伦敦实施最高级别防疫措施

（德国之声中文网）汉考克卫生大臣称，鉴于在伦敦大区、毗邻的肯特郡和埃塞克斯郡感染率迅速升高，政府必须采取严厉措施。他指出，若干地区的感染病例每7天增加一倍。

汉考克大臣在国会表示，英国南部地区新冠疫情尤其严重，可能与该病毒的一种变异有关。他称，当局正评估这一新情况，但他强调，并无迹象显示，该变异病毒会导致更严重的病症，或对疫苗不产生反应。

汉考克透露，迄今，在近60个地区发现有这样的病例，已确认的1000多病例主要与在英格兰南部出现的这种病毒变异有关。他指出，初步研究结果让人担心，这一变异后的病毒繁殖速度比目前已知种类的病毒更快。

卫生大臣汉考克表示，医疗专家指出，新变种不太可能对疫苗没有反应。

英国从12月8日起接种辉瑞（Pfizer）和BioNTech公司联合开发的疫苗，首批接种对象是80岁以上老人和医疗卫生领域从业人员。该国药物监管机构同时也在审批其它候选疫苗，其中包括阿斯利康和牛津大学（AstraZeneca/Oxford）联合开发的疫苗。迄今，已有数千人接种。他们都需在21天后接受第二次疫苗注射。英国卫生当局称，全国各地数百家医院已于本周一收到疫苗，周二开始接种。

在英国，实施属于最高级别的3级防疫措施后，人们不得在室内举办活动，除了外卖，啤酒馆、酒吧和餐厅必须关门。汉考克卫生大臣呼吁公民们尽量减少外出，不要去伦敦市中心做圣诞采购。

迄今，伦敦实施的是二级防疫措施，英国大多数地区防疫级别更高。

上月，伦敦属于全国感染率最低的地区，但现在，伦敦市内及周边地区已是感染热点。

世卫组织紧急状况计划主任瑞安（Michael Ryan）周一对新闻界表示，世卫组织注意到了英国的新报告，并正与英国和其它卫生当局评估所报告的变种是否会改变迄今对病毒变异的看法。他强调，病毒的此类进化和变异相当普遍，目前“无数据可令人猜测”，这一变种更致命或更易人传人。

新冠病毒在人际间传播时不断发生变异，科学家们认为，大多数变种对人类患病影响不大。

世卫组织新冠项目技术负责人范·科霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，尚无迹象显示，这一新变种病毒的活动不同于其它变种，它与最先在欧洲水貂身上发现的变种类似。她称，科学家们将进一步研究这一新变种，以确认它是否会引起人体不同的免疫反应。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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