱恩（von de  Leyen）原本在11月1日出任新一届欧盟委员会主席。但是，由于欧盟议会拒绝了法国、匈牙利和罗马尼亚的候选人，因此这些国家必须重新提名候选人。由于这一原因，冯德莱恩的就职上任被推迟到12月1日。

李京慧/凝炼 (德新社、路透社)

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