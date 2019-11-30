伦敦恐袭案三死三伤 嫌犯曾因恐袭入狱 提前释放

（德国之声中文网）据英国联合通讯社（PA）获得的信息，作案人奥萨曼·K.（Usman K.）曾被判处16年监禁，罪名是，参与恐怖组织，该组织曾计划对伦敦交易所实施炸弹袭击，并在巴基斯坦建恐怖分子训练营。伦敦《泰晤士报》报道说，系狱6年后，此人被释放，条件是，他同意戴电子监控脚链。

巴苏透露，奥萨曼·K. 家住斯塔福德郡（Staffordshire）地区。他称，目前虽无迹象显示还有一个作案人，但警方仍致力于尽快调查清楚，确定此案确是单人所为，公众不再面临更多危险。

“英雄气概”



伦敦警察局负责人迪克（Cressida Dick）说，遭刺杀的为一男一女。3名伤者为一男二女，目前仍在医院接受治疗。

伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）强调了行人表现出来的公民勇气，他们在警察抵达前即已制服了凶手。他说，“您们冲向危险，没有在意，会遇到什么”。他指出，在这个时候，人们并不知道，袭击者所穿的炸弹背心是假的。他说，这些公民表现出了“令人喘不过起来的英雄气概”，为帮助他人，置个人安危于不顾。



在推特上传播的一些画面显示，有多人将袭击者按在地上；一名穿西装、扎领带的男子成功第从袭击者手上夺过了匕首。



距提前大选不到两周，此次持刀袭击事件让英国首都震惊。安全政策也是一大选战议题。无论是首相约翰逊所在的保守党阵营还是在野的工党都许诺，增加警官数量至少2万。



此次袭击行为让人们想起了2017年6月3日的伦敦桥恐袭事件。当时，3名歹徒驾驶一辆货车冲入人群，并接着在附近休闲区的一个市场上持刀滥砍路人，导致8人死亡，48人受伤。凶手均被警方击毙。



凝炼/任琛（路透社、德新社）