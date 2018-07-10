 伦敦市长主张就脱欧第二次公投 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2018

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时政风云

伦敦市长主张就脱欧第二次公投

英国真的会就脱欧事宜再次举行全民公投吗？至少自由派人士认为这是一个不错的主意，伦敦市长也表示，他支持再次进行公投。

Sadiq Khan Bürgermeister von London (Getty Images/J. Phillips)

伦敦首位信奉伊斯兰教的市长

(德国之声中文网)要求英国就脱欧事宜再次举行的公投阵营中，目前又增加了一名强有力的支持者。伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）日前在《观察家报》撰文指出，他支持就英国是否脱欧问题再度举行全民公投。萨迪克·汗在文章中写道：是否退出欧盟同英国的就业岗位、经济发展以及民众的生活水准密切相关，因此完全有必要就是否脱欧再一次征求全民的意见。他表示，现在既要讨论脱欧条约的问题，也要探讨再次就脱欧问题举行公投的可能性，因为一旦脱欧条约谈不拢，英国就将面临无序脱欧的危险。

一旦英国脱欧，金融中心伦敦将蒙受重大打击。前不久公布的一项调查显示，纽约已经取代伦敦成为全球最具吸引力的金融中心。

UK | Blick auf das Geböude der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (picture-alliance/empics/M. Crossik)

一旦英国脱欧，伦敦金融中心地位将受影响

特雷萨·梅有些"懵"

英国计划于2019年三月退出欧盟。英国做出退欧决定以来，伦敦银行界已将很多工作岗位移往其他国家。因为它们不希望丢掉欧盟客户以及自由进入欧盟金融市场的便利。

与此同时，有关首相特雷萨·梅政治前景的猜测和传闻不绝于耳，梅首相本人对此表示难以理解。她在接受英国广播公司BBC采访时表示，她关心的是英国的前景，而不是她本人的前途。一般认为，主张英国退欧的主要力量来自保守党。

 

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