伦敦市长：拨款90万英镑 「张开双臂」欢迎香港人

（德国之声中文网）伦敦市长沙迪克汗（Sadiq Khan）23日向有意在英国展开新生活的香港人表达支持，并表示伦敦市长办公室将提供90万英镑（约120万美元）的资金，帮助新移民解决住房、入学及就业问题。

沙迪克汗说，在英国政府为持有英国国民海外护照（BNO）的人开放新的移民途径后，从香港抵达伦敦的入境人数，今年预计将创下新高。

伦敦政府估计，今年将有大约12.3万至15.3万香港人申请英国国民海外护照签证。英国政府在北京于去年通过香港国安法后，通过了这项新签证，让那些有资格取得BNO护照的香港人，可在英国生活五年后正式申请英国公民身份。

政府也估计，五年内将有多达32万2千名香港人办理新的BNO签证。

《美联社》报导，沙迪克汗表示，目前已有超过34,000人申请了签证，但由于疫情影响，大多数人尚未抵达英国。英国政府19日才把香港列入其「绿色名单」内，香港人到达英国后便无需隔离，除非入境者的病毒检测结果呈阳性。

沙迪克汗在接受《美联社》采访时说：「我们认为四分之一到三分之一的（入境者）会选择伦敦作为他们的目的地。」

伦敦「张开双臂欢迎」香港人

伦敦此刻的表态，对许多香港人而言是一大福音。根据香港保安局的官方统计数字，自从中国去年6月实施香港国安法后，截至今年6月底，已有114人被逮捕，其中64人被起诉，年龄介于15岁至79岁，最大宗罪名则是「串谋颠复国家政权」及「串谋勾结外国势力」。

除了被逮捕的香港民主人士外，也有许多人流亡海外。过去一个月，香港最着名的民主派报纸《苹果日报》被迫停刊，当地政府对异议人士的镇压更加严厉，也令更多香港人萌生去意。

根据香港入境事务署数字统计，去年6月到今年6月间，经香港机场淨移出的香港居民高达10.9万人，比2020年一整年的3.98万多出了6万人。

其中，英国是许多香港人的首选之地。《美联社》报导，沙迪克汗说，他想告诉香港人，伦敦 「将张开双臂欢迎你们」。沙迪克汗补充道，他的办公室将利用政府资金、并与社区团体合作，为香港人提供谘询服务，帮助他们面对住宿、入学和就业等挑战。

他也强调，随着数十万人因疫情和英国脱欧而离开伦敦，使得伦敦的就业市场上创下有史以来最多的职位空缺，这也将使得香港移民有更多在当地發展的机会。

「在我看来，我们很明显有道德上的义务去帮助那些来自香港的人，」沙迪克汗说，「其实（帮助香港）正是伦敦的传统。我们这麽做已经好几十年了，」他说。

（美联社、南华早报等）

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